Страны G7 перевели Киеву 35 млрд евро из нового кредита

Tекст: Ольга Иванова

Страны G7 уже перевели Киеву 35 млрд евро в рамках утвержденной кредитной линии в размере 45 млрд евро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса. По словам Домбровскиса, Европейский союз полностью выполнил свою часть обязательств по данному кредиту, который предоставляется под доходы от замороженных российских активов.

Еврокомиссар отметил: «ЕС настаивает, чтобы партнеры также выполнили свои обязательства уже в первом квартале, чтобы на Украине не возникло дефицита в ожидании нашего нового кредита, который станет доступен в апреле». Домбровскис подчеркнул, что своевременное поступление средств важно для обеспечения финансовой стабильности на Украине.

Оставшаяся часть средств по линии G7 должна быть переведена до конца первого квартала текущего года. Новый кредит Евросоюза будет доступен Киеву начиная с апреля.

Напомним, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе заявили, что Украина вернет 90 млрд евро ЕС лишь при условии получения компенсаций от России.



