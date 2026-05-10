Названа причина ДТП со школьным автобусом в Омской области

Причиной ДТП в Омской области стал выезд водителя автобуса на встречную полосу

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщил Триколе в Max, «сегодня ориентировочно в 16:30 (13:30 мск) на 519-м км федеральной автодороги Тюмень – Омск водитель школьного автобуса «Газель» выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем».

По сведениям областной федерации футбола, никаких турниров в городе Тюкалинске, где могли бы участвовать школьники, попавшие в ДТП, не проводилось, передает ТАСС.

Однако источник в правоохранительных органах уточнил, что участниками соревнований оказались детские команды по мини-футболу и волейболу. В региональном УМВД подтвердили, что дети возвращались с футбольного турнира.

В Следственном комитете по Омской области в Telegram-канале сообщили о возбуждении двух уголовных дел по статьям 264 и 238 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следственная группа продолжает работу на месте аварии, устанавливаются обстоятельства происшествия и причины ДТП.

Напомним, в воскресенье автобус с детьми столкнулся с другим транспортом на трассе под Омском, в результате чего погиб один ребенок. Позже в региональном Минздраве уточнили, что число пострадавших в результате ДТП со школьным автобусом, произошедшего под Омском, увеличилось до десяти.