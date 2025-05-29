DW: Фон дер Ляйен получила премию Карла Великого

Tекст: Валерия Городецкая

Награждение прошло 29 мая в немецком городе Ахене, пишет DW. Премия присуждена фон дер Ляйен за вклад в борьбу с пандемией коронавируса, «сдерживание военной активности России» и продвижение «зеленой сделки» Евросоюза по достижению климатической нейтральности к 2050 году.

На церемонии выступили канцлер Германии Фридрих Мерц и король Испании Филипп VI. В своей речи Мерц обратился к лауреатке: «Ты даешь Европе голос в мире, европейский голос». Он подчеркнул, что Германия и дальше будет укреплять Европу и поддерживать Украину.

Филипп VI в своем выступлении жестко осудил сторонников распада Евросоюза и отметил, что только единство стран обеспечивает их силу и независимость. По словам испанского короля, Европе необходимо тесное сотрудничество для успешного противостояния глобальным вызовам.

Комитет премии особо отметил, что «европейская модель жизни, основанная на свободе, демократии и процветании, находится под угрозой, и именно фон дер Ляйен взяла на себя стратегическую задачу по обеспечению будущего Европы».

Международная премия имени Карла Великого считается одной из самых престижных в Европе и вручается с 1950 года за вклад в объединение континента. В разные годы ее получали первый федеральный канцлер Германии Конрад Аденауэр, бывший премьер-министр Британии Уинстон Черчилль, генсек ООН Антониу Гутерриш, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, папа римский Иоанн Павел II, лидеры белорусской оппозиции.

В 2025 году премия впервые имеет денежное выражение – 1 млн евро, которые будут направлены на проевропейские проекты по решению меценатов.

В 2023 году глава киевского режима Владимир Зеленский был награжден премией Карла Великого. В этом году Зеленский отменил визит на вручение премии Карла Великого «из-за ситуации на фронте».