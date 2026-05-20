    Второе кресло в кабине создает новую роль для Су-57
    Матвиенко отчитала чиновников за «баланду» в российских больницах
    «АвтоВАЗ» анонсировал премьеру обновленной Lada Niva Legend на ПМЭФ
    Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином успешными и плодотворными
    ЕК назвала заявление СВР о дронах из Латвии «угрозой Евросоюзу»
    Британия ввела новые ограничения на российский СПГ
    Роскомнадзор опроверг блокировку сервиса GitHub в России
    Российские дроны выследили и уничтожили немецкий «Гепард» под Черниговом
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль разрывается между прагматизмом и старыми травмами

    Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.

    20 мая 2026, 17:59 • Новости дня

    Шойгу раскрыл общую сумму переводов граждан Армении из России

    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году работающие в России армянские мигранты отправили домой сумму, которая составила 13% ВВП их родного государства. Она составила 3,9 млрд долларов.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу раскрыл экономические показатели трудовой миграции, передает ТАСС. Выступая на заседании специальной рабочей группы ведомства, он привел статистику доходов иностранных специалистов.

    «Что касается рынка труда. Граждане Армении работают в России без квот, патентов и разрешений на работу, пользуясь равным медицинским, пенсионным и социальным обеспечением. Объем денежных переводов из России в Армению достиг в прошлом году почти 3,9 млрд долларов. Это почти две трети от общего объема переводов или порядка 13% ВВП Армении», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о падении российско-армянского товарооборота на 45,4%. Спикер парламента республики Ален Симонян подтвердил сохранение полноправного членства страны в ЕАЭС. Глава МИД Сергей Лавров предупредил Ереван о риске потери всех экономических привилегий.

    20 мая 2026, 02:30 • Новости дня
    Небензя предсказал судьбу украинского займа в 90 млрд евро
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Одобренный Евросоюзом пакет помощи Украине на 90 млрд евро постигнет судьба любой суммы в стране с масштабной институциональной моделью массовой коррупции – его разворуют, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине.

    Дипломат заявил, что в последнее время вскрывается все больше фактов «чудовищной коррупции» среди ближайшего окружения главы киевского режима, которое западная пресса представляла как образец «новой антикоррупционной Украины».

    Однако последние события обнажили даже не единичные злоупотребления отдельных чиновников, а «масштабную институциональную модель», которая встроена в механизм украинской власти и напрямую связана с распределением западной финансовой и военной помощи, сказал Небензя.

    Он отметил, что обнаруженные средства пошли не на социальные программы или  восстановление инфраструктуры. Они пошли элитную недвижимость и в офшоры.

    «Никогда киевскому режиму уже не отмыться от чудовищных махинаций, вскрывшихся в ходе операции «Мидас» и зафиксированных на так называемых  «пленках Миндича». У нас нет ни малейших сомнений, что одобренный ЕС двухлетний пакет помощи на 90 млрд евро будет также разворован», – подчеркнул дипломат в ходе выступления в СБ ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что переговорный процесс по Украине находится в тупике. СМИ узнали, что Зеленский готовил элитный особняк для развода с женой.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД и бизнес-аналитик Глеб Простаков разбирались, что означает арест Ермака для Зеленского и мира.

    19 мая 2026, 22:12 • Новости дня
    Небензя призвал постпреда Украины Мельника точнее цитировать русский фольклор

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя посоветовал украинскому коллеге Андрею Мельнику точнее цитировать русские поговорки.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя посоветовал украинскому коллеге Андрею Мельнику аккуратнее обращаться с пословицами. Выступая на заседании Совета Безопасности, дипломат отметил склонность представителей Киева к резким русскоязычным высказываниям.

    «Постпред Мельник наверняка заготовил очередную поговорку на русском языке, граничащую с обсценностью», – сказал Небензя.

    Затем он дал украинскому делегату бесплатный совет учить слова по первоисточникам при обращении к народной мудрости. Российский представитель подчеркнул, что цитаты оппонента далеко не всегда звучат точно.

    В апреле прошлого года Владимир Зеленский назначил скандального дипломата Андрея Мельника постпредом Украины при ООН. В декабре прошлого года Мельник на заседании Совбеза по-русски пообещал России «дырку от бублика».

    Российские политики тогда высмеяли использование украинским представителем крылатых фраз.

    20 мая 2026, 12:52 • Видео
    Германия требует продолжения войны

    В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    19 мая 2026, 20:52 • Новости дня
    Кирилл Дмитриев запустил аккаунт в китайской социальной сети WeСhat

    Tекст: Дарья Григоренко

    Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев решил делиться новостями об экономике и предпринимательстве на популярной азиатской цифровой платформе.

