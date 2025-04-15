Роскачество напомнило о штрафах за неправильное сжигание мусора на даче

Роскачество запретило сжигать опасный мусор на даче из-за риска штрафов

Tекст: Елизавета Шишкова

В Роскачестве напомнили, что на дачных участках допускается сжигать только определенные виды мусора. К таким относятся трава, ветки, бумага, картон, а также овощи и фрукты. Остальные пищевые отходы и материалы, выделяющие токсичные вещества, сжигать запрещено, сообщает RT.

Эксперты Роскачества подчеркнули, что нельзя сжигать пластик, резину, строительный мусор, металл и целлофан. Разводить костер можно в яме, глубина которой не менее 30 см, а диаметр не более метра. Для использования металлических емкостей, таких как бочки, рекомендуется ровная площадка, очищенная от травы и, по возможности, залитая бетоном.

Зона для разведения огня должна располагаться не ближе 15 метров от дома, при использовании металлической емкости – 7,5 метров. Погодные условия также важны: запрещено разводить костер при сильном ветре, более 5 м/с без емкости и более 10 м/с во всех случаях.

В Роскачестве напомнили, что место сжигания нельзя оставлять без присмотра до полного прекращения горения, а после его окончания необходимо засыпать очаг землей или залить водой. Нарушение правил пожарной безопасности может привести к штрафам от 5 до 30 тыс. рублей в зависимости от ситуации и условий.

Ранее в Госдуме владельцев дач предупредили, что они могут столкнуться с крупными штрафами за нарушение правил сжигания мусора, если не будут соблюдены требования пожарной безопасности.