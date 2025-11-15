Пьер де Голль: Федеративный союз Европы – это провал и большая ложь

Tекст: Тимур Шайдуллин

Выступая на открытии симпозиума «БРИКС-Европа» в Сириусе, Пьер де Голль заявил, что идея федеративного союза Европы является «провалом и большой ложью», передает РИА «Новости». Внук экс-президента Франции Шарля де Голля подчеркнул, что Европа сейчас больна. А Еврокомиссия со своей либертарианской идеологией и директивами несет за это главную ответственность. По его мнению, федеративная Европа отвергает духовность, веру и лишает свободы самовыражения.

Политик также выделил роль Европы и НАТО в обострении конфликта на Украине. В ходе своей речи де Голль призвал к единству, чтобы не допустить эскалации: «Мы должны объединить усилия и встать плечом к плечу, чтобы не разжигать данную ситуацию, которая приведет к третьей мировой войне».

Глава фонда выразил уверенность, что Европа окончательно утратит влияние в мире, если не восстановит политическую автономию и свободу наций на континенте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Пьер де Голль выразил желание оформить российское гражданство, чтобы дать своим детям лучшее образование и сохранить традиционные ценности.

Год назад внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль сообщил о намерении переехать в Москву.

Он назвал возможный переезд в Россию символом дружбы между странами.