    Дмитриев начал вести блог в китайском приложении WeChat, сообщила пресс-служба РФПИ.

    В первой публикации автор канала обратился к читателям. «Я – Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, рад приветствовать вас в официальном аккаунте в WeChat», – написал глава фонда.

    «Здесь буду делиться новостями о глобальном экономическом сотрудничестве, актуальными инвестиционными наблюдениями и идеями позитивного предпринимательства. Подписывайтесь!!» – добавил Дмитриев.

    19 мая 2026, 20:34 • Новости дня
    Евростат зафиксировал полный отказ ЕС от покупки российской нефти и топлива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В марте Евросоюз полностью прекратил закупки российской нефти и нефтепродуктов, что стало историческим минимумом поставок энергоресурсов из России, говорится в данных Евростата.

    В марте этого года Евросоюз не ввез из России ни нефти, ни нефтепродуктов. В опубликованной статистике подчеркивается, что подобная ситуация зафиксирована впервые с 1992 года, более ранних данных по торговле нет, выяснило РИА «Новости» по данным Евростата,

    Месяцем ранее, в феврале, российская нефть из стран ЕС уходила только в Словакию и Нидерланды. Словакия закупила сырья на 147,2 млн евро, Нидерланды – на 34,2 млн евро. Нефтепродукты из России в феврале среди стран Евросоюза импортировала только Латвия, объем поставок составил 34,6 тыс. евро.

    Запрет на поставки российской нефти морским транспортом Евросоюз ввел в декабре 2022 года, а с февраля 2023 года под санкции попали и нефтепродукты. Введенные ограничения на российское черное золото создали шок на рынке, после чего цены на нефть начали расти.

    По данным Евростата, в 2021 году Евросоюз покупал нефть по 57,4 евро за баррель, а в 2025 году уже по 64,3 евро. На фоне подорожания импортного сырья для стран ЕС упущенная выгода за период с 2022 по 2025 год достигла 282,6 млрд евро, подсчитало РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз по итогам 2025 года переплатил более 20 млрд евро за импортную нефть после отказа от российских поставок.

    Ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена предложить государствам ЕС полный запрет на закупки российской нефти. До этого ЕС ввел запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти, в рамках 18-го пакета санкций.

    19 мая 2026, 20:46 • Новости дня
    В России стартовали летные испытания двухместного истребителя Су-57
    @ Aijaz Rahi/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Новая модификация российского боевого самолета пятого поколения впервые поднялась в воздух, получив функции учебно-тренировочной машины и воздушного командного пункта.

    Отечественные авиастроители приступили к тестированию новейшей версии передового военного борта, передает ТАСС. Первый вице-премьер России Денис Мантуров подтвердил старт проверок машины в реальных условиях.

    «Начались летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления», – отметил политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Сети появились кадры наземных испытаний двухместной модификации этого истребителя. Несколькими днями ранее данный самолет совершил около тридцати успешных ударов по логистическим узлам противника. До этого российская машина сбила переданный украинским войскам шведский самолет-разведчик Saab 340.

    20 мая 2026, 16:24 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» анонсировал премьеру обновленной Lada Niva Legend на ПМЭФ
    «АвтоВАЗ» анонсировал премьеру обновленной Lada Niva Legend на ПМЭФ
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    «АвтоВАЗ» подготовил для Петербургского международного экономического форума уличную экспозицию, где представит обновленную Lada Niva Legend, исторические ВАЗ-2101 и новые спортивные модели, сообщили в пресс-службе автогиганта.

    Уличная экспозиция «АвтоВАЗа» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году объединит исторические, новые и спортивные автомобили. Одним из ключевых экспонатов станет внедорожник Lada Niva Legend, получивший значительные технические и эргономические улучшения, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу автогиганта.

    Подробности модернизации классической «Нивы» раскроют в первый день ПМЭФ, 3 июня. На стенде также покажут один из первых ВАЗ-2101, выпущенных в 1970 году и входящих в коллекцию музейного фонда АвтоВАЗа. Кроме того, публике представят новый кроссовер Lada Azimut, запуск серийного выпуска которого намечен на третий квартал.

    В тематической зоне «ВиноГрад» разместят гоночные автомобили Lada Iskra Cup и Vesta TCR, а на стенде города Петербурга установят Lada Iskra. «Она носит одно имя с героической операцией по прорыву блокады Ленинграда 83 года назад», – отметили в компании.

