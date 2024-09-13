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    Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Американцам придется привыкать к правилам «Концерта держав»

    Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Честность приближает победу и справедливость

    Честность – не только первый и самый элементарный шаг на пути к справедливости, но и необходимое требование нашей победы. Мы готовы простить многое, но только не вранье. Но прежде всего надо самим перестать врать. В том числе себе.

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    13 сентября 2024, 08:52 • Новости дня

    Начальника тыла института МВД задержали в Красноярске

    Начальника тыла института МВД задержали в Красноярске по подозрению в получении взятки

    Против начальника тыла ведомственного института МВД в Красноярске возбуждено дело о получении денежной взятки.

    Следственный отдел по Свердловскому району Красноярска ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия на основании материалов, представленных сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД по Красноярскому краю и ГУСБ МВД, возбудило уголовное дело против ачальника тыла института МВД, а также в отношении индивидуального предпринимателя по подозрению в даче взятки должностному лицу, сообщается  в Telegram-канале ведомства.

    По версии следствия, в августе 2024 года предприниматель передала начальнику тыла института взятку в размере 512 тыс. рублей. Вознаграждение предназначалось за победу в конкурсе с последующим заключением контрактов на поставку горячего питания для института. Размер незаконного вознаграждения составлял 10% от стоимости контракта.

    11 сентября предприниматель передала чиновнику еще одну взятку в размере 359 тыс. рублей за второй заключенный контракт.

    Подозреваемые были задержаны с поличным.

    На данный момент по месту их жительства и работы проведены обыски, изъята документация. У начальника тыла института изъяты 2 млн рублей наличными.

    Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

    12 сентября 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией
    Путин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные не могут использовать самостоятельно западные дальнобойные системы, их задействование в конфликте будет означать войну стран НАТО с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Любые эксперты подтвердят, и у нас, и на Западе, наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии, она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные со спутников Евросоюза либо Соединенных Штатов, в общем – с натовских спутников. Это первое. Второе, и очень важное, может быть, ключевое. Оно заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие НАТО», – пояснил глава государства. Видео с его заявлением опубликовано в Telegram-канале Кремля.

    Путин подчеркнул, что речь не идет о разрешении Украине бить таким оружием по российской территории, а речь идет о прямом участии НАТО в военном конфликте.

    «И это, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО – США, европейские страны – воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – заключил глава государства.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план ударов по России дальнобойными ракетами.

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    12 сентября 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин и патриарх Кирилл посетили Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру
    Путин и патриарх Кирилл посетили Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг прибыли в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру в Петербурге.

    Визит приурочен к 300-летию перенесения в Северную столицу мощей Александра Невского, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Ранее в РПЦ опровергли сообщения о плохом самочувствии патриарха Кирилла.

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    12 сентября 2024, 16:33 • Видео
    США достали главный козырь на Украине раньше времени

    До конца недели США и Великобритания озвучат совместное решение по давней просьбе Владимира Зеленского. Скорее всего, ему разрешат использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, хотя прежде запрещали. Что изменилось теперь? Почему сейчас англосаксы якобы готовы перейти очередную «красную линию» Москвы?

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    12 сентября 2024, 10:43 • Новости дня
    Названа причина смерти Сванидзе

    Mash: По предварительной информации, Сванидзе умер от пневмонии

    Названа причина смерти Сванидзе
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Тележурналист Николай Сванидзе, по предварительным данным, умер от пневмонии.

    Он умер в присутствии бригады скорой, передает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По его данным, медики прибыли к Сванидзе 11 сентября в 22.30 мск. Ранее журналист обращался к врачам с жалобами на высокую температуру и трудности с дыханием, но от госпитализации отказывался.

    При этом Telegram-канал Shot сообщает, что Сванидзе умер от сердечной недостаточности, с ним находилась его жена. В феврале 2023 года он попал в больницу с отеком легких.

    В то же время член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева сообщила «Газете.Ru», что Сванидзе очень долго и много болел, тележурналиста разбил инсульт, после которого он не восстановился.

    Николай Сванидзе умер на 70-м году жизни.

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    12 сентября 2024, 17:32 • Новости дня
    МИД: ВСУ построили подобие концлагерей для мирных жителей в Курской области
    МИД: ВСУ построили подобие концлагерей для мирных жителей в Курской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные устроили в оккупированных зонах Курской области схожие с концентрационными лагерями учреждения для местных жителей, не захотевших уезжать с территории, говорится в докладе МИД.

    В нескольких контролируемых боевиками ВСУ зонах были созданы подобия концентрационных лагерей, куда насильно сгоняли мирных жителей, не захотевших или не имевших возможность покинуть захваченную территорию, передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад. 

