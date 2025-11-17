Tекст: Денис Тельманов

Среди опубликованных конгрессом США документов оказалось электронное письмо Джеффри Эпштейна, в котором бизнесмен резко высказался о теориях заговора вокруг смоленской катастрофы, передает RMF FM. В письме от 2014 года Эпштейн указал, что обвинения против России и Дональда Туска в этом деле считаются необоснованными.

«Не вижу доказательств причастности России к катастрофе, это аберрация и оскорбление памяти жертв», – написал он. По словам финансиста, «Туск не получил бы никакой политической выгоды от трагедии».

В катастрофе 10 апреля 2010 года под Смоленском погиб президент Польши Лех Качиньский, а также 95 других человек, включая членов экипажа и высокопоставленных представителей польской элиты.

МАК и первая комиссия в Польше обвинили экипаж в ошибке пилотирования в условиях сильного тумана. Власти Польши в 2015 году создали новую комиссию, обвинявшую Россию и заявлявшую о взрыве на борту, а против российских диспетчеров завели уголовные дела.

В декабре 2023 года министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ликвидировал комиссию по повторному расследованию катастрофы, а обвинения в адрес России были сняты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал отказ от политизации этой трагедии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальная прокуратура Польши приняла решение продлить расследование авиакатастрофы под Смоленском до 31 декабря 2025 года.

Польские власти планируют закрыть дело к концу 2025 года, пытаясь обвинить Россию ради удовлетворения оппозиции. Польша намерена объявить в розыск российских экспертов по делу Ту-154.

Республиканский конгрессмен Томас Масси заявил, что в неопубликованных материалах по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна фигурируют не менее 20 известных личностей, которые могут быть замешаны в преступлениях, но до сих пор не стали объектом расследования.

Бывший сокамерник Эпштейна сообщил, что финансисту предлагали освобождение в обмен на показания против экс-президента США Дональда Трампа.