Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.0 комментариев
В Подмосковье задержали бывшего первого зампреда правительства региона
В Подмосковье задержали бывшего первого зампреда правительства региона по делу о крупной взятке
Бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн задержан по подозрению в организации масштабной коррупционной схемы, связанной с получением взяток в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Следствие установило, что высокопоставленный чиновник совместно с ректором Корпоративного университета развития образования и гендиректором коммерческой организации организовал преступную схему, направленную на незаконное обогащение. По версии следствия, они получили взятки в особо крупном размере за содействие в заключении государственных контрактов на оказание услуг. Отмечается, что фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения, передает ТАСС.
В ГСУ СК по области указали, что задержанный Илья Бронштейн подозревается в получении взятки в размере 25 млн рублей. Как указали в СК, Бронштейн получил взятку от главы фирмы при посредничестве ректора вуза, пишет РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что против начальника тыла ведомственного института МВД в Красноярске возбуждено дело о получении денежной взятки.