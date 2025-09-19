Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.13 комментариев
Дело о госизмене возбудили против гражданина России в Калининграде
ФСБ сообщила об уголовном деле о госизмене против россиянина в Калининграде
Уголовное дело о государственной измене возбуждено в Калининграде в отношении гражданина России, сообщает региональное УФСБ.
По данным регионального УФСБ, мужчина 1994 года рождения неоднократно переводил деньги на счета украинских организаций, которые финансируют ВСУ, передает РИА «Новости».
Мужчина задержан и заключен под стражу. В сообщении отмечается, что за подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления всех обстоятельств и причин, приведших к совершению преступления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге задержали троих россиян при попытке взорвать автомобиль руководителя оборонного предприятия с помощью самодельной бомбы.
В Новосибирске задержали гражданку России 1974 года рождения, которую подозревают в совершении диверсии на Транссибирской магистрали в августе.
Лефортовский суд Москвы принял решение арестовать мужчину по обвинению в государственной измене.