В России создан дешевый дрон-перехватчик для уничтожения вражеских беспилотников

Минобороны разъяснило условия контракта в войсках беспилотных систем

Минобороны объяснило условия набора в войска беспилотных систем

Tекст: Вера Басилая

На межведомственном совещании, прошедшем в Министерстве обороны с участием представителей Минобрнауки, Минпросвещения, вузов и школ, обсуждались вопросы, связанные с набором студентов в войска беспилотных систем, сообщило в Max Минобороны.

Особое внимание уделили принципам отбора и условиям контрактов для молодых специалистов, а также мерам их социальной поддержки. Заместитель министра обороны России генерал армии Виктор Горемыкин подробно разъяснил все ключевые положения контрактов, отвечая на наиболее актуальные вопросы, которые обсуждаются в обществе.

Горемыкин заявил, что в основе контракта лежит принцип добровольности.

«Намерений принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. Ответственность за своевременное увольнение возлагается на командиров и кадровые органы, а также Главное управление кадров, которое осуществляет персональный учет», – подчеркнул замминистра.

Горемыкин подчеркнул, что Министерство обороны строго выполняет все обязательства, связанные со службой в войсках беспилотных систем. Контракт предусматривает срок один, два или три года на выбор кандидата. Принцип добровольности остается основным, любое принуждение к подписанию документа исключено.

Перевод военнослужащих войск беспилотных систем на другие должности или в другие подразделения без их согласия не допускается. Это закреплено условиями контракта и директивами Генштаба ВС РФ. В целях контроля командиров и кадровых органов подготовлены дополнительные указания министра обороны, которые поступят в войска до конца апреля 2026 года. Документом вводится прямой запрет на перевод военнослужащих БпС без их согласия и устанавливается персональная ответственность командиров за нарушения.

Горемыкин заявил, что новые условия призваны сделать службу в подразделениях беспилотных систем более понятной и привлекательной для студентов профильных и технических специальностей. Также обсуждались перспективы развития образовательных программ для подготовки кадров в этой сфере.

Ранее в Вооруженных силах России появился новый род войск беспилотных систем.

Министр обороны Андрей Белоусов отметил, что процесс комплектования российской армии контрактниками идет быстрее намеченных сроков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что распоряжения о вербовке студентов в беспилотные войска отсутствуют.

