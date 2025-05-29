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    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Кадровый вопрос становится главной и неразрешимой проблемой ВСУ

    Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа решила поиграть в войну

    Современная Европа – это живое подтверждение мысли Гегеля о том, что исторические события повторяются сперва в виде трагедии, а затем в виде фарса.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему мир еще очень далек

    Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.

    7 комментариев
    29 мая 2025, 14:23 • Новости дня

    Фон дер Ляйен получила премию Карла Великого

    DW: Фон дер Ляйен получила премию Карла Великого

    Фон дер Ляйен получила премию Карла Великого
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен удостоена премии Карла Великого 2025 года за вклад в преодоление пандемии, укрепление климата и поддержку единства Евросоюза, пишет Deutsche Welle* (DW, признано иноагентом).

    Награждение прошло 29 мая в немецком городе Ахене, пишет DW. Премия присуждена фон дер Ляйен за вклад в борьбу с пандемией коронавируса, «сдерживание военной активности России» и продвижение «зеленой сделки» Евросоюза по достижению климатической нейтральности к 2050 году.

    На церемонии выступили канцлер Германии Фридрих Мерц и король Испании Филипп VI. В своей речи Мерц обратился к лауреатке: «Ты даешь Европе голос в мире, европейский голос». Он подчеркнул, что Германия и дальше будет укреплять Европу и поддерживать Украину.

    Филипп VI в своем выступлении жестко осудил сторонников распада Евросоюза и отметил, что только единство стран обеспечивает их силу и независимость. По словам испанского короля, Европе необходимо тесное сотрудничество для успешного противостояния глобальным вызовам.

    Комитет премии особо отметил, что «европейская модель жизни, основанная на свободе, демократии и процветании, находится под угрозой, и именно фон дер Ляйен взяла на себя стратегическую задачу по обеспечению будущего Европы».

    Международная премия имени Карла Великого считается одной из самых престижных в Европе и вручается с 1950 года за вклад в объединение континента. В разные годы ее получали первый федеральный канцлер Германии Конрад Аденауэр, бывший премьер-министр Британии Уинстон Черчилль, генсек ООН Антониу Гутерриш, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, папа римский Иоанн Павел II, лидеры белорусской оппозиции.

    В 2025 году премия впервые имеет денежное выражение – 1 млн евро, которые будут направлены на проевропейские проекты по решению меценатов.

    В 2023 году глава киевского режима Владимир Зеленский был награжден премией Карла Великого. В этом году Зеленский отменил визит на вручение премии Карла Великого «из-за ситуации на фронте».

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    28 мая 2025, 14:39 • Новости дня
    ЕС собрался контролировать безопасность в Черном море без участия России
    ЕС собрался контролировать безопасность в Черном море без участия России
    @ MOHAMED ALI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз рассчитывает контролировать морскую безопасность в Черном море без участия России, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, представляя в Брюсселе так называемую новую стратегию ЕС для Черноморского региона, которую разработала Еврокомиссия.

    Документ разработан Еврокомиссией и предусматривает создание черноморского хаба по морской безопасности для мониторинга судоходства, защиты инфраструктуры и экологии, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула, что одной из ключевых задач станет отслеживание перемещения российских танкеров, перевозящих нефть и нефтепродукты по рыночным контрактам, несмотря на ограничения ЕС по ценам. По ее словам, Евросоюзу нужно четко знать, кто и что делает в Черном море, что важно для борьбы с обходом санкций против России.

    В коалицию, по плану, должны войти Турция, Украина, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан, Болгария и Румыния. Россия исключена из этого списка. Также Каллас предложила создать специализированный формат министерских встреч для реализации стратегии ЕС на практике.

    Она отметила, что предложение пока не содержит конкретики, а детали по местоположению и бюджету хаба будут определяться позднее в сотрудничестве с ЕС и странами региона.

    В апреле сенатор Андрей Климов сказал газете ВЗГЛЯД, что решения западных политиков преследуют две цели – запугать Россию и заработать политические очки. Однако, указал он, их попытки морской блокады и досмотра российских судов встретят своевременные ответные меры со стороны Москвы.

    Ранее помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев отметил рост военной активности НАТО в Балтийском и Северном морях, в Северной Атлантике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, он рассказал об увеличении случаев досмотра российских судов в международных водах. По его словам, нужно принять дополнительные меры для нейтрализации угроз нацбезопасности России.