    О таких лагерях ВСУ сообщили многочисленные свидетели, также есть информация, собранная штабом Российского Красного Креста в Курске. В РККК обращались родственники пропавших.

    Ранее источник сообщал, что ВСУ насильно депортируют мужское население приграничных районов Курской области на территорию Украины.

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    12 сентября 2024, 14:00 • Новости дня
    Психолог рассказала, как вести себя при встрече с агрессивными квадроберами

    Психолог Сухих объяснила, почему дети и подростки увлекаются квадробикой

    Психолог рассказала, как вести себя при встрече с агрессивными квадроберами
    @ кадр из видео

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Квадробика – это продвинутая образная игра, которая из дошкольного возраста перекочевала в ранний подростковый. Проблемы могут возникать, если стирается грань между реальностью и воображаемой игровой ситуацией или поведение квадробера становится асоциальным, заявила газете ВЗГЛЯД практикующий психотерапевт и научный сотрудник факультета психологии МГУ им. Ломоносова Вера Сухих.

    Квадробика – это продвинутая образная игра, которая из дошкольного возраста перекочевала в ранний подростковый. В ней нет ничего странного и патологического, заявила газете ВЗГЛЯД практикующий психотерапевт и научный сотрудник факультета психологии МГУ им. Ломоносова Вера Сухих.

    На сегодняшний день у детей и подростков наблюдается новый тренд – квадробика. Это нечто между субкультурой, хобби и фитнесом, когда человек надевает маску животного и перенимает его повадки. В том числе бывают случаи, когда квадробер настолько вживается в роль, что может укусить или поцарапать прохожего, имитируя повадки животных. К слову, сами сборы квадроберов проходят чаще всего на свежем воздухе, например, в парках.

    «Квадробику можно оценивать по-разному. С одной стороны, это социальное явление – подростковая субкультура, одна из многих. Субкультуры будут всегда, для многих подростков это часть поиска своей идентичности и способ социализации», – говорит Сухих.

    С другой стороны, квадробику можно оценивать как спортивное явление. Квадроберам нужно иметь хорошую физическую подготовку, сноровку, необходимо тренироваться, изучать специфическую технику движения, в данном случае движения животных – все это присуще спорту. Так, например, какое-то время назад и хоббихорсинг – вид спорта, при котором человек преодолевает различные препятствия «верхом на палке с головой лошади» – не воспринимался всерьез и долго числился среди странных развлечений.

    «Однажды на пикнике, на поляне, где мы были, я наблюдала за играющими детьми, они изображали животных. На них не было хвостов и масок, которые присущи квадроберам, но дети телом имитировали движения и повадки животных. Это действительно требует тренировок, изучения, как двигаются эти животные, размышлений, как это можно повторить, будучи человеком. И дети исполняли все действительно очень красиво: были пластичные, очень похожие на животных. Поэтому это справедливо может относиться к виду физической активности», – рассуждает психолог.

    В отечественной школе психологии есть концепция развития игровой деятельности в дошкольном возрасте. Игра появляется, проходит несколько этапов развития и после дошкольного возраста постепенно угасает (отходит на задний план), потому что приоритетными становятся другие виды деятельности, например, учебная или общение. Для дошкольника именно игровая деятельность является ведущей, в игре ребенок развивается и оттачивает многие навыки.

    «Выделяется несколько видов игры, которые последовательно сменяют друг друга. При этом ключевым критерием игровой деятельности, отличающим ее от других видов деятельности, является воображаемая ситуация, – отмечает Сухих. – Получается, что квадробика – это продвинутая образная игра, которая из дошкольного возраста перекочевала в ранний подростковый. В этом смысле ничего асоциального и патологического в квадробике я не вижу. Игра остается с человеком на всю жизнь как способ развлечься, отвлечься, эмоционально разгрузиться».

    Другое дело, если стирается грань между реальностью и воображаемой ситуацией (которую в игре осознают даже младшие дошкольники). Или если из-за увлечения начинают страдать другие важные сферы жизни. Тут, конечно, нужно разбираться, что происходит с ребенком и как ему помочь. Но сам по себе квадробинг не будет этому причиной», – рассуждает психолог.

    Поведение, свойственное квадроберам, – рычание, хождение на четвереньках и копирование других повадок животных – как таковым асоциальным поведением не является, указывает собеседница. В этом и есть смысл квадробики. Однако кусать прохожих и мешать другим людям – это уже асоциальное поведение. «Естественно, оно вызывает негодование и раздражение окружающих так же, как когда подростки шумят, ругаются матом и громко слушают музыку на детской площадке», – объясняет Сухих.

