    22 октября 2025, 22:10 • Новости дня

    Послы ЕС согласовали 19-й пакет санкций против России

    Reuters: ЕС согласовал 19-й пакет пакет санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Послы стран Евросоюза поддержали очередной пакет ограничительных мер в отношении России, решение еще предстоит утвердить на министерском уровне, сообщает Reuters.

    Послы Европейского союза согласовали 19-й пакет санкций в отношении России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на датское председательство в Совете ЕС. Официальное подтверждение этой информации от председательства пока не поступило, передает ТАСС.

    Для того чтобы пакет санкций вступил в силу, его должен утвердить Совет ЕС на уровне министров. Ожидается, что процедура утверждения состоится в ближайшее время.

    Сообщалось, что в 19-й пакет санкций против России вошли торговые ограничения на сумму свыше 40 млрд евро.

    Будапешт пообещал не блокировать новый пакет санкций Евросоюза против России.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава поддержит 19-й пакет санкций ЕС только при выполнении требований Словакии.

    20 октября 2025, 11:51 • Новости дня
    Каллас не понравилась новость о поездке Путина в Венгрию

    Каллас назвала «не очень приятной» новость о поездке Путина в Венгрию

    Каллас не понравилась новость о поездке Путина в Венгрию
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о негативной реакции Евросоюза на предстоящий приезд Владимира Путина в Будапешт для переговоров с Дональдом Трампом.

    Каллас заявила, что Брюсселю «не очень приятно», что президент России Владимир Путин планирует приехать в Будапешт на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    «Не очень приятно видеть, что человек, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер, приедет в эту страну», – отметила глава ЕК.

    Каллас отметила, что, по ее мнению, в Будапеште могла бы пройти встреча между Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Она также одобрила «любые усилия Трампа по установлению мира на Украине», выразив надежду на дипломатический прогресс.

    Ранее итальянское издание La Repubblica назвало готовящийся саммит в Венгрии «пощечиной Европе». Газета указала, что европейским странам предстоит принимать решение о разрешении пролета самолета Путина через свою территорию, несмотря на действующие санкции и ордер МУС.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    24 комментария

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что президент России Владимир Путин обладает абсолютным иммунитетом от уголовного преследования иностранными судами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Евросоюз пытается сорвать любые мирные инициативы по Украине перед переговорами Путина и Трампа.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что большинство политиков Евросоюза будут пытаться сорвать саммит лидеров России и США в Будапеште.

    El Pais назвала возможный саммит Путина и Трампа в Будапеште «политическим кошмаром» для Брюсселя.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему Путин и Трамп договорились провести следующий саммит по Украине именно в Будапеште.

    Комментарии (10)
    20 октября 2025, 18:52 • Новости дня
    Сийярто назвал «абсурдной суммой» финансовый запрос Киева к ЕС на оружие
    Сийярто назвал «абсурдной суммой» финансовый запрос Киева к ЕС на оружие
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина требует от Евросоюза выделить новые 60 млрд евро на вооружение, это абсурдная сумма, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    На пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС он назвал эту сумму невообразимой и заявил: «Украина требует 60 млрд евро на дальнейшее вооружение, не так ли? Абсурдная сумма», пишут «Известия».

    Сийярто отметил, что Евросоюз собирается потратить эти средства на поддержку Киева, вместо того чтобы инвестировать их в собственную оборону. По его словам, идея выделения таких средств Украине приобретает все большую популярность в Брюсселе.

    Как писала газетаВЗГЛЯД, высокопоставленный генерал ФРГ Александр Зольфранк призвал увеличить военную поддержку Украины ради Европы. Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал страны Запада перейти в «режим войны» для сохранения мира.

    Ранее сообщалось, что Украина недополучила 5 млрд евро вследствие того, что не выполнила или не успела выполнить обязательства перед Международным валютным фондом и по программе Ukraine Facility.

    Комментарии (6)
    22 октября 2025, 20:02 • Видео
    Главный город США достанется коммунистам

    Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 13:10 • Новости дня
    Дробницкий объяснил отказ США поддержать план ЕС по российским активам

    Американист Дробницкий: Идея «репарационного займа» Украине – это просьба европейцев к «дяде Сэму» дать денег

    Дробницкий объяснил отказ США поддержать план ЕС по российским активам
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перед Евросоюзом, который разрабатывает предложение о «репарационном займе» Украине, стоит задача «вынуть» замороженные российские активы из европейской экономики. Сделать это невозможно, и поэтому единственный источник средств – свопы ФРС США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Бельгия согласилась на разработку алгоритма по активам России, но США отказались поддерживать план.

