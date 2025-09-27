Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.2 комментария
Лавров: Запад взял курс на развал государственности Боснии и Герцеговины
Глава МИД России Сергей Лавров выступил с критикой западных стран, обвинив их в подрыве государственности Боснии и Герцеговины и нарушении международных соглашений.
Запад намеренно ведет к развалу государственности Боснии и Герцеговины, саботируя положения Дейтонского мирного соглашения, заявил в ходе выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.
По словам Лаврова, представители Запада развернули «атаку на жизненные интересы сербского народа, включая исконные права сербского православия» как в Косово, так и в Боснии. Он подчеркнул, что действия западных стран на Балканах стали «вопиющим примером подрыва суверенитета и грубого вмешательства во внутренние дела».
Министр напомнил, что один из ключевых принципов ООН – обязательство выполнять решения Совета Безопасности – также нарушается. «Одностороннее признание независимости Косово вразрез с резолюцией 1244 по сути стало покушением на государственное устройство Сербии», – отметил Лавров.
Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине было согласовано 21 ноября 1995 года на военной базе Райт-Паттерсон в США. Документ подписали лидеры Боснии, Хорватии и Сербии, а гарантами выступили США, Россия, Британия, ФРГ и Франция. Соглашение вступило в силу сразу после подписания и было одобрено Совбезом ООН 15 декабря 1995 года.
В ходе того де выступления глава МИД России Сергей Лавров заявил о попытках совершить своего рода государственный переворот с целью «похоронить» решения ООН о создании палестинского государства.