    При столкновении с квадробером, который ведет себя асоциально, специалист рекомендует стараться соблюдать спокойствие и не отвечать агрессией, особенно физической. «Понятно, что укус от квадробера можно расценивать как нападение, но если это пятиклассница, играющая в собачку, то что с ребенком сделаешь? В такой ситуации лучше постараться остановить нападение и объяснить, что так себя вести нельзя. А если есть возможность добраться до взрослых, отвечающих за ребенка, то стоит поговорить с ними», – заключила психолог.

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    12 сентября 2024, 19:06 • Новости дня
    Путин заявил, что культура должна существовать без «культуры отмены»
    Путин заявил, что культура должна существовать без «культуры отмены»
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вмешательство в культуру и политика «отмены» в этой сфере недопустимы, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном форуме объединенных культур.

    «Мы убеждены, что она (культура) должна и может существовать без грубого вмешательства, без так называемой культуры отмены, то есть отмены самой культуры», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Путин указал, что ценностная политика Запада зачастую игнорирует и даже оскорбляет религии и традиции разных государств.

    «Все чаще мы видим, как продвигаемая западными элитами ценностная повестка игнорирует, а подчас и намеренно оскорбляет общемировые религии, культурные традиции целых регионов мира. Уверен, что большинству стран и народов такие подходы, конечно, не по душе», – подчеркнул президент.

    В рамках своего выступления Путин также заявил, что российское общество определилось с главными для себя ценностями, в их числе – право людей говорить на своем родном языке и хранить веру отцов.

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    12 сентября 2024, 18:04 • Новости дня
    СМИ: Власти Китая призвали автопроизводителей не инвестировать в заводы в России

    Reuters: Власти Китая призвали автопроизводителей не инвестировать в заводы в России

    СМИ: Власти Китая призвали автопроизводителей не инвестировать в заводы в России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайские власти призвали местных автопроизводителей пересмотреть свои инвестиционные стратегии и отказаться от вложений в зарубежные проекты, особенно в Индии, Турции и России, пишет агентство Reuters.

    Министерство торговли КНР в ходе специального совещания предупредило китайских автопроизводителей об опасности инвестиций в автостроение за рубежом, пишет Reuters со ссылкой на свои источники, передает «Газета.Ru».

    Им рекомендовано отказаться от развития производства в Индии, Турции и России, а также ограничить свою деятельность в Европе и Таиланде исключительно сборкой готовых автомобилей.

    В марте экспорт из Китая в Россию машин и оборудования упал на 15%.

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    12 сентября 2024, 09:32 • Новости дня
    Муж Блиновской задержан в зоне СВО
    Муж Блиновской задержан в зоне СВО
    @ Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Супруг блогера Елены Блиновской Алексей задержан силовиками в зоне спецоперации, сообщили в правоохранительных органах.

    «Блиновский задержан», – сообщил источник РИА «Новости».

    Напомним, муж «королевы марафонов», обвиняемой в неуплате налогов и задержанной, решил отправиться на СВО. Позже он был объявлен в розыск.

    Сама Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов.

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    12 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    Стало известно, как СБУ узнала о местонахождении Прилепина перед терактом

    Сотрудник СБУ Журавкин обманом узнал у сына Прилепина местонахождение отца

    Стало известно, как СБУ узнала о местонахождении Прилепина перед терактом
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудник СБУ, который причастен к покушению на Захара Прилепина, обманом узнал у его сына местонахождение отца, в дальнейшем эта информация была использована для подрыва машины писателя, следует из обвинительного заключения, оглашенного во 2-м Западном окружном военном суде.

    По данным следствия, куратором Александра Пермякова, которого судят в Москве как исполнителя теракта, был сотрудник СБУ по фамилии Журавкин, который в соцсети «ВКонтакте» создал аккаунт с наименованием Поликарпова Иванка, посредством которого вступил в переписку с сыном Прилепина Ильей, у которого выяснил, что в мае 2023 года его отец будет находиться в поселке Пионерский, передает РИА «Новости».

    Журавкин передал информацию о местонахождении писателя Пермякову и приказал ему взорвать автомобиль Прилепина.

    Также из обвинительного заключения следует, что Пермяков он получил от Журавкина 2 тыс. долларов и 10 тыс. гривен, прибыл в Россию, арендовал жилье в Солнечногорске, продолжая поиски Прилепина, и продолжал получать деньги от других участников преступной группировки.

    Ранее Пермяков признавался, что долгое время работал по заказу украинских спецслужб и рассказывал, как совершил теракт.

