За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.6 комментариев
Суд арестовал москвича за отказ предъявить документы полиции
Мужчина проведет под стражей полмесяца из-за нежелания предъявить удостоверение личности сотрудникам правоохранительных органов и попытки побега на территории столичного аэропорта.
Таганский районный суд столицы признал Висама Али Бардвила виновным в неповиновении законному требованию полицейского. В качестве наказания инстанция назначила ему 15 суток административного ареста, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.
Инцидент произошел 14 мая на территории аэропорта Шереметьево. Вечером правонарушитель ответил отказом на просьбу правоохранителей предъявить документы. После этого мужчина предпринял попытку скрыться от патрульных. Во время задержания он оказал сотрудникам полиции активное сопротивление и попытался убежать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд России разрешил привлечь отставного судью к ответственности за неповиновение законному требованию представителя власти.
В феврале прошлого года подмосковные полицейские задержали 27 человек за отказ выполнять требования правоохранителей.
Тверской суд Москвы приговорил участника инцидента у офиса Wildberries к 15 суткам ареста за неподчинение полиции.