    «Россия в свое время разместила деньги на европейских счетах и вложила в ценные бумаги. Европа направила их в экономику, но с условием, что впоследствии средства будут возвращены. В тот момент, когда европейцы заморозили российские активы, произошло ограбление», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, планы ЕС о «конфискации» средств или выдаче Украине «репарационного кредита» – «бухгалтерская операция», в ходе которой страны объединения меняют кредитора.

    Рассмотрение этого предложения, впрочем, вызвало метания внутри Евросоюза. «Так, появились люди, которые выступают против идеи. Они ссылаются на юридический аспект, но на деле причина несколько иная. Перед европейцами стоит задача «вынуть» из экономики деньги, но ресурсы ограничены», – добавил собеседник, отметив разгорающиеся бюджетные кризисы, в частности во Франции и Германии.

    «Единственный источник в этой ситуации – Европейский центральный банк. Однако его возможности по эмиссии без свопов федеральной резервной системы (ФРС) США ограничены. Фактически «репарационный займ» – это просьба европейцев к «дядюшке Сэму» дать денег. Между тем, появление новой необеспеченной бумаги на мировом рынке несет финансовые риски для американской стороны», – уточнил американист.

    По его мнению, определенную роль в нежелании Вашингтона поддерживать инициативу европейцев сыграл и предстоящий саммит Россия – США. «На Западе есть два противостоящих лагеря: администрация Дональда Трампа вместе с MAGA-движением и Виктором Орбаном и все остальные. Пока первые противятся идее свопа и настаивают на диалоге с Россией и урегулировании кризиса, последние вставляют палки в колеса своим оппонентам и продолжают тянуть США в конфликт в Европе», – рассуждает аналитик.

    На этом фоне неважно, какое решение примут лидеры ЕС на саммите в четверг, считает он. Тем не менее, добавил собеседник, надо внимательно изучить будущий утвержденный документ. «Возможно, речь пойдет лишь о декларации, как это было в случае с запретом на покупку российского газа. Как бы то ни было, Европе придется непросто в попытках изыскать деньги на помощь Киеву», – заключил Дробницкий.

    Ранее представители стран Евросоюза согласовали решение по использованию замороженных российских активов для выдачи «репарационного кредита» Украине. Как сообщает издание Politico, 23 октября лидеры стран ЕС попросят Еврокомиссию составить документ, который будет призван санкционировать использование активов для кредитования Киева.

    В случае принятия предложения, оно позволит выделить «до 140 млрд евро на финансирование военных действий Украины в течение еще двух-трех лет». Бельгия ранее выступала против изъятия российских активов, поскольку их львиная доля хранится на балансе базирующейся в этой стране компании Euroclear. Власти опасались, что в случае судебных тяжб именно им придется выплачивать России компенсацию.

    После этого Евросоюз усилил давление на Бельгию. Об этом сообщала газета Financial Times. «Бельгия три года утверждала, что Euroclear – это бельгийская компания, и выгоды принадлежат ей же. Теперь, когда страна хочет разделить риски, она утверждает, что Euroclear является европейской компанией», – заявил изданию неназванный дипломат ЕС.

    Теперь же постпред Бельгии заверил, что страна не будет блокировать решение ЕС. Politico отмечает, что даже если лидеры Евросоюза примут план, то Еврокомиссии придется несколько недель согласовывать свое предложение с национальными правительствами, и гарантий успешного завершения этого процесса нет.

    На этом фоне любопытна позиция Вашингтона. В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что США пока не будут присоединяться к плану G7 использовать замороженные российские активы для предоставления Киеву кредита. Американские чиновники проинформировали об этом европейских коллег, объяснив свою позицию «рисками для стабильности рынка».

