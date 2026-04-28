В России создан дешевый дрон-перехватчик для уничтожения вражеских беспилотников
Отечественные инженеры разработали бюджетный аппарат «Болт», который в полностью автоматическом режиме находит и поражает воздушные цели с помощью оптической системы самонаведения.
Новинка стала доступной альтернативой классическим системам противовоздушной обороны, передает ТАСС. Аппарат уже успешно прошел первые тестирования при поддержке проекта Народного фронта «Кулибин-клуб».
Представитель компании-разработчика «Площадь» поделился техническими подробностями. «БПЛА «Болт» при поступлении сигнала от радиолокационных станций вылетает из транспортно-пускового контейнера и летит в полностью автоматическом режиме в заданный квадрат. После чего оптическая головка самонаведения захватывает цель и поражает ее при помощи боевой части или кинетическим способом», – рассказал он.
Специалист добавил, что устройство уже доказало свою надежность во время проверок на полигонах. В ближайшее время создатели планируют провести дополнительные испытания совместно с представителями Народного фронта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные инженеры создали высокоскоростной дрон-перехватчик для уменьшения нагрузки на системы ПВО.
