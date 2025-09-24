Суд на Урале приговорил мужчину к 24 годам за госизмену

Россиянин получил 24 года за госизмену и попытку теракта на железной дороге

Tекст: Мария Иванова

Центральный окружной военный суд признал россиянина Романа Сабадаша виновным в прохождении обучения с целью совершения террористической деятельности, покушении на теракт, использовании поддельного паспорта и государственной измене, передает ТАСС.

Мужчине назначено 24 года лишения свободы: первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшуюся часть – в колонии строгого режима, а также получит ограничение свободы на два года.

Сабадаш, имевший вид на жительство Украины, был завербован организованной группой, действовавшей под контролем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Целью группы было воздействие на решения российских властей по вопросам спецоперации на Украине.

По данным прокуратуры, Сабадаш прошел обучение на украинском заводе по установке устройств на железнодорожное полотно, которые способны вызвать сход с рельсов или опрокидывание поездов. В марте 2024 года он прибыл в Россию по поддельному паспорту, чтобы установить такое устройство на участке Транссибирской магистрали, однако был задержан сотрудниками УФСБ по Свердловской области.

В сообщении суда отмечается: «Центральный окружной военный суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении Романа Сабадаша. Мужчина признан виновным… Суд назначил виновному наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, оставшейся части в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок два года».

