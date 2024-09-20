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Участника стрельбы у Wildberries арестовали на 15 суток
Суд арестовал мужчину за неповиновение полиции после стрельбы у Wildberries
Тверской суд Москвы приговорил мужчину к 15 суткам ареста за отказ подчиняться требованиям полиции после инцидента у офиса компании Wildberries, связанного с делом о стрельбе.
Тверской суд Москвы вынес решение о наказании участника инцидента, произошедшего у офиса компании Wildberries, сообщает РИА Новости. Мужчина был приговорен к 15 суткам административного ареста за неповиновение сотрудникам полиции.
Судебное решение было принято в соответствии с частью 1 статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ, которая предусматривает ответственность за отказ подчиняться законным требованиям правоохранительных органов. Нарушителя признали виновным в неподчинении и ему назначили соответствующее наказание.
Инцидент, послуживший причиной ареста, связан со стрельбой, произошедшей возле офиса Wildberries. Однако подробности о самом происшествии пока не разглашаются и точные обстоятельства остаются неизвестными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после инцидента со стрельбой у офиса Wildberries в центре Москвы первое судебное решение заключалось в том, что Басманный суд Москвы арестовал первого фигуранта этого дела. Вслед за этим суд заключил под стражу еще шестерых человек, связанных с данным происшествием. Кроме того, сооснователю маркетплейса Владиславу Бакальчуку предъявили обвинения в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, а также покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве.