Фигуранты дела о теракте в Крокусе попросили потерпевших о прощении
Обвиняемые в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье в ходе судебных прений признали вину и обратились к пострадавшим с просьбой о снисхождении, рассказал анонимный участник процесса.
Подсудимые выступили с обращением к суду, некоторые выступили лично, некоторые – через адвоката, пояснил собеседник РИА «Новости».
Фаридуни заявил, что признает вину, и попросил прощения у потерпевших.
Другие фигуранты также выразили раскаяние и попросили суд проявить снисхождение. Ранее государственное обвинение запросило пожизненные сроки для 15 из 19 обвиняемых, а для остальных четырех потребовало заключение на срок от 19 лет и 11 месяцев до почти 23 лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, предполагаемый организатор нападения Шамсидин Фаридуни подсыпал наркотики подельникам перед атакой. Четверо непосредственных исполнителей ранее признали свою вину в полном объеме.