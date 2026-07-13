  • Новость часаАлиев оценил отношения Азербайджана и России
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    Зачем Зеленский меняет правительство Украины
    Смерть Линдси Грэма лишила Киев главного связного с Трампом
    Власти Украины запланировали карательные рейды в Черниговской области
    Онищенко предложил изменить границы молодежного возраста
    ФСБ предотвратила атаку дронов на российские военные аэродромы
    Названы пораженные цели российского удара по порту Черноморска
    Япония решила создать новую разведку
    Офис Линдси Грэма назвал причину смерти сенатора
    Каллас сообщила о провале согласования 21-го пакета санкций против России
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Как россияне поменяли символы престижа

    Перемены последних 20 лет изменили сам подход российского общества к престижности. От «пустим деньги на ветер, потому что до светлого будущего все равно не доживем» до «строим благополучную жизнь себе и своим детям здесь и сейчас».

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему Европу захлестнул сифилис

    Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?

    16 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бандеровское чудовище выкормила Польша

    Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистской и запрещена) у дефензивы перехватил абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавшего растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чем не повинным людям.

    5 комментариев
    13 июля 2026, 09:59 • Новости дня

    Умерла сыгравшая мадам Гао в сериалах Marvel актриса Вай Чинхо

    Tекст: Мария Иванова

    Американская актриса Вай Чинхо, получившая известность благодаря роли влиятельной злодейки в супергеройских проектах Marvel, скончалась от инсульта в возрасте 83 лет.

    Американская актриса Вай Чинхо умерла в возрасте 83 лет, передает РИА «Новости». Коллеги артистки по съемочной площадке уточнили, что причиной смерти стал инсульт, который она перенесла 10 июля.

    «Ее семья глубоко благодарна за невероятный поток любви и поддержки, а также за множество воспоминаний, которыми люди поделились о нашей любимой Вай», – заявил представитель актрисы.

    В телевизионных шоу вселенной Marvel, таких как «Сорвиголова», «Железный кулак» и «Защитники», артистка играла мадам Гао. Ее персонаж представлял собой влиятельную злодейку, контролирующую торговлю героином в Нью-Йорке.

    Свой творческий путь в кинематографе она начала с небольшого эпизода в ленте «Человек-кадиллак» 1990 года. Позднее она также подарила свой голос одному из героев известной компьютерной игры Grand Theft Auto: San Andreas.

    Напомним, в середине июня в возрасте 97 лет умерла американская актриса Маргарет Керри.

    12 июля 2026, 11:35 • Новости дня
    Сенатор США Линдси Грэм умер через сутки после возвращения из Киева
    Сенатор США Линдси Грэм умер через сутки после возвращения из Киева
    @ Tom Williams/CQ Roll Call/Sipa USA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Влиятельный американский политик и союзник Дональда Трампа Линдси Грэм* (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) ушел из жизни в субботу после внезапной болезни на 72-м году жизни. Еще в пятницу он находился в Киеве, после чего вернулся в Вашингтон.

    Сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм скончался в возрасте 71 года. В офисе политика сообщили, что причиной смерти стала «краткая и внезапная болезнь». В субботу вечером экстренные службы прибыли к дому Грэма на Капитолийском холме из-за остановки сердца, передает Bloomberg.

    Агентство отмечает, что еще в пятницу Линдси Грэм находился в Киеве, а затем вернулся в Вашингтон. По данным украинских СМИ, в Киеве сенатор Грэм посетил расположенное глубоко под землей предприятие компании SkyFall, где ему продемонстрировали производимые там ударные беспилотники Vampire, FPV-дроны Shrike и перехватчики БПЛА P1-SUN.

    В воскресенье Дональд Трамп назвал Линдси Грэма одним из величайших людей и сенаторов, отметив, что Грэм был настоящим патриотом Америки, которого будет сильно не хватать.

    Ветеран-республиканец работал в Сенате с 2002 года, а до этого был членом Палаты представителей. В текущем году он боролся за переизбрание на пятый срок, одержав победу на праймериз в июне. Грэм был известен своей жесткой внешнеполитической позицией и поддержкой Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм скончался после непродолжительной болезни.

    Накануне законодатели согласовали с администрацией Дональда Трампа обновленный законопроект об антироссийских санкциях.

    В июне политик анонсировал скорое одобрение дополнительных ограничительных мер против Москвы.