    Напомним, в мае 2023 года машину писателя подорвали на трассе в Нижегородской области. Он выжил, но получил ранения.

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    12 сентября 2024, 21:38 • Новости дня
    Познер рассказал о причинах отказа работать на Западе после начала СВО

    Познер отказался работать на Западе из-за требований о Путине

    Tекст: Денис Тельманов

    Телеведущий Владимир Познер рассказал, что ему предлагали работу на западных каналах, но он отказался. Об этом сообщает Forbes.

    «Были предложения. Я не стану называть конкретно, но они были, и не в одной стране», – сказал Познер в интервью Forbes, передает РИА «Новости»

    По его словам, ему выдвигали условие: высказаться о Владимире Путине и его политике «определенным образом». Журналист сообщил, что посчитал такой подход неприемлемым и отказался от предложений.

    В интервью Познер рассказал, что хотел бы вернуться к работе в эфире, но это вряд ли возможно: «Я появился на советском экране как человек, которого могли запомнить, в 59 лет, понимаете? Уже люди готовятся уйти, а я в это время прихожу. Думаю, что, может быть, поэтому до сих пор во мне живет вот этот вот драйв, желание. Я хочу, но вы знаете, не всегда все можно, что хочешь. Приходится иногда идти на некоторые компромиссы или признать даже поражение». Журналист также рассказал, что пишет книгу, но не сказал, о чем она будет.

    Ранее Познер заявил, что его скончавшийся коллега Николай Сванидзе был принципиальным человеком.

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    12 сентября 2024, 21:20 • Новости дня
    Финские первоклассники на экскурсии перешли границу с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Учащиеся первого класса из финского города Савонлинна во время экскурсии пересекли российскую государственную границу, сообщают местные СМИ.

    В группе было около пяти-шести учеников, они отделились от остальных, ушли в лес к пограничной линии у реки Коккола, передает ТАСС со ссылкой на газету IltaSanomat.

    Они сняли на видео, как проходят мимо красно-зеленого пограничного столба.

    Финские пограничники сообщили, что всего 10 учащихся нарушили правила перемещения в пограничной зоне, пятеро из них могли незаконно пересечь границу.

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    12 сентября 2024, 09:55 • Новости дня
    Глава МИД Польши заявил Вовану и Лексусу об отсутствии желания защищать Украину
    Глава МИД Польши заявил Вовану и Лексусу об отсутствии желания защищать Украину
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признался пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), представившимся экс-президентом Украины Петром Порошенко, что у Варшавы на данном этапе нет желания защищать Украину.

    Он отметил, что если фронт начнет рушиться, все может измениться, однако на данный момент желание защищать Украину «нулевое», передает РИА «Новости».

    Сикорский уточнил, что сейчас обсуждается, необходимо ли Польше сбивать российские ракеты над воздушным пространством Украины. «И даже это на данном этапе весьма спорно. На этот счет нет никакого согласия, потому что это означало бы вступление в войну», – пояснил глава Польского МИД.

    При этом Сикорский заявил о возможности обучения украинских солдат в Польше.

    «Мы надеемся, что сможем подготовить пару бригад для вас в этом или следующем году. Но польские солдаты внутри Украины – это невозможно», – сказал он.

    Между тем ранее Сикорский в интервью Financial Times заявил, что долг Польши – сбивать российские ракеты над Украиной.

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    13 сентября 2024, 06:49 • Новости дня
    Китай назвал условия урегулирования конфликта на Украине

    Министр обороны Китая Дун Цзюнь призвал избегать двойных стандартов при урегулировании конфликта на Украине

    Китай назвал условия урегулирования конфликта на Украине
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Для урегулирования палестино-израильского конфликта, конфликта на Украине и других необходимо осознать их первопричину и избегать двойных стандартов, заявил министр обороны Китая Дун Цзюнь.

    На церемонии открытия Сяншаньского форума по безопасности в Пекине Дун Цзюнь подчеркнул, что любой конфликт должен завершиться «мирным решением». По его словам, фундаментальным решением может быть только «продвижение политического урегулирования путем всестороннего обсуждения».

    «Чем скорее сесть за стол переговоров и начать говорить, тем скорее наступит мир и будут решены такие острые вопросы, как украинский кризис и палестино-израильский конфликт», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он заявил, что сейчас «многие страны мира активно работают над прекращением огня и прекращением войн, консенсус о необходимости поддержания мира расширяется, а импульс для содействия примирению растет». Если все стороны будут стремиться к миру, то смогут перейти от конфликтов к мирному решению, сказал Дун Цзюнь.