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    27 мая 2025, 22:52 • Новости дня
    Венгрия и Словакия отвергли польскую инициативу о демократии в Евросоюзе

    Венгрия и Словакия заблокировали декларацию ЕС о демократии

    Tекст: Ирма Каплан

    Страны Центральной Европы отказались поддержать декларацию об укреплении демократии, предложенную Польшей, сославшись на разногласия по ряду ключевых положений.

    Венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока сообщил, что Венгрия и Словакия не поддержали предложение Польши об укреплении демократии в Европе из-за разногласий, передает ТАСС.

     «Венгрия и Словакия не поддержали предложение об укреплении демократии в Европе, которое было выдвинуто Польшей, председательствующей сейчас в Совете ЕС».

    По словам Бока, устойчивость демократии, упоминаемая в документе, трактуется европейскими институтами и рядом государств ЕС неверно. В польской инициативе отсутствует требование прозрачности финансирования неправительственных организаций, которые, по мнению Будапешта, часто используются политическими силами.

    Бока подчеркнул, что венгерское правительство выступает против подобной трактовки демократии и не согласна с позицией ведущих стран Евросоюза по роли НПО в обществе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский отказался поддержать декларацию националистов, поскольку не согласен с пунктом о запрете на вступление Украины в НАТО.

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    28 мая 2025, 16:40 • Видео
    Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

    Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

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    27 мая 2025, 08:17 • Новости дня
    США и ЕС прекратили согласование мер против обхода антироссийских санкций
    США и ЕС прекратили согласование мер против обхода антироссийских санкций
    @ Dwi Anoraganingrum/imago images/Future Image/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры Европейского союза и США по скоординированным мерам против обхода антироссийских санкций завершились неудачей, сообщает газета Suddeutsche Zeitung и телерадиокомпании WDR и NDR.

    Согласно данным внутреннего доклада МИД ФРГ, прекратились согласования действий между ЕС и США по борьбе с обходом антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Внутренний доклад МИД ФРГ ссылается на заседание Совета ЕС по иностранным делам, состоявшееся в Брюсселе 20 мая. Отмечается, что специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан выразил недовольство из-за полного прекращения трансатлантического согласования по вопросам борьбы с обходом санкций против России. Он обратил внимание, что совместная работа по этим вопросам между ЕС и США не ведется.

    Также в докладе отмечается, что кооперация в рамках Группы семи по этому направлению, по словам О'Салливана, утратила динамику.

    Накануне американский лидер Дональд Трамп отказался ужесточать антироссийские санкции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее глава МИД Германии заявил, что сенаторы США готовят новый крупный пакет санкций против России, несмотря на публичные заявления президента США Дональда Трампа.

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    27 мая 2025, 16:40 • Новости дня
    Фицо после угроз Мерца предрек ЕС «не очень хорошие времена»
    Фицо после угроз Мерца предрек ЕС «не очень хорошие времена»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Фицо заявил о недопустимости идей лишать Словакию выплат ЕС из-за позиции по России. По его словам, столь агрессивная риторика канцлера Германии говорит о надвигающемся кризисе в ЕС.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко отреагировал на идеи канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможности лишить Братиславу и Будапешт выплат из фондов ЕС, если те продолжают разногласия с Брюсселем по вопросам политики в отношении России, передает Интерфакс. Фицо заявил, что такие предложения недопустимы для современного Евросоюза.

    «Если ориентироваться на такие агрессивные комментарии, можно предположить, что впереди – не очень хорошие времена», – подчеркнул премьер-министр Словакии. Он отметил, что независимая позиция Братиславы по России не возникла случайно, а отражает интересы республики.

    По оценке агентства EFE, Берлин проявляет недовольство позицией Братиславы и Будапешта из-за их нежелания поддержать новые санкции против России. Мерц ранее заявлял, что в Евросоюзе принятие решений не должно зависеть от «незначительного меньшинства», и допустил возможность лишения финансирования для стран, препятствующих согласованию политики ЕС по России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил готовность поддержать проведение референдума об отмене антироссийских санкций. В Словакии потребовали от Украины компенсацию за оказанную помощь.

