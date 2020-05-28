Ученые раскрыли тайны крестов домонгольской Руси

Ученые Института археологии Российской академии наук и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» изучили наперсные кресты домонгольской Руси и смогли прояснить особенности христианской культовой практики, сообщила пресс-служба Института археологии.

Двустворчатые кресты домонгольских времен, внутри которых помещались фрагменты почитаемых христианских реликвий, называют энколпионами. Первые из них были созданы при монастырях в Малой Азии, на Балканах и Дунае примерно в VI-VII веках, передает РИА «Новости».

«Археологи и искусствоведы давно изучают энколпионы: описаны их типы, художественные особенности, определены возможные пути появления на Руси. Но до сих пор не было известно, какие реликвии помещали в кресты. Предполагалось, что ими могли быть частицы мощей мучеников и предметов, связанных с местами их жизни», – отметил директор Института археологии Николай Макаров.

Ранее ученые изучали лишь кресты, однако не ставили задачу изучить вложения. Отчасти это объяснялось отсутствием методик, позволяющих изучить содержимое крестов.

Сейчас же ученым удалось изучить 14 закрытых энколпионов, 11 из которых были найдены на селищах округи Суздаля и Юрьева Владимирской области, и три – в Новгороде. Изучение вложений проходило в Лаборатории естественно-научных методов в гуманитарных науках «Курчатовского института».

Специалисты задействовали ранее не применяемые методы исследований: синхротронная и нейтронная диагностики, электронная микроскопия и элементный микроанализ, газовая хроматография и масс-спектрометрия, компьютерная томография, 3D-сканирование и моделирование.

«Благодаря им мы смогли правильно «препарировать» нашу коллекцию энколпионов. Современная экспериментальная база лабораторий «Курчатовского института» позволила нам без вскрытия предмета понять, есть ли в нем что-то, где это «что-то» находится, как, в какой части этой полости оно располагается. Это маленький шажок, но его невозможно было сделать 15-20 лет назад», – добавил Макаров.

Так, ученые выяснили, что кресты представляют собой продукцию, которая производилась для массового потребителя из недорогих материалов и большими сериями. По мнению ученых, эти предметы с большой долей вероятности были изготовлены древнерусскими ремесленниками.

Среди вложений были обнаружены ладан, смесь воска и ладана, завернутую в льняную ткань, фрагменты разных тканей, остатки травянистого растения, которое не удалось идентифицировать, а также человеческий волос, завернутый в ткань из козьей шерсти.

«Мы не нашли остатков костей, но это не означает, что отсутствие частиц мощей – это отклонение от некой нормативной практики», – отметил Макаров.

По его словам, нынешнее исследование подтвердило, что общехристианское почитание «движимых святынь» было широко распространено и в Северо-Восточной Руси. Также он отметил, что строгих правил, регламентирующих вложения, не было, и традиция ношения энколпонов была укоренена среди людей самого разного социального статуса.

Ранее ученые в Павлово-Посадском районе Московской области нашли глиняную кубышку с серебряными монетами времен Ивана Грозного и Бориса Годунова.