    Комментарии (2)
    20 октября 2025, 21:08 • Новости дня
    Венгрия и Словакия отказались участвовать в «трибунале» ЕС против России
    Венгрия и Словакия отказались участвовать в «трибунале» ЕС против России
    @ REUTERS/Radovan Stoklasa

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия и Словакия официально отказались принимать участие в инициативе Брюсселя по созданию так называемого трибунала против России.

    Европейский дипломатический источник сообщил, что представители Будапешта и Братиславы проинформировали внешнеполитическую службу ЕС о своем решении, передает ТАСС.

    «Будапешт и Братислава проинформировали внешнеполитическую службу ЕС о намерении не участвовать в создании трибунала в отношении России», – заявил дипломат.

    В мае агентство Reuters писало, что лидеры 20 из 27 стран Евросоюза на встрече во Львове поддержали инициативу создания специального трибунала под эгидой Совета Европы для «судебного разбирательства» в отношении руководства России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о нежелании реагировать на идею «трибунала» против России.

    Комментарии (6)
    20 октября 2025, 21:43 • Новости дня
    Спикер парламента Сербии: Запрет ЕС на транзит российского газа стал катастрофой

    Tекст: Вера Басилая

    Запрет Евросоюза на транзит российского газа через свою территорию стал «катастрофической новостью» для Сербии, заявила председатель парламента Сербии Ана Брнабич.

    Запрет Евросоюза на транзит российского газа может стать катастрофой для Сербии, заявила председатель Скупщины Сербии Ана Брнабич, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что такое решение Евросоюза стало для страны крайне серьезной и негативной новостью, которой Сербия не получала ранее. Брнабич подчеркнула, что газопроводы строились именно для обеспечения бесперебойных и безопасных поставок газа.

    По словам спикера, Сербия уже занималась диверсификацией поставок: помимо российского газа через «Турецкий поток» и газотранспортную систему Болгарии, страна получает голубое топливо и из Азербайджана. Действующий договор о поставках российского газа продлен до конца года и покрывает свыше 80% внутренних потребностей.

    Брнабич добавила, что страна провела значительную работу по развитию инфраструктуры, которая раньше не велась, пока главой правительства не стал Александр Вучич. Она также считает, что ситуация с газом вкупе с проблемами по поставкам нефти и американскими санкциями против компании NIS является крайне тяжелой.

    Спикер призналась, что пока не видит выхода и ждет возвращения Вучича после его встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил опасения по поводу планов Еврокомиссии полностью отказаться от российских энергоносителей с 2028 года.

    Совет Евросоюза поддержал предложение о запрете импорта российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, начиная с 2028 года.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза прекратить закупки энергоресурсов из России к 2027 году.

    Глава Газпрома Алексей Миллер отметил, что закрываются многие промышленные предприятия Европы, нуждающиеся в крупных объемах газа.

    Комментарии (4)
    20 октября 2025, 09:01 • Новости дня
    Каллас сообщила о провале согласования кредита Киеву под активы России
    Каллас сообщила о провале согласования кредита Киеву под активы России
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вопрос о предоставлении Киеву нового кредита под замороженные российские активы остается открытым, несмотря на достигнутый прогресс в переговорах между странами ЕС, сообщила глава дипломатии союза Кая Каллас перед началом в Люксембурге заседания министров иностранных дел стран Евросоюза.

    По ее словам, страны Евросоюза пока не смогли договориться о выделении нового кредита Украине, который должен быть обеспечен замороженными российскими активами, передает РИА «Новости».

    Каллас добавила, что обсуждение идет активно, но участникам переговоров еще предстоит достичь единого мнения.

    Она отметила: «Мы достигли большого прогресса, но мы еще не договорились… Это серьезный процесс, мы должны получить общее решение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европейского центрального банка указывала на риски использования замороженных российских активов. Бельгия согласилась использовать российские активы при предоставлении гарантий со стороны Евросоюза. Премьер-министр Бельгии вызвал раздражение в Евросоюзе из-за своей позиции по вопросу о замороженных российских активах.

    Комментарии (4)
    20 октября 2025, 09:09 • Новости дня
    Politico: Страны ЕС договорились о полном отказе от российского газа
    Politico: Страны ЕС договорились о полном отказе от российского газа
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министры энергетики стран Евросоюза 20 октября могут одобрить законопроект о полном запрете импорта российского газа, даже несмотря на возражения Венгрии и Словакии, сообщает Politico.