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    12 июля 2026, 21:08 • Новости дня
    Axios раскрыло предсмертный план сенатора Грэма

    Сенатор Грэм готовил историческое соглашение между Эр-Риядом и Тель-Авивом

    Axios раскрыло предсмертный план сенатора Грэма
    @ Win McNamee/IMAGO/MediaPunch/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Незадолго до внезапной кончины влиятельный американский политик Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) разрабатывал амбициозный план нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля после завершения конфликта с Ираном.

    Американский политик посвятил последние недели жизни подготовке масштабного дипломатического соглашения, передает Axios. Он рассчитывал добиться нормализации связей между Саудовской Аравией и Израилем после ослабления Ирана.

    План предполагал начало интенсивных переговоров осенью, чтобы успеть ратифицировать оборонный договор до января. Сенатор обсуждал эту инициативу с Дональдом Трампом и планировал визит на Ближний Восток. Трамп поддержал идею и призвал лидеров арабских стран к сотрудничеству.

    Главным препятствием оставалось требование Эр-Рияда о создании палестинского государства, которое отвергало израильское правительство. Для утверждения договора в Сенате требовались голоса демократов, что делало уступки по палестинскому вопросу неизбежными.

    В субботу вечером политик обсуждал с Трампом недавнюю поездку на Украину и новые антироссийские санкции. Почувствовав недомогание, он отказался от немедленной медицинской помощи. «Я не могу сейчас умереть. Мне еще нужно разобраться с санкциями против России, решить проблему Ирана и провести израильско-саудовскую нормализацию», – пошутил сенатор за несколько часов до смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм скоропостижно скончался от остановки сердца. В мае президент США Дональд Трамп призвал лидеров арабских стран подписать мирные соглашения с Израилем. Позже израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался в международной изоляции из-за несогласия с позицией Вашингтона.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    13 июля 2026, 00:59 • Новости дня
    Названа причина смерти сенатора США Грэма

    Сенатор США Грэм умер из-за расслоения аорты

    Названа причина смерти сенатора США Грэма
    @ Daniel Heuer/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сенатор США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) умер от осложнений сердечно-сосудистого заболевания, сообщили в его офисе.

    «Предварительные результаты обследования – расслоение аорты вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Окончательное свидетельство о смерти будет оформлено после получения результатов всех токсикологических и микроскопических исследований, следует из заявления офиса.

    По данным CNN, у следователей нет оснований полагать, что причина смерти была неестественной или связанной с чьим-либо злым умыслом. Местная полиция проводит проверку, которую стандартно устраивают после смерти человека, а ФБР лишь предложило содействие в случае необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) умер в Вашингтоне.

    Росфинмониторинг ранее внес американского политика в перечень террористов и экстремистов в России.

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    12 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Полиция Украины запланировала карательные рейды в Черниговской области
    Полиция Украины запланировала карательные рейды в Черниговской области
    @ NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские власти намерены провести масштабные карательные рейды в приграничных населенных пунктах для выявления граждан с пророссийскими взглядами.

    Власти Черниговской области планируют организовать жесткие зачистки приграничных территорий с привлечением бойцов полицейского спецназа КОРД, передает ТАСС. Целью операции станет арест не менее 70 местных жителей, симпатизирующих России.

    «В приграничных селах Черниговской области враг готовит серию карательных операций силами местного отряда спецназа полиции КОРД. Националистам поставлена задача задержать не менее 70 пророссийски настроенных жителей приграничья», – рассказал представитель силовых структур.

    Сейчас украинские силовики активно ищут детекторы беспилотников. Оборудование необходимо спецназу для безопасного перемещения по районам вблизи границы, поскольку подразделение не имеет достаточного опыта выполнения задач непосредственно в зоне боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные заминировали приграничные водоемы в Черниговской области для стимулирования эвакуации жителей.

    Жители сел Чайкино и Карабани отказались освобождать собственные дома для нужд ВСУ.

    Полицейские приступили к принудительному выселению граждан из квартир ради размещения солдат.

