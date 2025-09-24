Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.6 комментариев
Врача в ДНР обвинили в госизмене за передачу данных СБУ
Прокуратура ДНР направила в суд дело обвиняемого в госизмене врача
Жителя ДНР обвинили в передаче представителю СБУ сведений о расположении воинской части, полученных от пациента во время работы врачом приемного отделения.
Прокуратура ДНР направила в Верховный суд республики уголовное дело против 51-летнего врача, обвиняемого в государственной измене, передает РИА «Новости». Как сообщили в прокуратуре, мужчину обвиняют по ст. 275 УК РФ – государственная измена.
Следствие установило, что с августа по октябрь 2024 года обвиняемый через интернет-мессенджер установил связь с представителем Службы безопасности Украины и согласился работать с ним на условиях конфиденциальности. В рамках этого сотрудничества он получил задание собирать информацию о воинских частях министерства обороны России.
По данным ведомства, на рабочем месте в приемном отделении больницы врач выпытал у пациента данные о местонахождении военной части и передал их представителю СБУ. Преступная деятельность была выявлена и прекращена правоохранительными органами.
«Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу», – заявили в прокуратуре.
Ранее жителя Запорожской области приговорили к 17 годам лишения свободы за государственную измену.
В Калининграде возбудили уголовное дело о госизмене против гражданина России.
В Феодосии сотрудники ФСБ задержали местного жителя за сбор информации о системах ПВО в Крыму.