    По данным издания Politico, министры энергетики стран ЕС 20 октября могут утвердить законопроект о полном запрете импорта российского газа в сообщество, несмотря на протесты Венгрии и Словакии, передает ТАСС.

    По информации источников Politico, в ЕС указывают, что Венгрия и Словакия, по их мнению, недостаточно диверсифицировали свои поставки газа и препятствовали введению санкций, поэтому теперь их принуждают поддержать общий запрет.

    Эксперты нефтегазовой отрасли считают, что введение полного эмбарго на российский газ приведет к росту цен на энергоносители на 5–10% в среднесрочной перспективе. Власти Венгрии и Словакии уже заявляли, что этот законопроект ставит под угрозу их энергетическую безопасность. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в частности отмечал, что считает подобное решение «прямой атакой на энергетическую безопасность» своей страны.

    Несмотря на сопротивление ряда стран, законопроект будет утвержден квалифицированным большинством, поскольку его рассматривают как торговую инициативу Евросоюза. Это означает, что право вето на этот вопрос у государств-членов отсутствует, в отличие от внешнеполитических решений и санкций, которые требуют единогласия.

    Еврокомиссия подчеркивает, что запрет на импорт российского газа вводится бессрочно, на него не распространяются временные ограничения, так как он не входит в пакет односторонних санкций.

    СМИ писали, что Венгрия согласилась на полный запрет поставок российского сжиженного природного газа в Европу.

    Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны Дональда Трампа.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что давление на Евросоюз усиливается с целью лишить его энергетического суверенитета.

    Комментарии (7)
    22 октября 2025, 16:15 • Новости дня
    Бизнесмен Гуцериев выиграл иск об отмене санкций ЕС
    Бизнесмен Гуцериев выиграл иск об отмене санкций ЕС
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд Европейского союза отменил решение от 26 февраля 2024 года о введении санкций против российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

    «Суд постановил отменить в отношении Михаила Гуцериева решение от 26 февраля 2024 года», – сказано в постановлении, передает ТАСС.

    Однако после вынесения этого решения Совет ЕС уже дважды продлевал аналогичные ограничения в отношении Гуцериева. Поэтому, несмотря на победу в суде, вердикт может не привести к автоматической отмене санкций.

    В 2021 году Гуцериев был включен в санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку белорусского президента Александра Лукашенко. После этого он принял решение покинуть совет директоров «Русснефти».

    Комментарии (4)
    21 октября 2025, 09:40 • Новости дня
    Politico: Евросоюз согласовал план по активам России для Украины
    Politico: Евросоюз согласовал план по активам России для Украины
    @ Danny Gys/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянные представители стран Евросоюза достигли предварительной договоренности по вопросу использования замороженных российских активов для предоставления Украине так называемых «репарационных кредитов», сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, ожидается, что окончательное решение будет принято на саммите лидеров ЕС, который пройдет в четверг, передает ТАСС.

    Отмечается, что постпреды Евросоюза «неофициально согласовали» черновик итогового документа, который станет основой для дальнейших действий. Представитель Бельгии, выступавшей ранее против этой инициативы, отметил, что нынешний текст является «политическим сигналом к действию» для Еврокомиссии.

    Разработка детального юридического механизма ляжет на Еврокомиссию, однако процесс начнется только после одобрения инициативы лидерами стран ЕС.

    Ранее сообщалось, что Бельгия не планирует препятствовать утверждению плана Евросоюза по использованию замороженных российских активов в интересах Украины.

    Напомним, большую часть иностранной финансовой помощи киевскому режиму в 2025 году составили поступления за счет доходов от замороженных российских активов.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что предоставление Киеву нового кредита под замороженные российские активы остается открытым, несмотря на прогресс в переговорах между странами ЕС.

    Комментарии (3)
    22 октября 2025, 18:35 • Новости дня
    Политолог Ткаченко: Рано или поздно Сербию принудят к антироссийским санкциям
    Политолог Ткаченко: Рано или поздно Сербию принудят к антироссийским санкциям
    @ Christian Spicker/imago-images.de/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Давление на Сербию по вопросу организации антироссийских санкций со стороны ЕС будет усиливаться. Брюссель понимает, что общество республики нацелено на евроинтеграцию, поэтому рано или поздно Белграду придется согласиться на выдвигаемые организацией условия, сказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее в ЕС приняли резолюцию, останавливающую вступление Сербии до введения Белградом санкций против России.