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    12 июля 2026, 13:50 • Новости дня
    Эксперт: Удары по одесским портам кратно сократят ресурсы ВСУ

    Эксперт Анпилогов: Удары по одесским портам выбивают важнейший узел логистики ВСУ

    Эксперт: Удары по одесским портам кратно сократят ресурсы ВСУ
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Подавляющая часть мощностей портов Одессы и Черноморска приспособлена для доставки грузов в интересах ВСУ. Поэтому российские удары по этим объектам кратно снизят объемы ресурсов, получаемых украинскими силами с Запада, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Одесса и Черноморск используются Украиной в рамках так называемого дунайского экспресса, чтобы перебрасывать грузы военного назначения. В светлое время суток сухогрузы или танкеры идут по Дунаю либо вдоль румынского побережья и останавливаются перед границей украинских территориальных вод. С наступлением темноты они быстро проскакивают эти три десятка километров до украинских портов», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «На Банковой понимают, что Россия не будет топить какие бы ты не было суда в румынских территориальных водах, поскольку это, по сути, является актом объявления войны. Поэтому Киев использует этот маршрут для доставки разрядных грузов для нужд ВСУ. Одесса и Черноморск являются крупнейшими портами Украины с самым большим товарооборотом и развернутым причальным фронтом», – продолжил собеседник.

    «В Черноморске целая бухта с двух сторон застроена причалами. Судя по всему, подавляющая часть мощностей морского порта, судоремонтных и рыбных предприятий, элеваторов в последние годы была приспособлена для доставки грузов в интересах ВСУ», – указал спикер.

    «Россия сейчас выполняет задачи по выбиванию важнейшего узла логистики, которым на Украину доставляются топливо, запчасти для военной техники, боеприпасы и БПЛА. Даже самый маленький сухогруз способен нести столько груза, сколько полноценный железнодорожный состав. Это часть комплексной работы по сокращению экспорта в интересах ВСУ. В итоге украинские силы будут получать кратно меньше ресурсов», – отметил аналитик.

    Он напомнил, что российские силы уничтожают также железнодорожную инфраструктуру, тепловозы и электровозы. «Украина вынуждена использовать короткие составы с четырьмя-пятью цистернами, быстро перегоняя их между станциями. Также они снимают с маршрутов пассажирские поезда и прячут их под мостовыми переходами, чтоб не попасть под удар наших БПЛА», – указал Анпилогов.

    Ранее Минобороны России сообщило о поражении объектов портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, используемых для разгрузки и хранения грузов военного назначения и ГСМ, а также о поражении морские судов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о системном и целенаправленном разрушении Россией южного логистического плеча противника и ударах по распределенной военной промышленности Украины.

    Видео российских ударов по объектам в порту Черноморска смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Мах.

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    12 июля 2026, 11:34 • Новости дня
    Марин Ле Пен увеличила отрыв в предвыборной гонке во Франции
    Марин Ле Пен увеличила отрыв в предвыборной гонке во Франции
    @ Christian Hartmann/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кандидат от крайне правых Марин Ле Пен увеличила отрыв от конкурентов в предвыборной гонке, набрав до 35,5% голосов потенциальных избирателей благодаря снятию судебного запрета.

    Популярность политика заметно возросла в преддверии президентских выборов, намеченных на апрель следующего года, передает Bloomberg. Согласно последнему опросу, в первом туре она может получить от 34% до 35,5% голосов, что на три пункта больше мартовских показателей. Ее ближайшим конкурентом станет бывший премьер-министр Эдуар Филипп с 19% поддержки.

    Рост рейтингов произошел после того, как апелляционный суд Парижа разрешил лидеру партии участвовать в кампании. Судьи сократили срок запрета на выдвижение кандидатуры с пяти лет до 15 месяцев, которые уже истекли. При этом политику назначили один год тюрьмы, который она, скорее всего, отбудет с электронным браслетом без реального заключения.

    «Она лидирует среди пенсионеров и в крупных городах, а среди работающего населения идет ноздря в ноздрю с Эдуаром Филиппом. То, что раньше было ее слабыми местами, больше таковыми не является», – заявил глава социологической службы Elabe Бернар Сананес.

    Исследование показало, что во втором туре, который пройдет второго мая, лидер «Национального объединения» обойдет всех соперников. Сама кандидат намерена обжаловать приговор в верховном суде и рассчитывает на итоговую победу в президентской гонке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, апелляционный суд Парижа сократил срок запрета избираться для Марин Ле Пен до 45 месяцев. После этого политик заявила о намерении баллотироваться на пост президента Франции.

    Правительство страны назначило первый тур президентских выборов на 18 апреля 2027 года.

