Обвиненный во взятке экс-зампред правительства Подмосковья ушел на СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вместе с экс-чиновником на фронт отправились еще трое фигурантов расследования, передает ТАСС. «Илья Бронштейн вину в инкриминируемых ему преступлениях признал и раскаялся в содеянном, попросив дать ему возможность искупить свою вину в зоне боевых действий на СВО», – рассказал источник агентства.

Контракты с оборонным ведомством также подписали Михаил Мясников, Александр Худов и Сергей Дворянчиков. Последний ушел служить еще на стадии предварительного следствия, а остальные – после передачи материалов дела в суд.

Следствие установило, что в июне 2024 года Бронштейн получил 25 млн рублей за помощь коммерческой компании в тендерах. Закупки касались поставки интерактивных панелей для школ Московской области на общую сумму почти 742 млн рублей.

Бывший зампред подмосковного правительства полностью признал вину. Накануне суд уже приговорил трех руководителей образовательных организаций, проходящих по этому делу, к срокам от семи до восьми с небольшим лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года правоохранители задержали Илью Бронштейна по подозрению в получении многомиллионной взятки.

Тверской суд Москвы отправил бывшего подмосковного чиновника под стражу.

Весной прошлого года контракт на военную службу после ареста за коррупцию заключил бывший заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.