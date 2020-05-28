Ученые раскрыли тайны крестов домонгольской Руси

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Угрозы в адрес «Северного потока – 2» выдали проигрыш США

Специальное судно для прокладки газопровода уже находится в Балтийском мореФото: Bernd Wüstneck/DPA/Global Look Press
«США могут доиграться, если решат наказать Германию и других европейцев за покупку российского газа. Это ускорит процесс затухания американского доминирования». Такими словами эксперты комментируют новые угрозы американских дипломатов в адрес газопровода «Северный поток – 2». Какими могут быть эти новые санкции США и почему сам факт этих угроз несет в себе и хорошие новости? Подробности...
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Русские удивятся своим проступкам перед Болгарией

Национальность Кирилла и Мефодия до сих пор вызывает спорыФото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
В Болгарии обвинили Россию в присвоении кириллицы, в неблагодарности за просвещение предков и в фальсификации болгарской истории. С этим бредом пытаются спорить, но разумнее посмотреть на причины его появления: национальное достоинство болгар очень уязвимо, а по степени своей адекватности сравнимо с украинским. Чем же русские насолили «братушкам»? Подробности...
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«Сотрудничать с НАСА – все равно, что ломиться в нарисованную дверь»

Американский корабль Crew Dragon «отбил хлеб» у российских «Союзов»Фото: SpaceX/Keystone Press Agency/Global Look Press
«Выход для российской космонавтики сейчас один – предложить общий масштабный проект всему человечеству, начав с Китая и Индии. Например, международную станцию после МКС», – сказал газете ВЗГЛЯД членкор Академии космонавтики Андрей Ионин. По его мнению, именно так Россия сможет сохранить и космическую отрасль, и свой международный авторитет ведущей космической державы.  Подробности...
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Русские отстояли георгиевскую ленточку в Латвии

Латвийским ресторанам пришлось смириться с георгиевской ленточкойФото: facebook.com/antonio.bandera.3367
Недавний 75-летний юбилей Победы власти стран Прибалтики встретили буквально со скрежетом зубовным. Один из скандалов, связанных с Днем Победы в Латвии, приобрел особенно сильный резонанс – из ресторана в Юрмале была изгнана русская семья за то, что те украсили свою одежду георгиевскими ленточками. Но на этом история не закончилась... Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Парад Победы – триумф Империи

Владимир Можегов, публицист
Третий Рим – это не о национальном превозношении, это о великой ответственности за судьбу истины в этом мире. И это нам действительно стоит всегда помнить, всегда повторять и никогда не забывать. Подробности...
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На рынке недвижимости грядет революция

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Личное банкротство заемщиков и, как следствие, принятие банками на баланс тысяч объектов недостроенной недвижимости, может разрушить хрупкий баланс спроса и предложения. Идеальный штиль в какой-то момент может смениться идеальным штормом. Подробности...
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Мы ждем от сирот чудес и подвигов

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
В России количество сирот сократилось в два раза. При этом понятно, что свести их количество к нулям никогда не удастся. Сирота – это не просто социальный статус. Это миссия, которую должны выполнить герои – отверженные и хрупкие. Подробности...
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    Как выглядит американская замена «Союзам»

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              Ученые раскрыли тайны крестов домонгольской Руси

              28 мая 2020, 13:59

              Текст: Евгения Шестак

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              Ученые Института археологии Российской академии наук и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» изучили наперсные кресты домонгольской Руси и смогли прояснить особенности христианской культовой практики, сообщила пресс-служба Института археологии.

              Двустворчатые кресты домонгольских времен, внутри которых помещались фрагменты почитаемых христианских реликвий, называют энколпионами. Первые из них были созданы при монастырях в Малой Азии, на Балканах и Дунае примерно в VI-VII веках, передает РИА «Новости»

              «Археологи и искусствоведы давно изучают энколпионы: описаны их типы, художественные особенности, определены возможные пути появления на Руси. Но до сих пор не было известно, какие реликвии помещали в кресты. Предполагалось, что ими могли быть частицы мощей мучеников и предметов, связанных с местами их жизни», – отметил директор Института археологии Николай Макаров.

              Ранее ученые изучали лишь кресты, однако не ставили задачу изучить вложения. Отчасти это объяснялось отсутствием методик, позволяющих изучить содержимое крестов.

              Сейчас же ученым удалось изучить 14 закрытых энколпионов, 11 из которых были найдены на селищах округи Суздаля и Юрьева Владимирской области, и три – в Новгороде. Изучение вложений проходило в Лаборатории естественно-научных методов в гуманитарных науках «Курчатовского института».

              Специалисты задействовали ранее не применяемые методы исследований: синхротронная и нейтронная диагностики, электронная микроскопия и элементный микроанализ, газовая хроматография и масс-спектрометрия, компьютерная томография, 3D-сканирование и моделирование. 

              «Благодаря им мы смогли правильно «препарировать» нашу коллекцию энколпионов. Современная экспериментальная база лабораторий «Курчатовского института» позволила нам без вскрытия предмета понять, есть ли в нем что-то, где это «что-то» находится, как, в какой части этой полости оно располагается. Это маленький шажок, но его невозможно было сделать 15-20 лет назад», – добавил Макаров.

              Так, ученые выяснили, что кресты представляют собой продукцию, которая производилась для массового потребителя из недорогих материалов и большими сериями. По мнению ученых, эти предметы с большой долей вероятности были изготовлены древнерусскими ремесленниками.

              Среди вложений были обнаружены ладан, смесь воска и ладана, завернутую в льняную ткань, фрагменты разных тканей, остатки травянистого растения, которое не удалось идентифицировать, а также человеческий волос, завернутый в ткань из козьей шерсти.

              «Мы не нашли остатков костей, но это не означает, что отсутствие частиц мощей – это отклонение от некой нормативной практики», – отметил Макаров. 

              По его словам, нынешнее исследование подтвердило, что общехристианское почитание «движимых святынь» было широко распространено и в Северо-Восточной Руси. Также он отметил, что строгих правил, регламентирующих вложения, не было, и традиция ношения энколпонов была укоренена среди людей самого разного социального статуса. 

              Ранее ученые в Павлово-Посадском районе Московской области нашли глиняную кубышку с серебряными монетами времен Ивана Грозного и Бориса Годунова. 


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