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    12 июля 2026, 14:52 • Новости дня
    Зеленский отправил в отставку премьера Украины

    Зеленский отправил в отставку премьера Украины Свириденко

    Зеленский отправил в отставку премьера Украины
    @ VALDA KALNINA/EPA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава киевского режима Владимир Зеленский принял решение обновить состав кабинета министров, отправив в отставку главу правительства Юлию Свириденко и анонсировав масштабные кадровые перестановки в силовых ведомствах.

    Президент Украины Владимир Зеленский уволил Юлию Свириденко с поста премьер-министра страны, передает Bloomberg. На ее место рассматриваются кандидатуры главы государственной нефтегазовой компании Сергея Корецкого или бывшего премьера Дениса Шмыгаля.

    «Кадровые изменения на Украине начнутся для обеспечения реализации обновленной политической стратегии», – заявил украинский лидер. Он добавил, что перестановки затронут также руководителей правоохранительных органов.

    По словам Зеленского, подготовка к зиме является крайне важным приоритетом для государства. Бывшему премьеру предложили возглавить новое направление отношений с ключевым западным партнером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский запланировал масштабное обновление состава украинского правительства. В Верховной раде допустили назначение уходящего премьер-министра Юлии Свириденко на должность посла в США. Возможный кандидат на пост главы кабинета министров Сергей Корецкий прошлой осенью констатировал невозможность достижения газовой независимости страны.

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    12 июля 2026, 14:43 • Новости дня
    Зеленский заявил о смене «политической стратегии» Украины
    Зеленский заявил о смене «политической стратегии» Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский лидер планирует масштабные кадровые перестановки в правительстве, включая замену главы кабинета министров.

    Владимир Зеленский собирается сменить  «политическую стратегию» Украины, для чего готовится обновить состав украинского правительства и отправить в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

    «На Украине начнутся и кадровые изменения... Мы обсудили детали с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Определили, что для изменений требуется обновление кабинета министров», – сообщил Зеленский.

    Политик уточнил, что предложил Свириденко взять на себя руководство новым направлением. Ротации в кабмине он намерен провести совместно с депутатами парламента.

    Напомним, в июле 2025 года Верховная рада отправила в отставку Дениса Шмыгаля, после чего правительство возглавила бывший министр экономики Юлия Свириденко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Верховная рада Украины утвердила увольнение премьер-министра Дениса Шмыгаля.

    Владимир Зеленский предложил на эту должность кандидатуру Юлии Свириденко. Украинский парламент проголосовал за ее назначение главой правительства.

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    12 июля 2026, 11:48 • Новости дня
    Цены на нефть взлетели после обмена ударами США и Ирана

    NYT: Цены на нефть взлетели после обмена ударами США и Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Очередной удар по торговому судну в Ормузском проливе спровоцировал ответные действия США и поставил под угрозу стабильность мировых энергетических рынков, сообщили СМИ.

    Цена нефти Brent достигла 76 долларов за баррель, превысив довоенные показатели на 5%, пишет The New York Times. Судоходство в Ормузском проливе упало до критического минимума. В четверг маршрутом воспользовались всего 22 судна, хотя до конфликта их число превышало 130 в день.

    По данным Международного энергетического агентства, июньское перемирие временно увеличило экспорт из Персидского залива до 16 млн баррелей в сутки. Дальнейшее восстановление поставок зависит от быстрого снижения напряженности. Сейчас аналитики опасаются падения спроса, ведь бензин в США остается на 30% дороже довоенного уровня.

    Торговые суда избегают заминированного центра пролива и идут вдоль побережья Омана под защитой флота США. Это вызывает недовольство Тегерана, который атакует корабли в оманских водах. «Иран хотел бы, чтобы по оманскому коридору ничего не шло, но они не смогли остановить все происходящее», – заявил эксперт Колумбийского университета Дэниел Стернофф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном.

    После серии американских военных ударов по исламской республике цены на нефть подскочили почти на 3%.

    На фоне этих массированных атак транзит танкеров через Ормузский пролив практически остановился.

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    13 июля 2026, 00:50 • Новости дня
    WP: Военные США обвинили командование в гибели солдат из-за удара иранского БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие армии США, уцелевшие после атаки иранского беспилотника на объект в Кувейте, обвинили военное руководство в игнорировании предупреждений об угрозе, пишет Washington Post.

    В результате инцидента в порту Эш-Шуайба погибли шесть человек, а выжившие испытывают чувство вины и предательства со стороны руководства, пишет Washington Post.

    Военные утверждают, что генералы проигнорировали разведданные, указывающие на высокую вероятность иранского удара по порту. База не имела достаточной защиты от дронов, однако командование все равно перебросило туда войска.