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    27 мая 2025, 17:47 • Новости дня
    В Совфеде назвали цель запрошенного Россией заседания в СБ ООН по Украине

    Сенатор Климов: Запрошенное Россией заседание СБ ООН позволит развенчать фейки ЕС по Украине

    В Совфеде назвали цель запрошенного Россией заседания в СБ ООН по Украине
    @ Xinhua/Xie E/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инициированное Россией заседание ООН из-за попыток Европы помешать урегулированию на Украине крайне важно. Страны мирового большинства, а также разумные люди в недружественных государствах смогут получить дополнительную информацию о российской позиции и подлинной ситуации на территории Украины, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов.

    «Нынешняя гибридная война развивается на нескольких направлениях. Часть из них – информационный и дипломатический аспект – находит воплощение на площадке ООН. Страны ЕС и НАТО в этом противостоянии пытаются достичь своих результатов. Мы же должны своевременно на это реагировать», – отметил сенатор Андрей Климов.

    Решение России запросить заседание Совбеза ООН особенно важно на фоне попыток европейцев помешать украинскому урегулированию мирным путем, говорит парламентарий. Оно, как ожидается, состоится на следующий день после анонсированного европейской стороной обсуждения гуманитарной обстановки на Украине.

    «Принципиальное различие между инициированным нами и предложенным ЕС и НАТО заседаниями состоит в том, что мы намерены озвучить факты, а западные деятели, в чьих интересах работает киевское руководство, – пропаганду», – указал спикер.

    «Инициатива российского постпредства позволит представить наши аргументы. И те, кто считает нас своими партнерами, страны мирового большинства, а также разумные люди в недружественных государствах получат дополнительные источники информации о позиции Москвы и подлинной ситуации на территории Украины», – акцентировал собеседник.

    «Нам надо пользоваться любой возможностью для того, чтобы доносить правду. Чем чаще это будет происходить, тем лучше. Тем более что у нас очень мощные аргументы», – заключил Климов.

    Напомним, Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с попытками европейских стран препятствовать миру на Украине. По мнению Дмитрия Полянского, первого зампостпреда РФ при организации, сложившееся положение дел угрожает глобальной стабильности в целом. Он отметил, что встреча может состояться 30 мая.

    В то же время дипломат рассказал, что европейские партнеры Киева уже инициировали собственное заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине, которое запланировано на 29 мая. Таким образом, предложение Москвы стало ответом на идею стран ЕС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о косвенном участии Европы в конфликте. По его словам, государства объединения продолжают поставки вооружений ВСУ. Кроме того, некоторые западные государства активно обсуждают возможность отправки контингента ЕС на территорию Украины. Он также добавил, что многие СМИ непосредственно вовлечены в кампанию по срыву текущего переговорного процесса.

    Песков подчеркнул, что значительное число медиа сознательно выступают за стимулирование США к расширению ограничительных мер против России. По его оценке, данные тенденции легко заметить, и в Кремле прекрасно осознают происходящее.

    Тем временем глава МИД России Сергей Лавров указал, что французские ракеты дальнего радиуса используются для ударов по российской территории. Министр добавил, что атаки зачастую направлены на гражданские объекты.

    Лавров также подчеркнул, что его французский коллега Жан-Ноэль Барро лукавит, говоря о содействии Франции «только суверенитету и целостности» Украины. Глава российского внешнеполитического ведомства посоветовал ему вспомнить лозунг «Свобода, равенство, братство», который, по словам Лаврова, включает и права человека, о которых Париж обычно говорит по всему миру, но игнорирует в ситуации вокруг конфликта на Украине.

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    27 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    План отправки европейских войск на Украину признали мертвым
    План отправки европейских войск на Украину признали мертвым
    @ Messyasz Nicolas/Pool/ABACA/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    План ряда стран Европы по отправке войск на Украину фактически признан «мертвым» из-за отсутствия поддержки со стороны США, без которой реализация невозможна, сообщает The Financial Times.

    Издание пишет, что план по отправке войск на Украину, предложенный рядом европейских стран, начали называть «мертвым», передает РИА «Новости».

    Газета ссылается на неназванного европейского чиновника, который отметил, что этот проект не может быть реализован без помощи США, а Вашингтон не намерен ее предоставлять.

    В то же время неназванный французский дипломат опроверг позицию коллеги, заявив, что такие заявления «сильно преувеличены» и не соответствуют действительности. Дипломат также подчеркнул, что ряд европейских стран по-прежнему продолжают работу над соответствующими планами, действуя «в обычном темпе».