    Ранее «АвтоВАЗ» получил патент на дизайн нового крупного кроссовера для линейки Niva. А год назад на ПМЭФ «АвтоВАЗ» впервые представил новый кроссовер Lada Azimut на российской платформе Vesta.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году в Петербурге «Автоваз» и «Автозавод Санкт-Петербург» совместно запустили производство автомобилей Lada Iskra для рынка Северо-Запада и центральных регионов России.

    20 мая 2026, 14:23 • Новости дня
    Умер российский эпидемиолог Вадим Покровский

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на 72-м году жизни ушел из жизни известный ученый, академик РАН, специалист по профилактике ВИЧ Вадим Покровский.

    О смерти выдающегося медика сообщил Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Измерова, передает ТАСС.

    В учреждении ученый занимал должность заведующего лабораторией постгеномных технологий и входил в Ученый совет.

    «20 мая на 72-м году жизни скоропостижно скончался лауреат Государственной премии Российской Федерации и премии правительства Российской Федерации, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Вадим Валентинович Покровский», – говорится в официальном сообщении.

    Коллеги подчеркнули, что биография академика была неразрывно связана с профилактической медициной. Он внес значительный вклад в развитие отечественной эпидемиологии, что помогло снизить заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в России.

    Основную часть своей научной деятельности Покровский посвятил борьбе с ВИЧ-инфекцией, создав собственную научную школу и подготовив множество профильных специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года академик Вадим Покровский сообщил о заражении ВИЧ-инфекцией более 1% населения России.

    20 мая 2026, 16:59 • Новости дня
    Sohu: Заявление Захаровой о Японии потрясло Восточную Азию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высказывание официального представителя МИД России Марии Захаровой о непризнании Японией итогов Второй мировой войны стало заметным сигналом для стран Восточной Азии, отметили китайские СМИ.

    Слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Япония официально не признала итоги Второй мировой войны, были восприняты в регионе как серьёзный дипломатический сигнал, пишет RT со ссылкой на китайское агентство Sohu.

    Авторы публикации отметили: «Её заявление заставило весь Восточно-Азиатский регион на мгновение замолчать. Эти слова были не просто эмоциональной репликой, а серьёзным дипломатическим сигналом».

    По данным Sohu, тема исторической памяти и возможной милитаризации Японии особенно внимательно отслеживается китайскими политиками. В материале подчёркивается, что позиция Москвы по этому вопросу стала предметом пристального внимания в Восточной Азии.

    Ранее Захарова заявила, что на протяжении уже 80 лет Япония не видит, не слышит и не признаёт итоги Второй мировой войны во всей их полноте. При этом она подчеркнула, что российская сторона намерена и дальше просвещать Токио по вопросам исторического наследия и послевоенного устройства мира.

    Также официальный представитель МИД назвала безрассудной русофобскую линию Токио и подчеркнула ее вред для самой Японии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на саммите Россия и Китай выразили серьезную обеспокоенность ускоренной ремилитаризацией Японии и призвали Токио признать в полном объеме итоги Второй мировой войны.

    19 мая 2026, 19:54 • Новости дня
    Умер последний Праведник народов мира России Игорь Полугородник

    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В возрасте 99 лет в Таганроге в Ростовской области ушел из жизни Игорь Полугородник, удостоенный звания Праведник народов мира за спасение евреев, сообщили в Российском еврейском конгрессе.

    О смерти последнего жившего в России Праведника народов мира Игоря Полугородника на 99-м году жизни сообщили в пресс-службе Российского еврейского конгресса. Там напомнили, что звание Праведника народов мира присуждает израильский мемориальный комплекс «Яд Вашем» неевреям, спасавшим евреев в годы Холокоста, Полугородник получил его в 2003 году.

    Игорь Полугородник родился в 1927 году в Мариуполе, а когда немецкие войска заняли город 8 октября 1941 года, ему было 14 лет. Во дворе рядом с домом его семьи жила еврейская семья Воин из 13 человек. После расстрела более 9 тыс. евреев у противотанкового рва близ поселка Агробаза единственным выжившим оказался 17-летний Семен Воин.

    Подросток пролежал во рву до ночи, а затем пришел к соседям, и семья Полугородников – отец Александр, мать Александра и сыновья Валентин и Игорь – укрыла его и помогла скрываться до ухода к линии фронта. Это было смертельно опасно, так как нацисты расклеили по городу листовки с обещанием немедленной расправы всем, кто прячет евреев, причем дядя Игоря, сталевар Леонид Коноваленко, был выдан соседом и погиб.

