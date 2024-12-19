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Санду признала ошибки в диалоге с русскоязычным населением Молдавии
Президент Молдавии признала ошибки власти в диалоге с русскоязычными жителями
Президент Молдавии Майя Санду признала, что власти страны мало уделяли внимания диалогу с русскоязычными гражданами, и пообещала изменить ситуацию в будущем.
Она признала, что власти допустили множество ошибок, и на многие из них ей указали граждане в ходе предвыборных встреч. По словам Санду, необходимо внести изменения в правительственную команду для решения этих вопросов, передает РИА «Новости».
На итоговой пресс-конференции Санду отметила, что игнорирование русскоязычных граждан касается не только всей республики, но и автономии Гагаузии, где не все владеют румынским языком. «В следующем году буду чаще посещать автономию, будем дискутировать с гражданами», – сказала Санду.
Президент также подчеркнула необходимость расширения государственной программы по изучению румынского языка, который она считает государственным языком в Молдавии. «Наша задача – обеспечивать равенство возможностей для всех граждан. Знать государственный язык страны важно», – пояснила она.
В марте прошлого года парламент Молдавии переименовал государственный язык из молдавского в румынский. Конституционный суд признал это решение законным, хотя обычно для таких изменений требуется референдум. Оппозиция оспорила это решение, но суд оставил его в силе.
Напомним, Санду победила на выборах президента Молдавии, набрав 55,33% голосов, а ее соперник Александр Стояногло получил 44,67%.
Между тем сообщалось, что русскоязычную журналистку Светлану Дроздецкую выгнали со встречи со встречи Санду с диаспорой в Италии из-за использования русского языка.