    «Для решения украинского кризиса, палестино-израильского конфликта и других горячих вопросов способствование мирным переговорам и политическое урегулирование являются единственным базовым выходом», – приводит слова министра ТАСС.

    Дун Цзюнь подчеркнул, что при работе над урегулированием конфликтов нужно «быть справедливым, не искать геополитических интересов и не прибегать к двойным стандартам», это позволит заручиться доверием всех сторон, организовать благоприятную среду для переговоров.

    Кроме того, как указал министр, для урегулирования конфликтов на Украине и Ближнем Востоке нужно «сначала осознать их первопричину и реальность, а потом найти ключи к этим проблемам». Он указал, что у сложных проблем нет простых решений, требуется «придерживаться системного мышления, анализировать первопричины и искать корень болезни».

    Дун Цзюнь сказал, что «нельзя заботиться только о себе». «В сообществе с неделимой безопасностью каждый участник имеет право поддерживать свою безопасность, а также несет ответственность за совместное поддержание безопасности во всем мире», – заявил он.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал план мирного урегулирования, разработанный Китаем и поддержанный Бразилией.

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    12 сентября 2024, 09:24 • Новости дня
    Умер журналист Николай Сванидзе
    Умер журналист Николай Сванидзе
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский тележурналист Николай Сванидзе умер в возрасте 69 лет.

    «Николай Карлович скончался в своей квартире на улице Маршала Василевского», – передает «Московский комсомолец».

    О том, что стало причиной смерти Сванидзе, неизвестно.

    Николай Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве в грузинской семье. В 1977 году он окончил исторический факультет МГУ. На российском телевидении работал с 1991 года, автор и ведущий множества исторических программ. С апреля 1996 года по ноябрь 2007-го – автор и ведущий программы «Зеркало» на канале «РТР» («Россия»). С 1996 года – зампредседателя, а с февраля 1997 по май 1998 года – председатель ВГТРК. С октября 2003 по апрель 2013 года – автор и ведущий цикла передач об истории России «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» на канале «Россия».

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    12 сентября 2024, 19:38 • Новости дня
    Астроном пообещал «светопредставление» в небе над Россией в ночь на пятницу

    Астроном Попов рассказал о будущих последствиях удара облака солнечной плазмы о Землю

    Астроном пообещал «светопредставление» в небе над Россией в ночь на пятницу
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «С наступлением темноты, как только появятся первые звезды, почти над всей территорией России можно будет уловить всполохи сияния», – сказал газете ВЗГЛЯД директор клуба космонавтики имени Гагарина, основатель первого лагеря космической подготовки для детей «Шумгам» Никита Попов, комментируя надвигающееся на Землю облако солнечной плазмы.

    В Российской академии наук предупредили, что по Земле ударит облако солнечной плазмы. По прогнозам ученых, это произойдет 12 сентября в вечернее время. 

    «Это не первое такое «облако плазмы» даже в сентябре и, судя по пику солнечной активности, не последнее в этом сезоне. Год вообще очень богат на яркие явления, связанные с плазмой и магнитными бурями, Солнце в пике своей активности», – говорит Попов. По словам астронома, бояться данного явления сильно не стоит, хотя не исключает, что могут наблюдаться помехи радиосвязи.

    Попов напоминает, что в августе было одно из чудес для любителей наблюдения неба: метеорный поток Персеид и полярное сияние одновременно. По его словам, мало кто такое явление видел своими глазами, тем более в наших широтах летом.

    «Сегодня тоже обещается светопреставление. Пока параметры со спутников говорят о том, что с наступлением темноты, как только появятся первые звезды, почти над всей территорией России можно будет уловить всполохи сияния – те самые моменты, когда заряженные частицы солнечного ветра на огромной скорости врезаются в магнитосферу Земли», – делится специалист.

    Для повышения шансов что-то увидеть, собеседник рекомендует переместиться туда, где минимальное количество посторонней засветки – огней города, фар часто проезжающих машин. Но придется определить, где север.

    «Если заметите какую-то необычную дымку на небе, которая меняет форму, то попробуйте ее сфотографировать в ночном режиме телефона или на фотоаппарат с большой выдержкой. Увидели на экране зеленоватые или красноватые оттенки – да, это оно, продолжаем наблюдения. Ну и, конечно, небо должно быть ясным и чистым, без облаков. Астронаблюдения – это всегда лотерея в наших регионах», – заключил Попов.

    Ранее руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что на Солнце произошел мощный выброс корональной массы, который привел к образованию крупного плазменного облака. Оно достигло Земли, и специалисты зафиксировали возмущения магнитного поля нашей планеты.

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