    Семен Воин позже добрался до советских войск, стал дирижером в Мариуполе, а после войны сохранил с Полугородником близкую дружбу; сам Игорь Александрович многие годы работал учителем физкультуры в Таганроге.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил высокую нравственную значимость Дня спасения и освобождения, посвященного победе над нацизмом и избавлению еврейского народа от угрозы истребления.

    До этого в Москве состоялась конференция ко Дню спасения еврейского народа, посвященная 80-летию Победы над нацизмом. А в США пережившая Холокост Роуз Джироне скончалась в возрасте 113 лет, она считалась старейшей выжившей в Холокосте женщиной.

    19 мая 2026, 21:54 • Новости дня
    G7 отказалась размораживать российские активы

    Tекст: Вера Басилая

    Страны G7 сохранят заморозку российских суверенных активов до завершения конфликта на Украине, говорится в совместном заявлении министров финансов и глав центробанков объединения.

    Решение распространяется на все юрисдикции стран «Большой семерки», передают «Вести». В итоговом документе подчеркивается: «Мы вновь подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами и международным правом суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся замороженными».

    После начала специальной военной операции Евросоюз и страны G7 заблокировали значительную часть золотовалютных резервов России – около 300 млрд евро. Более 200 млрд евро размещены в Европе, преимущественно на счетах бельгийской системы Euroclear.

    Страны G7 запланировали блокировку российских активов даже после завершения конфликта. Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Euroclear 200 млрд евро за активы России.

    Европейский депозитарий Euroclear отказался исполнять решение арбитражного суда Москвы о взыскании 18,2 трлн рублей в пользу Банка России.

    19 мая 2026, 22:25 • Новости дня
    Миграционная служба заявила о контроле за ситуацией с блогером из Казахстана

    Tекст: Катерина Туманова

    После появления в интернете сведений о сложностях с продлением срока временного пребывания на территории России у блогера из Казахстана, Миграционная служба МВД России сообщила о намерении изучить ситуацию и урегулировать правовой статус Ивана Черкашина.

    «Миграционная служба МВД России возьмет на контроль данную ситуацию и изучит все обстоятельства произошедшего. Вопрос об урегулировании правового статуса иностранного гражданина будет решаться в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», – сказано в Max-канале ведомства.

    Ранее в этот день блогер Черкашин сообщал о проблемах с оформлением документов, из-за которых его могут депортировать и запретить въезд в Россию, куда он переехал в 2024 году и устроился работать на завод токарем. Об этом и ведет блог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт СПЧ сообщал, что Москва и Душанбе ускоряют выявление экстремистов и преступников в среде мигрантов.


    20 мая 2026, 02:01 • Новости дня
    Вице-премьер Григоренко рассказал о новом ударе по телефонным мошенникам

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство предложило запретить расторжение договора связи в первые 90 дней, так власти планируют ввести обязательный трехмесячный период ожидания для расторжения абонентских договоров, чтобы усложнить жизнь злоумышленникам, использующим одноразовые сим-карты, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР)-2026.

    «Дополнили законопроект новым механизмом, который нацелен на борьбу с «одноразовыми» симками. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. То есть мошенник не сможет быстро «избавиться» от симки, которую он использовал во вред людям», – приводит РИА «Новости» слова Григоренко.

    Он уточнил, что для добросовестных абонентов никаких обременений не будет. Оператор перестанет взимать абонентскую плату, если пользователь уведомит его, что хочет отказаться от услуг связи.

    «Такую обязанность для операторов мы зафиксировали в законопроекте», – сказал он.

    Масштабный законопроект, включающий маркировку иностранных звонков и создание системы учета банковских карт, прошел первое чтение в Госдуме в феврале 2026 года. Его рассмотрение во втором чтении запланировано на май.

    Ранее принятые правительством меры уже доказали свою эффективность: в 2025 году число IT-преступлений снизилось на 12%, а в первом квартале 2026 года падение составило почти 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мишустин поручил создать ГИС «Антифрод» для борьбы с кибермошенничеством. В 2025 году депутаты приняли закон о запрете оформления сим-карт без личного присутствия абонента. Володин анонсировал новые решения Госдумы для защиты от кибермошенников.

    19 мая 2026, 23:13 • Новости дня
    Пушилин сообщил о погибших и раненых после атаки дронов ВСУ на грузовик

    Tекст: Катерина Туманова

    Два человека погибли и еще один мирный житель ДНР ранен из-за киевской агрессии, сообщил в Max-канале глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

    «В Ясиноватском муниципальном округе на автодороге Донецк – Ясиноватая в результате атаки ударного БПЛА ВФУ на грузовой автомобиль погиб мужчина (персональные данные устанавливаются)», – написал он.