    «Резолюция Европарламента не является документом, устанавливающим обязательные условия. Это скорее рекомендательный акт», – отмечает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Сама по себе эта резолюция не окажет существенного влияния на Сербию. Однако мы наблюдаем усиление давления на Белград – недавно Урсула фон дер Ляйен прямо заявила, что страна не сможет вступить в ЕС без введения санкций против России», – поясняет эксперт.

    «Это свидетельствует о целенаправленной кампании по принуждению Сербии к ограничительным мерам в отношении Москвы. В перспективе давление будет только нарастать, и вопрос присоединения Белграда к санкциям становится вопросом времени», – полагает собеседник.

    «Скорее всего, решение отложат до окончания президентского срока Александра Вучича. Но в дальнейшем тема обострится, поскольку в сербском обществе существует консенсус о необходимости вступления в ЕС. Это неизбежно потребует определенных уступок по российскому направлению», – добавляет Ткаченко.

    Ранее Европарламент поддержал резолюцию, приостанавливающую процесс вступления Сербии в ЕС до введения Белградом санкций против России. В соответствующем голосовании участвовали 632 депутата. Из них 457 поддержали инициативу. В то же время против выступили 103 человека, а воздержались – 72.

    Резолюция была предложена на фоне критики реакции Белграда на протесты в Нови-Саде, которые прошли в ноябре 2024 года. Документ подчеркивает, что дальнейшее продвижение Сербии к членству в ЕС возможно только при «измеримом и устойчивом прогрессе» в ключевых сферах, включая верховенство закона, борьбу с коррупцией, независимость правосудия и свободу СМИ.

    Особое внимание уделяется необходимости полного согласования Сербии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза, включая введение санкций против России. В резолюции отмечено, что только выполнение этих условий позволит продолжить переговоры о вступлении страны в ЕС.

    До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также отмечала, что присоединение к антироссийским ограничениям станет наглядным доказательством «соответствия Сербии внешней политике ЕС». По ее оценке, в настоящий момент дипломатия Белграда на 61% отвечает требованиям Брюсселя, однако этого показателя «недостаточно».

    На этом фоне президент республики Александр Вучич сказал, что главной причиной, отделяющей Сербию от союза, является отказ от введения санкций против Москвы, напоминает РИА «Новости». Он также добавил: если бы данное обстоятельство отсутствовало, Белград был бы уже «в самом конце пути» присоединения к ЕС.

    Комментарии (2)
    21 октября 2025, 08:57 • Новости дня
    Бельгия решила не блокировать план ЕС по российским активам

    Politico: Бельгия не будет блокировать план ЕС по использованию российских активов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бельгия не планирует препятствовать утверждению плана Евросоюза по использованию замороженных российских активов в интересах Украины, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, позицию Бельгии озвучил один из местных дипломатов. Бельгийские власти при этом выразили опасения относительно возможных правовых последствий реализации подобных мер. Тем не менее, по словам источника издания, страна не собирается возражать против обращения к Еврокомиссии с просьбой подготовить юридически выверенное предложение по использованию замороженных средств, передает ТАСС.

    Как отмечает Politico, после саммита Евросоюза в четверг Европейский совет должен дать «политическое добро» Еврокомиссии на дальнейшую работу по данному вопросу.

    Ранее сообщалось, что план Евросоюза по использованию замороженных российских активов может привести к финансовым потерям для простых европейцев, особенно для жителей Германии.

    Напомним, большую часть иностранной финансовой помощи киевскому режиму в 2025 году составили поступления за счет доходов от замороженных российских активов.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что предоставление Киеву нового кредита под замороженные российские активы остается открытым, несмотря на прогресс в переговорах между странами ЕС.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 21:11 • Новости дня
    Еврокомиссар исключил конфискацию российских активов для кредита Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия обсуждает предоставление Киеву нового кредита за счет доходов от замороженных российских активов, не предусматривая их конфискацию, заявил в Европарламенте еврокомиссар Валдис Домбровскис.

