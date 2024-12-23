СВР: Президент Молдавии Санду планирует силовой захват ГРЭС в Приднестровье

Tекст: Вера Басилая

Как заявили в Службе внешней разведки (СВР) России, Санду провела совещание с правительством страны по вопросам энергетической безопасности. В ходе совещания она предложила разработать план по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе, передает ТАСС.

В СВР отметили, что никто не может гарантировать, что Санду не попытается развязать реальную войну в регионе. Президент Молдавии была предупреждена о зависимости правобережной части страны от электроэнергии, поступающей с Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье, однако это не остановило ее. «Войдя в раж», как отметили в СВР, Санду потребовала подготовить силовой захват электростанции, передает РИА «Новости».

Евросоюз, по данным СВР, не знает, как успокоить «эмоционально нестабильного» президента. В Брюсселе не готовы к вооруженному конфликту в Приднестровье, несмотря на желание иметь новую кризисную точку в зоне интересов России. Кроме того, близость границы ЕС делает ситуацию опасной.

Ранее Служба внешней разведки России обвинила в дестабилизации и поляризации общества в Молдавии, что угрожает государственности республики.

Власти Приднестровья предложили Молдавии совместно обратиться к России и Украине с просьбой сохранить поставки российского газа для обеспечения энергетической безопасности региона.

Парламент Молдавии утвердил постановление о введении чрезвычайного положения на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением транзита российского газа через Украину.