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что отправка немецких военных на Украину возможна только при наличии международного мандата.

    Премьер-министр Польши Туск подтвердил отказ направлять польские войска на Украину.

    Президент Франции Макрон допустил возможность военного ответа для потенциальных миротворцев на Украине в случае их нападения.

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    29 мая 2025, 10:18 • Новости дня
    Отношения Чехии и Словакии испортились из-за конфликта на Украине
    Отношения Чехии и Словакии испортились из-за конфликта на Украине
    @ Embassy of the Slovak Republic in Prague

    Tекст: Александра Юдина

    Отношения между Чехией и Словакией, традиционно считавшимися образцовыми с момента распада Чехословакии в 1992 году, переживают серьезное охлаждение, пишет Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    Аналитики отмечают, что после прихода к власти в Словакии правительства Роберта Фицо осенью 2023 года политический диалог с Прагой заметно осложнился. Курс Братиславы, ориентированный на Россию, вступил в противоречие с поддерживающей Украину позицией чешского кабмина, передает Deutche Welle.

    В марте 2024 года чешские власти отменили традиционное совместное заседание правительств, объяснив это невозможностью скрыть глубокие разногласия по внешней политике и заявив о приостановке «чрезвычайно хороших отношений» на неопределенный срок.

    Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что межправительственные консультации с Братиславой проводить сейчас нецелесообразно. Роберт Фицо, напротив, публично обвинил чешское правительство в том, что именно его поддержка Украины ставит под угрозу двусторонние отношения, тогда как Братислава, по его словам, выступает за мирные инициативы.

    Социологические исследования фиксируют падение симпатий между народами двух стран: Словакия опустилась на десятое место в рейтинге популярности у чехов, а положительная оценка словацких президентов среди чехов снизилась вдвое после смены Зузаны Чапутовой на Петера Пеллегрини. Практическое сотрудничество продолжается только на рабочем уровне, но атмосфера прежнего доверия исчезла.

    В вопросе поддержки Украины между странами складывается глубокий раскол: за оказание военной помощи Киеву выступают 58% чехов и лишь 16% словаков. При этом, по данным опроса IPSOS, каждый пятый житель Словакии желает победы России, тогда как в Чехии подобную позицию разделяют около 7%.

    Словацкая оппозиция подчеркивает, что существует политическая альтернатива и возможность возобновления тесных связей с Прагой, если оппозиционные силы придут к власти. Однако эксперты прогнозируют, что отчуждение между странами может сохраниться и после смены политических элит.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина надоела всей Европе. Так, приходит все больше сигналов о том, что местное население и элиты начинают рассматривать Украину не как форпост против России, а как источник постоянных проблем и головной боли.

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    27 мая 2025, 13:15 • Новости дня
    Захарова указала Европе место на переговорах по Украине

    Захарова: Место лидеров Европы на переговорах по Украине «под столом»

    Захарова указала Европе место на переговорах по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры стран Европы способны обсуждать ситуацию на Украине только «под столом» переговоров, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Мария Захарова на брифинге усомнилась в способности лидеров Европы участвовать в переговорах по Украине, передает ТАСС.

    Дипломат отметила, что западные страны заявляют о желании быть посредниками, однако их действия, по ее мнению, говорят об обратном.

    По ее словам, судя по последним действиям европейских лидеров «в вагоне поезда из Киева», они за столом сидеть не могут.

    «Может, им уже бронировать место под столом?» – заявила Захарова.

    Она также отметила, что европейским лидерам стоит более реалистично оценивать свои возможности и смотреть на себя со стороны.

    Мария Захарова призвала отобрать у европейских лидеров «ложечку» и «салфетку».

    Захарова имела в виду скандал вокруг поездки Мерца, Макрона и премьера Британии Кира Стармера на Украину, связанный с якобы употреблением ими запрещенных веществ.

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    27 мая 2025, 05:51 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях в ЕС по вопросу лишения Венгрии права голоса

    Страны ЕС разошлись во мнении по вопросу лишения Венгрии права голоса

    Стало известно о разногласиях в ЕС по вопросу лишения Венгрии права голоса
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Между странами ЕС нет единогласия по вопросу возможного лишения Венгрии права голоса, сообщили европейские источники.

