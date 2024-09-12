Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.2 комментария
СК задержал директора «Ленбытхима» по делу о мошенничестве с гособоронзаказом
Генерального директора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова задержали по делу о мошенничестве при исполнении госконтрактов на сумму свыше 115 млн рублей с АО «Военторг», сообщил СК России.
Следствие считает, что при исполнении госконтрактов по поставке имущества для департамента ресурсного обеспечения Минобороны Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы, украв свыше 20 млн рублей, сообщается в Telegram-канале СК.
Проверяется причастность должностных лиц АО «Военторг» и департамента ресурсного обеспечения к этому преступлению.
В собственности Михайлова и членов его семьи нашли множество объектов недвижимости в Петербурге, Ленобласти и в Турции, авто стоимостью более 100 млн рублей. Проверяется законность их приобретения.
Решается вопрос об избрании гендиректору компании меры пресечения.
Ранее Мещанский суд Москвы арестовал Руководителя АО «Военторг» Владимира Павлова до 30 сентября, ему отказали в апелляции на содержание под стражей.