    «Это предложение не содержит конфискацию российских активов», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Домбровскис отметил, что Канада и Британия уже выразили готовность присоединиться к инициативе ЕК и использовать замороженные на их территории российские суверенные активы для финансирования кредита Киеву.

    Ведутся аналогичные переговоры с другими странами G7, где также находятся российские средства.

    Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о провале согласования кредита Киеву под активы России.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 07:29 • Новости дня
    FR: Жители ЕС пострадают из-за использования российских активов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    План Евросоюза по использованию замороженных российских активов может привести к финансовым потерям для простых европейцев, особенно для жителей Германии, пишет Frankfurter Rundschau.

    Инициатива Европейского союза с так называемыми «репарационными облигациями» сомнительна с точки зрения юриспруденции, и также несет финансовые угрозы для стран ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Rundschau.

    В материале подчеркивается: если Россия не выплатит Украине компенсации, вернуть долг Евросоюзу будет практически невозможно. Даже сторонники этой схемы считают вероятность дефолта по подобным кредитам почти стопроцентной.

    «За так называемыми «репарационными облигациями» скрывается сложная схема, которая в итоге может дорого обойтись немецким налогоплательщикам», – отметили авторы.

    Чтобы минимизировать риски, Евросоюз обязал страны-члены предоставить Киеву собственные гарантии по кредитам. На практике это означает, что в случае невозврата средств именно налогоплательщики, включая граждан Германии, будут вынуждены покрыть убытки.

    Напомним, большую часть иностранной финансовой помощи киевскому режиму в 2025 году составили поступления за счет доходов от замороженных российских активов.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что предоставление Киеву нового кредита под замороженные российские активы остается открытым, несмотря на прогресс в переговорах между странами ЕС.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 21:56 • Новости дня
    Венгрия отказалась от блокировки очередного пакета санкций против России

    Сийярто заявил, что Венгрия не будет блокировать 19-й пакет санкций после уступок

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет блокировать новый пакет санкций Евросоюза против России, поскольку спорные меры были удалены.

    Венгрия не станет препятствовать принятию 19-го пакета санкций Евросоюза против России, передает РИА «Новости».

    Глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что Будапешт добился исключения из документа всех пунктов, противоречащих национальным интересам страны.

    В начале октября, как напоминало издание EUObserver, Венгрия отказалась от претензий к новому санкционному пакету. Сийярто также подчеркнул, что не считает нужным участвовать в обсуждениях блока по следующим санкциям, назвав их «безумием» и отметив провал санкционной политики Евросоюза.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил опасения по поводу планов Еврокомиссии полностью отказаться от российских энергоносителей с 2028 года.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о планах Еврокомиссии принять 19-й пакет санкций против России на саммите в Брюсселе 23–24 октября.

    Австрия подтвердила готовность одобрить новый пакет антироссийских санкций.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Россия стала абсолютным рекордсменом по числу и объему введенных против нее санкций, которые потерпели полный крах.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 05:37 • Новости дня
    Захарова указала, как Зеленский дергается «на приводном ремне» у «партии войны»
    Захарова указала, как Зеленский дергается «на приводном ремне» у «партии войны»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский после переговоров с Дональдом Трампом связался с лидерами Евросоюза, чтобы доложить о результатах встречи, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, предвосхитив вопрос журналиста о том, приходилось ли Зеленскому отчитываться перед евроспонсорами.

    «На самом деле он действительно абсолютно не то что несамостоятелен, он на приводном ремне, на дистанционном управлении у этой партии войны. Они придумывают разные формулы, они придумывают разные ухищрения, то какие-то форматы, то какие-то конференции. Но все только для того, чтобы замаскировать эту самую эскалацию», – отметила она в беседе с

    ТАСС.

    По мнению Захаровой, ставка на эскалацию делается определенными силами в мире, которые не способны конкурировать честно или стремятся заработать на конфликте, а также решить собственные задачи за счет кризиса.

    Дипломат добавила, что партия войны состоит из тех, кто не способен принимать самостоятельные решения, а позиция Зеленского в этом вопросе очевидна.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский   призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал стороны конфликта на Украине прекратить боевые действия и остановить войска на нынешней линии соприкосновения. Financial Times сообщила, что Трамп призвал Зеленского принять условия Путина.

    Комментарии (0)
