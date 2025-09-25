Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.3 комментария
Нетаньяху перед вылетом в США отказался поддержать признание Палестины
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед вылетом в США заявил о категорическом несогласии с возможностью создания палестинского государства.
Нетаньяху вновь заявил о невозможности создания палестинского государства, передает ТАСС.
Заявление прозвучало перед его вылетом в Соединенные Штаты, где он планирует выступить на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и встретиться с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне.
По словам Нетаньяху, он собирается рассказать на Генассамблее ООН «правду граждан Израиля, правду израильских солдат, правду нашего государства» и осудить «тех лидеров, которые вместо того чтобы осудить убийц, насильников и тех, кто сжигает детей, хотят создать им государство в самом сердце Израиля». «Этого не будет», – заявил он.
Нетаньяху добавил, что в ходе встречи с Трампом намерен обсудить «огромные возможности», открывшиеся для Израиля, а также необходимость «достижения целей войны путем возвращения всех наших заложников из сектора Газа и разгрома ХАМАС».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Португалия официально признала государство Палестина. Признание Палестины вызывает глубокий общественно-политический раскол в Израиле. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о признании Францией государственности Палестины.