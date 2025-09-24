Врача в ДНР обвинили в госизмене за передачу данных СБУ

Прокуратура ДНР направила в суд дело обвиняемого в госизмене врача

Tекст: Мария Иванова

Прокуратура ДНР направила в Верховный суд республики уголовное дело против 51-летнего врача, обвиняемого в государственной измене, передает РИА «Новости». Как сообщили в прокуратуре, мужчину обвиняют по ст. 275 УК РФ – государственная измена.

Следствие установило, что с августа по октябрь 2024 года обвиняемый через интернет-мессенджер установил связь с представителем Службы безопасности Украины и согласился работать с ним на условиях конфиденциальности. В рамках этого сотрудничества он получил задание собирать информацию о воинских частях министерства обороны России.

По данным ведомства, на рабочем месте в приемном отделении больницы врач выпытал у пациента данные о местонахождении военной части и передал их представителю СБУ. Преступная деятельность была выявлена и прекращена правоохранительными органами.

«Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу», – заявили в прокуратуре.

