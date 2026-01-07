Сергей Кириенко поздравил детей Донбасса и передал им подарки

Tекст: Алексей Дегтярёв

Кириенко поздравил семью Солодовниковых с Рождеством Христовым и вручил подарки детям: 12-летняя Карина получила велосипед, а шестилетняя Валерия – самокат, указал Пушилин в своем Telegram-канале.

В семье растут трое детей, и родители ожидают пополнение. «Такие крепкие и дружные семьи – яркий символ возрождения Донбасса», – подчеркнул Пушилин.

Пушилин и Кириенко также посетили праздничное богослужение в храме Рождества Христова, где службу провел протоиерей Александр Маркаров. Кириенко передал поздравления и пожелал счастья и добра жителям региона.

Пять бронированных автомобилей скорой помощи поступили на станции экстренной медицинской помощи ДНР. Машины оснащены защитой от дронов и прочной броней, их направят в Горловку, Селидово и другие населенные пункты с повышенной опасностью атак.

Автомобили были переданы на базу подстанции №3 Республиканского центра экстренной медицинской помощи. Фельдшеры получили благодарственные письма президента России Владимира Путина, а водители – благодарности министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

В 2025 году в поврежденном здании подстанции выполнили ремонт кровли и системы отопления, в этом году запланированы работы по замене инженерных коммуникаций и ремонту помещений. В сосудистом центре региона создадут подразделение для помощи бригадам скорой по распределению пациентов.