    Кроме того, раненые участники событий пожаловались на серьезные сбои в системе медицинского обеспечения после атаки. На прошлой неделе результаты внутреннего расследования передали семьям погибших. Однако солдаты сомневаются, что виновные в отправке людей на уязвимый объект понесут реальное наказание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пережившие удар по базе в Кувейте американские военные опровергли версию главы Пентагона Пита Хегсета о надежности обороны.

    Пострадавшие в ходе американской операции против Ирана бойцы выразили недовольство заниженными официальными оценками тяжести своих ранений.

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    12 июля 2026, 13:00 • Новости дня
    Российские войска продвинулись на всех направлениях в зоне спецоперации
    Российские войска продвинулись на всех направлениях в зоне спецоперации
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В нескольких регионах Донецкой народной республики, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей подразделения российских войск за сутки улучшили положение и нанесли поражение девяти механизированным и мотопехотным бригадам ВСУ, уничтожив более 1465 военнослужащих противника, сообщило Минобороны России.

    Оперативная сводка Министерства обороны России по состоянию на 12 июля отражает продолжение проведения специальной военной операции, передает Минобороны РФ. Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение механизированным и мотопехотным бригадам ВСУ в районах Степка и Могрицы в Сумской области.

    В Харьковской области, как отмечается, российские войска нанесли удары по личному составу и технике сразу нескольких бригад ВСУ, включая бригады теробороны и нацгвардии, в районах Старицы, Бакшеевки, Белого Колодезя, Водяного, Веселого, Лозовой и Устиновки. Потери противника составили до 185 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции, уничтожив свыше 220 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей и артиллерийское орудие в районах Малевки, Пески-Радьковских, Красного Лимана и Щурово.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. За сутки украинские силы потеряли до 155 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 30 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи в районах Торецкого, Рубежного, Анновки, Шевченко, Сергеевки и Ивановки, уничтожив более 355 украинских военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и нанесли потери двум десантно-штурмовым бригадам, трем штурмовым полкам ВСУ и двум бригадам морской пехоты – всего до 495 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

    Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям ВСУ в районах Орехова, Юрковки, Малокатериновки и Новоалександровки, уничтожив до 55 украинских военнослужащих, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации ВСУ в 158 районах. Средства ПВО сбили 11 управляемых авиационных бомб и 585 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 179 525 беспилотников, 30 128 танков и множество другой техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую неделю российские войска освободили семь населенных пунктов.

    Несколькими днями ранее подразделения группировки «Север» взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области.

    До этого бойцы группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи на данном направлении.

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    12 июля 2026, 12:17 • Новости дня
    В Минпросвещения выразили обеспокоенность мармеладными червяками

    В Минпросвещения выразили обеспокоенность мармеладными червяками в рационе детей

    В Минпросвещения выразили обеспокоенность мармеладными червяками
    @ Henning Kaiser/dpa/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Желание детей есть мармелад в виде червяков неадекватно и формируется под влиянием агрессивной сетевой рекламы, следует из методических рекомендаций Минпросвещения России.

    Стремление несовершеннолетних выбирать экстравагантные угощения обусловлено негативным воздействием интернет-роликов, передает издание «Комсомольская правда». Подобные вкусовые предпочтения формируются под влиянием агрессивной сетевой рекламы.

    «Нельзя назвать, с точки зрения психоневролога, адекватным желание ребенка отведать мармелад и другие лакомства в виде червей, крови, фекалий и других абсолютно неприемлемых образов», – говорится в методических рекомендациях ведомства.

    Специалисты отмечают, что в возрасте от семи до 11 лет у школьников активно развивается теоретическое мышление. Однако их способность критически оценивать поступающую из Сети информацию остается на недостаточном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения запланировало обновление стандарта работы детских садов.

    Общественный совет при Минцифры проанализировал особенности потребления цифрового контента несовершеннолетними.

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    12 июля 2026, 19:12 • Новости дня
    Эксперт: Задача новой «политической стратегии» Украины – лучше клянчить деньги

    Политолог Корнилов: Отставка премьера Свириденко не изменит политику Украины

    Эксперт: Задача новой «политической стратегии» Украины – лучше клянчить деньги
    @ VALDA KALNINA/EPA/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Никто из кандидатов на пост украинского премьера не имеет на Западе существенного авторитета и влияния. Это позволяет прогнозировать отсутствие каких-либо значимых изменений во внешней политике страны даже после реформ, объявленных Киевом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Владимир Зеленский заявил о новой политической стратегии Украины.

