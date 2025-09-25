Нетаньяху перед вылетом в США отказался поддержать признание Палестины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Нетаньяху вновь заявил о невозможности создания палестинского государства, передает ТАСС.

Заявление прозвучало перед его вылетом в Соединенные Штаты, где он планирует выступить на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и встретиться с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне.

По словам Нетаньяху, он собирается рассказать на Генассамблее ООН «правду граждан Израиля, правду израильских солдат, правду нашего государства» и осудить «тех лидеров, которые вместо того чтобы осудить убийц, насильников и тех, кто сжигает детей, хотят создать им государство в самом сердце Израиля». «Этого не будет», – заявил он.

Нетаньяху добавил, что в ходе встречи с Трампом намерен обсудить «огромные возможности», открывшиеся для Израиля, а также необходимость «достижения целей войны путем возвращения всех наших заложников из сектора Газа и разгрома ХАМАС».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Португалия официально признала государство Палестина. Признание Палестины вызывает глубокий общественно-политический раскол в Израиле. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о признании Францией государственности Палестины.