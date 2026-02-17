Вице-спикер рады Корниенко: Выборы на Украине возможны лишь после 60 дней тишины

Tекст: Ольга Иванова

Выборы на Украине могут состояться только при условии 60 дней полной тишины, заявил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко, передает Life.ru. По его словам, это касается не только самого дня голосования, но и всего периода избирательной кампании.

Корниенко подчеркнул: «Выборы – от начала избирательного процесса до подсчета – должны проходить в тишине». Он пояснил, что речь идет о полном отсутствии угроз и активных боевых действий.

По мнению вице-спикера, проведение выборов невозможно без соответствующих условий безопасности. В настоящее время, по словам Корниенко, такие условия на Украине отсутствуют.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что готов провести выборы при гарантиях безопасности и перемирии на два-три месяца. Глава евродипломатии Кая Каллас отвергла возможность выборов на Украине до завершения боевых действий. Financial Times сообщала, что Зеленский может объявить о выборах и референдуме до 15 мая, иначе Украина потеряет гарантии безопасности США. Зеленский позднее опроверг эти заявления.