    Вероятно, соответствующее решение принято не будет. Венгрию обвиняют в нарушении принципов верховенства права, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, восьмое слушание по процедуре ограничения прав Венгрии в Евросоюзе состоится 27 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заседание является проявлением внутренних противоречий в Евросоюзе.

    В 2018 году Европарламент обвинил Венгрию в нарушениях в области правосудия и свободы СМИ. В 2022 году по предложению Еврокомиссии впервые использовали специальный механизм, из-за которого Венгрия перестала получать часть средств из общих фондов ЕС. В 2024 году Венгрии пригрозили приостановкой прав в ЕС.


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    28 мая 2025, 08:20 • Новости дня
    В США обвинили ЕС в двойных стандартах по выборам в Польше

    Конгресс США обвинил ЕС в двойных стандартах по выборам в Польше

    В США обвинили ЕС в двойных стандартах по выборам в Польше
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Американские конгрессмены выразили обеспокоенность прозрачностью выборов в Польше и обвинили Евросоюз в двойных стандартах, сообщила газета Politico.

    Издание сообщает, что американские законодатели обвинили Евросоюз в двойных стандартах в отношении президентских выборов в Польше, передает ТАСС.

    Это отражено в письме председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Брайана Маста главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Документ подписан и другими членами нижней палаты парламента США.

    В письме конгрессмены обратили внимание по поводу сообщений о возможных нарушениях, которые могут поставить под угрозу честность демократических процессов в Польше. Законодатели поставили под сомнение роль ЕС в обеспечении прозрачности выборов и указали на потенциальную одностороннюю поддержку кандидата от правящей партии «Гражданская коалиция» Рафала Тшасковского польскими властями и институтами.

    Кроме того, в публикации Politico отмечается, что речь идет о возможном незаконном зарубежном финансировании кампании Тшасковского, связанном с организациями Джорджа Сороса и Демократической партией США. Письмо стало частью общего интереса республиканцев США к поддержке правых популистских сил в Европе.

    Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм публично поддержала оппозиционного кандидата Кароля Навроцкого и пообещала помощь, в том числе военное присутствие, если победу одержит политик, готовый сотрудничать с Дональдом Трампом. В первом туре президентских выборов, который прошел в Польше, Тшасковский набрал 31,36%, Навроцкий – 29,54%.

    Второй тур назначен на 1 июня.

    Ранее кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский отказался поддержать декларацию националистов из-за несогласия с пунктом о запрете на вступление Украины в НАТО.

    Кароль Навроцкий ранее предложил Рафалу Тшасковскому пройти совместную проверку на наркотики во время теледебатов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что результаты первого тура президентских выборов в Польше показали, что страна движется вправо, как и прогнозировали эксперты.

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    27 мая 2025, 13:07 • Новости дня
    Совет Евросоюза одобрил создание фонда милитаризации ЕС
    Совет Евросоюза одобрил создание фонда милитаризации ЕС
    @ Ye Pingfan/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Евросовет на уровне министров по европейским делам дал добро на создание фонда милитаризации ЕС (SAFE), на этот фонд планируется выделить 150 млрд евро, сообщило польское председательство Совета.

    Программа включает в себя широкомасштабные военные инвестиции, на эти цели отводится 150 млрд евро, заявило председательство, передает ТАСС.

    Ранее создание фонда поддержали дипломаты Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Евросоюзе рассматривают возможность создания нового оборонного фонда с участием стран, не входящих в сообщество.

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    27 мая 2025, 23:29 • Новости дня
    Лавров посетовал на то, что история ничему не учит руководителей Германии

    Глава МИД России Лавров указал на симптоматичность заявлений глав ФРГ

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом с сожалением заметил, что немецких руководителей история ничему не учит, а их заявления о статусе ведущей военсилы ЕС – симптоматичны.

    «Слышать из уст нынешнего немецкого лидера то, что Германия вернет себе позицию ведущей военной силы в Европе, знаете, когда мы только что отметили 80-летие разгрома гитлеровского нацизма, это достаточно симптоматично. То есть история, наверное, этих людей ничему не учит», – приводит слова министра РИА «Новости».

