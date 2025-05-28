Зеленский отменил визит на вручение премии Карла Великого из-за ситуации на фронте

Spiegel: Зеленский из-за ситуации на фронте пропустит вручение премии Карла Великого

Tекст: Ирма Каплан

«Учитывая серьезную ситуацию на Украине, Зеленский не полетит из Берлина в Дюссельдорф, а оттуда в Аахен, он вернется в Киев», – пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники в силовых структурах.

Ранее в этот день Зеленский провел переговоры с канцлером РФГ Фридрихом Мерцем в Берлине и получил новые заверения в военной поддержке.

Он также встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем Бундестага Юлией Клекнер. Около восьми часов вечера самолет Зеленского вылетел в восточном направлении, уточняется в публикации.

В 2023 году Зеленский сам получил премию Карла Великого. На этот раз он планировал посетить церемонию награждения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Киев рассчитывает получить от западных стран 30 млрд долларов для организации собственного производства вооружений и обеспечения продолжения боевых действий с Россией, заявил Зеленский.