    «Юлия Свириденко являлась, образно говоря, «болванчиком» в украинском политическом поле. По некоторым данным, несколько лет назад Андрей Ермак брал ее на различные мероприятия, поскольку ей по должности полагался отдельный самолет, а ему – нет», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    «В целом работа Свириденко на встречах заключалась в том, чтобы мило улыбаться и молчать», – продолжил спикер. Он не видит связи между отставкой премьера и новой политической стратегией, объявленной Владимиром Зеленским.

    В целом эксперт прогнозирует отсутствие смены характера украинской внешней политики. «Вся «стратегия» Киева сводится исключительно к тому, что попрошайничать у Запада. Это задача каждого министра, отправляющегося за границу – привезти соглашение хотя бы на миллион долларов. А если визит планируется в одну из стран Прибалтики – то речь идет о сотнях тысяч», – отметил политолог.

    Собеседник напомнил, что претенденты на пост главы правительства не объявлены, а неофициально называются министр обороны Михаил Федоров, глава правления НАО «Нафтогаз» Сергей Корецкий и экс-премьер Денис Шмыгаль.

    «В обойме Зеленского нет человека, который был бы сколь-нибудь влиятелен или известен на Западе. Тот же Корецкий возглавлял процессы латания украинского нефтегазового комплекса после российских ударов в рамках СВО. Я бы не назвал его каким-то особенным стратегом или менеджером», – резюмировал Корнилов.

    Ранее стало известно, что Владимир Зеленский принял решение отправить в отставку главу правительства Юлию Свириденко. «Кадровые изменения на Украине начнутся для обеспечения реализации обновленной политической стратегии», – заявил он, добавив, что перестановки затронут также руководителей правоохранительных органов.

    Зеленский объявил о «новой политической стратегии» Украины. Также, по его словам, подготовка к зиме является крайне важным приоритетом для государства. Бывшему премьеру предложили возглавить новое направление отношений с ключевым западным партнером. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в Киеве началась борьба за власть на фоне перехода России к «системным ударам по центрам принятия решений в Киеве».

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    12 июля 2026, 11:32 • Новости дня
    В России создали коллагеновые пленки для восстановления роговицы глаза

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские ученые разработали эффективный способ создания коллагеновых пленок для выращивания клеток роговицы, сообщили в пресс-службе Института цитологии РАН.

    В пресс-службе Института цитологии РАН рассказали о новом методе, который поможет в регенеративной терапии органов зрения, передает РИА «Новости».

    «Ученые Института цитологии РАН и Физико-технического института (ФТИ) имени Иоффе предложили доступный и эффективный подход для создания матриц (скаффолдов) из коллагена, которые можно использовать для трансплантации клеток роговицы. В перспективе разработка может найти применение в регенеративной терапии органов зрения», – говорится в сообщении.

    Специалисты наблюдали за взаимодействием клеток с полученными пленками и выяснили, что предварительное охлаждение коллагенового субстрата стимулирует миграцию клеток. Руководитель группы тканевой инженерии ИНЦ РАН Юлия Нащекина отметила, что имплантированные пленки обеспечат размножение клеток на поверхности и их активное движение с краев раны, ускоряя заживление. Исследование получило поддержку в виде гранта от Российского научного фонда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае этого года ученые Сеченовского университета разработали умный гидрогель для лечения ожогов.

    В прошлом году российские специалисты создали первый в мире микростент для хирургического лечения глаукомы.

    В начале прошлого года исследователи из России и Малайзии получили из медуз заживляющий раны медицинский коллаген.

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    13 июля 2026, 08:01 • Новости дня
    ВС России поразили порт Черноморска

    ВС России нанесли ночной удар по портовой инфраструктуре Черноморска

    ВС России поразили порт Черноморска
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ночь с воскресенья на понедельник нанесли удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по портовой инфраструктуре Черноморска в Одесской области, сообщило Минобороны.

    Удар наносился в том числе ударными беспилотниками, указало ведомство в Max.

    Порт использовался для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, добавили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске. Министерство обороны уточнило, что удар наносился по местам хранения ГСМ и складам вооружений на побережье Черного моря.

    Днем ранее армия России нанесла удары по резервуарам с топливом в портах Южный и Измаил.

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