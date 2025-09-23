ФСБ задержала отца и сына за серию диверсий с 2023 года

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчины 1970 и 1992 года рождения действовали с 2023 года, готовя подрывы на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры Самарской области, указало ведомство, передает ТАСС.

Их задержали при попытке взорвать железнодорожный мост через реку Самару.

В июне 2022 года сын покинул Россию, в Telegram связался с представителем украинской террористической организации и согласился совершать диверсии на территории страны. Вернувшись, он вовлек в деятельность отца.

Из их тайника и квартиры изъяли 13,5 кг взрывчатки, комплектующие для взрывных устройств и три квадрокоптера.

На допросе задержанные признались в подрыве газопровода в Сызранском районе в июле 2023 года, а также мостов через реки Чапаевку и Самару в марте и сентябре 2024 года. Кроме того, они изготовили и заложили взрывное устройство, использованное для подрыва трансформаторной подстанции Куйбышевского НПЗ.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте и изготовлении взрывчатки. Решается вопрос о возбуждении дел по статьям о диверсии, госизмене и участии в террористической организации. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее в Новосибирске 18-летнего молодого человека задержали за поджог вышки сотовой связи, он действовал по заданию анонимного куратора.

До этого в Хабаровске приговорили местного жителя к трем годам колонии за публичные призывы к терроризму.

Еще раньше ФСБ задержала сотрудника надзорного органа по подозрению в государственной измене. Также в Керчи ФСБ выявила местного жителя, подозреваемого в госизмене.