    Пушилин добавил, что в Курахово при атаке ударного БПЛА ВФУ погиб мужчина 1975 года рождения, а тяжелые ранения получил мужчина 1970 года рождения.

    Так же были повреждены домостроение, объект гражданской инфраструктуры, три грузовых автомобиля в Красногвардейском и Горняцком районах Макеевки и Старобешевском муниципальном округе, добавил глава ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаках ВСУ в ДНР в начале мая пострадали ребенок и двое взрослых. Массированные удары вражеских дронов по Горловке привели к гибели супружеской пары. Подросток погиб и десять человек ранены при атаке ВСУ на ДНР.


    20 мая 2026, 00:35 • Новости дня
    Рябков: Россия соразмерно ответит на ядерные испытания любой из стран
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия готова принять адекватные меры в случае проведения ядерных испытаний любым государством, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков подчеркнул, что сложившаяся ситуация в любом случае требует готовности национальной инфраструктуры на случай, если со стороны США последуют действия в направлении полноценных ядерных «тестов».

    «Констатируем, что если какое-либо государство проведет ядерные испытания, мы будем реагировать адекватно и соразмерно», – сказал он ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о необходимости сохранить ядерный паритет после решения США по ПРО. Гатилов назвал главное условие достижения целей ядерного разоружения. Ульянов назвал выход США из договора ПРО фактором развития ядерных сил России.


    20 мая 2026, 06:45 • Новости дня
    Эксперт объяснила, как забрать накопительную пенсию целиком

    Tекст: Катерина Туманова

    Некоторые категории граждан имеют право получить всю сумму накопительной пенсии сразу, если ее размер не превышает установленного государством порога, сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

    «В 2026 году для получения накопительной пенсии размер накоплений должен превышать 439 776 рублей. Если эта сумма меньше, пенсионер имеет право на единовременную выплату всех средств. Также единовременная выплата положена тем, кто достиг пенсионного возраста, но не набрал необходимого стажа или пенсионных баллов», – пояснила она агентству «Прайм».

    Право на такие выплаты есть у граждан 1967 года рождения и моложе, за которых делались взносы с 2002 по 2013 год. Также это касается женщин 1957–1966 годов рождения и мужчин 1953–1966 годов рождения при наличии взносов за 2002–2004 годы.

    Финогенова добавила, что средства формировались у участников программы софинансирования и матерей, использовавших материнский капитал,

    Существует три формы выплаты: пожизненная, срочная (не менее 10 лет) и единовременная. Пожизненная пенсия назначается, если расчетная сумма превышает 10% прожиточного минимума пенсионера, при наличии 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

    Узнать размер своих накоплений можно на сайте Социального фонда России или портале «Госуслуги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соцфонд сообщил, что накопительные пенсии россиян будут увеличены на 17,3%. Эксперт Балынин назвал условия для разовой выплаты 440 тыс. рублей пенсионерам.

    Рубль снова стал лучшей валютой среди мировых валют, показав рост на 12% за полтора месяца. Это удивило не только Запад, но и российские власти, которые не ожидали такого сильного ослабления доллара. В 2022 году Запад уже пел дифирамбы российской валюте, однако тогда причины были совсем другие, чем сейчас. Что заставляет рубль крепчать и почему это невыгодно российской экономике? Подробности

    Москва и Минск репетируют стратегический ответ Европе

    Россия и Белоруссия начали масштабные учения с отработкой скрытного перемещения ядерных боеприпасов и подготовкой к их применению. На фоне разговоров о размещении французского ядерного оружия в Восточной Европе Союзное государство дает понять: в случае угрозы ответ будет незамедлительным и сокрушительным. В чем заключается особенность этих учений и какой сигнал их проведением Россия и Белоруссия посылают Европе? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Чем опасны для Балтийского флота новые фрегаты ВМС Швеции

    Всего через четыре года, как ожидается, в состав ВМС Швеции впервые за много лет войдут крупные надводные корабли. С чем связаны планы по их закупке, какими возможностями обладают фрегаты проекта FDI, в чем их сила и слабости – и как российскому Балтийскому флоту стоит готовиться к их появлению? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

      До нескольких сотен рублей в час составляет сегодня цена на парковку в центре Москвы. Каковы действующие тарифы на парковку в Москве, можно ли припарковаться бесплатно или со скидкой, кто может воспользоваться льготами по оплате парковки и как обжаловать наложенный за неуплату парковки штраф?

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