    Лавров также отметил позицию Европы, стремящейся нанести «стратегическое поражение» российскому государству и обвинил ее руководство в том, что она «вновь нашла себе нацистский флаг» и готова на очередную авантюру против России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, телеканал SkyNews отметил, что Лавров преподал урок канцлеру Германии Мерцу в ответ на заявление о том, что Берлин и его ключевые союзники давно сняли все ограничения на дальность поставляемого Украине оружия.

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    27 мая 2025, 14:17 • Новости дня
    Вайдель обвинила Мерца в намерении втянуть Германию в войну

    Вайдель выступила против превращения Германии в сторону конфликта на Украине

    Вайдель обвинила Мерца в намерении втянуть Германию в войну
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель осудила решение о снятии ограничений на дальность поставок западного оружия Киеву, подчеркнув опасность эскалации.

    Заявление Вайдель прозвучало после интервью канцлера ФРГ Фридриха Мерца, в котором он подтвердил, что Германия присоединилась к Британии, Франции и США в отмене ограничений на дальность поставляемого Украине вооружения, сообщает РИА «Новости».

    Теперь Киев сможет применять дальнобойное оружие для ударов по территории России. Позднее Мерц уточнил, что решение было принято несколько месяцев назад.

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Вайдель подчеркнула: «Снятие ограничений на дальнобойность западного оружия в войне на Украине опасно. Нужно избегать всего, что ведет к эскалации. Мерц не должен делать Германию стороной войны».

    В середине апреля Мерц уже допускал возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus при условии согласования с европейскими партнерами. Министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил против такого шага, отметив наличие «множества аргументов» против передачи ракет.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла, что удары немецкими ракетами Taurus по российским объектам будут расцениваться как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Власти России неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые военные грузы для Украины станут законной целью для российских вооруженных сил.

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    27 мая 2025, 09:37 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях в ЕС по снижению потолка цен на нефть

    FT: Страны ЕС не одобрили предложение ЕК снизить потолок цен на нефть из России

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия предлагает снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель, однако единогласие среди стран Евросоюза пока отсутствует, сообщает Financial Times.

    Европейская комиссия при поддержке Франции, Германии и Италии предлагает снизить потолок цен на российскую нефть с шестидесяти до сорока пяти долларов за баррель, передает ТАСС. Обсуждение этого шага ведется в рамках 18-го санкционного пакета ЕС против России.

    Газета Financial Times сообщает, что инициатива не получила единогласной поддержки всех 27 стран – членов Евросоюза и стран G7. На последней встрече финансовых министров G7 в Канаде рассматривался вопрос о включении призыва к снижению потолка в итоговое заявление, однако по просьбе министра финансов США Скотта Бессента этот пункт в итоговый документ не вошел.

    Источники отмечают, что инициативу поддержали Евросоюз и Британия, но ряд государств ЕС, в том числе Венгрия и Греция, продолжают анализировать возможные последствия.

    Ранее Британия призвала страны G7 договориться о снижении предельных цен на российскую нефть.

    Евросоюз начал подготовку восемнадцатого пакета антироссийских санкций для усиления давления на Москву.

    Россия в лице вице-премьера Александра Новака выступила против любых нерыночных мер и признала неприемлемым обсуждение потолка цен на российскую нефть.

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    27 мая 2025, 12:24 • Новости дня
    Экс-министр Германии рассказала о спорах на Западе из-за российских активов

    Tекст: Александра Юдина

    Страны Европы и США обсуждают возможность не возвращать замороженные российские активы и искать законные варианты их применения для поддержки Украины, сообщила экс-министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

    По ее словам, в данный момент обсуждается, как законно использовать эти средства, не прибегая к конфискации, чтобы избежать юридических проблем, передает ТАСС.

    Крамп-Карренбауэр заявила, что переговоры ведутся в разных кругах Европы и Америки, а также среди правящих партий Германии и в структурах безопасности страны.

    Также, по ее словам, решения по использованию активов зависят от позиции Бельгии, Франции, Европейского центрального банка и стран Группы семи. Она подчеркнула, что такие идеи активно обсуждаются и окончательное решение будет зависеть от согласованной позиции партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил выделить Киеву финансирование на оружие и снаряды до конца года за счет средств от замороженных российских активов. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Украина уже получила 1 млрд евро, полученных от реинвестирования этих активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия не отказывается от своих прав на замороженные активы в Евросоюзе и продолжит их защищать.

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