Эксперт: Удвоение производства станков поможет России добиться технологической независимости

В ЕР предложили кратно увеличить объемы станкоинструментальной продукции

Tекст: Алексей Нечаев

Увеличение производства станкоинструментальной продукции в два раза потребует создания в России полноценного технологического цикла – от собственных систем ЧПУ, приводов и датчиков до производства самих станков. Это позволит снизить зависимость промышленности от импорта и повысить устойчивость критически важных отраслей, считает секретарь первичного отделения Новоуральского местного отделения партии «Единая Россия», сотрудник АО «Уральский электрохимический комбинат» Вячеслав Есин.

«Станкоинструментальная продукция – это «средства производства» для всей обрабатывающей промышленности», – пояснил Есин. По его словам, без современных отечественных станков, инструмента и систем автоматизации невозможно устойчивое развитие машиностроения, авиа- и автомобилестроения, энергетики и оборонно-промышленного комплекса.

Актуальность этой задачи, отметил специалист, усилилась после ухода с российского рынка ряда иностранных поставщиков и ограничения поставок после 2022 года. В результате зависимость от импортного оборудования стала одним из рисков для технологической безопасности страны. Поэтому Есин предложил увеличить производство станкоинструментальной продукции в два раза в среднесрочной перспективе.

При этом, по его мнению, речь должна идти не только о наращивании выпуска готовых станков. Для технологической независимости необходимо развивать собственное производство ключевых компонентов – систем ЧПУ, линейных направляющих, шарико-винтовых передач, высокоточных подшипников, сервоприводов и датчиков.

«В итоге в стране будут собственные линии разработки и производства необходимых средств, а не только сборка из импортных узлов. Более того, сформируется база для дальнейшего технологического лидерства. Ведь станки – это «машины, которые делают машины», и их качество определяет возможности всей промышленности», – полагает он.

Одновременно Есин предлагает развивать новые технологии обработки и автоматизации. Среди них – гибридные станки, высокоскоростная обработка, лазерные и электроэрозионные технологии, а также предиктивная аналитика.

Для расширения производственной базы, считает специалист, потребуется модернизировать существующие и создавать новые станкостроительные предприятия, в том числе с участием «Ростеха», «Росатома» и частного бизнеса. Дополнить эту систему должны профильные технопарки и региональные центры научно-технологического развития.

Отдельный блок мер касается финансирования. «Субсидии и гранты на НИОКР, льготные займы и кредиты на модернизацию и расширение производств, компенсации части затрат для покупателей российской станкоинструментальной продукции, а также инфраструктурная поддержка в виде технопарков, индустриальных парков, центров компетенций и испытательных площадок», – перечислил эксперт.

Однако расширение производства потребует и подготовки кадров. Без инженеров, конструкторов, технологов и операторов, отмечает Есин, добиться кратного роста отрасли невозможно. Поэтому он предлагает актуализировать образовательные программы технических вузов и колледжей, развивать целевое обучение и договоры предприятий с учебными заведениями, а также повышать квалификацию действующих сотрудников.

Экономический эффект, по мнению специалиста, не ограничится самой станкостроительной отраслью. Расширение предприятий и создание технопарков и центров компетенций, считает он, приведут к появлению новых рабочих мест, в том числе в регионах.

«Расширение и модернизация заводов, создание технопарков и центров компетенций приведут к появлению десятков тысяч новых рабочих мест – от инженеров и конструкторов до операторов, наладчиков и сервисных специалистов, в том числе в регионах», – детализирует Есин.

Одновременно отечественные станки и оборудование получат предприятия других отраслей – от медицины и энергетики до авиа- и машиностроения. Это позволит снизить зависимость их производства от зарубежных поставок и риски перебоев в цепочках снабжения.

«Это снизит риски сбоев в цепочках поставок и сделает отрасли более устойчивыми», – считает эксперт. «Я это говорил ранее и повторю сейчас: новые технологии – это не про «железо», а про нас с вами», – заключил Есин.

Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в Народную программу партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

Напомним, новая Народная программа будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения актуальных задач и план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основные идеологические и ценностные ориентиры партии и описывать стратегический образ России.