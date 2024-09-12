СК задержал директора «Ленбытхима» по делу о мошенничестве с гособоронзаказом

Tекст: Алексей Дегтярев

Следствие считает, что при исполнении госконтрактов по поставке имущества для департамента ресурсного обеспечения Минобороны Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы, украв свыше 20 млн рублей, сообщается в Telegram-канале СК.

Проверяется причастность должностных лиц АО «Военторг» и департамента ресурсного обеспечения к этому преступлению.

В собственности Михайлова и членов его семьи нашли множество объектов недвижимости в Петербурге, Ленобласти и в Турции, авто стоимостью более 100 млн рублей. Проверяется законность их приобретения.

Решается вопрос об избрании гендиректору компании меры пресечения.

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал Руководителя АО «Военторг» Владимира Павлова до 30 сентября, ему отказали в апелляции на содержание под стражей.