  Лента новостей
    Россия впервые нашла покупателя на подсанкционный СПГ
    Британские СМИ: Индия участием в учениях «Запад-2025» перешла красную черту
    Baijiahao: Путин поразил Запад щедрым подарком для Китая
    Британия пригрозила применить силу против России
    МИД заявил об отсутствии условий для встречи России, США и Украины
    ЕС отложил новый пакет санкций против России
    Зеленский потребовал от Трампа «четкой позиции»
    Министр обороны Израиля объявил цель операции в Газе
    Назван размер дефицита бюджета Украины
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    14 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неизбежный отказ от цифровой зависимости будет болезненным

    Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.

    29 комментариев
    16 сентября 2025, 09:53

    ФСБ сообщила о задержании женщины за диверсию на Транссибе

    ФСБ сообщила о задержании женщины за диверсию на Транссибе
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Новосибирске задержали гражданку России 1974 года рождения, ее подозревают в совершении диверсии на Транссибирской магистрали в августе, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Россиянка, по версии следствия, действовала по заданию украинских спецслужб, она изготовила самодельную бомбу с помощью полученных от кураторов инструкций, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    В августе 2025 года она заложила взрывное устройство на железнодорожных путях и привела его в действие, после чего сняла момент взрыва на мобильный телефон.

    Запись, как уточнили в ФСБ, женщина отправила своему куратору для получения вознаграждения.

    В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего расследуются.

    На прошлой неделе в 100 метрах от позиций украинских военных задержали россиянку, ее обвинили в госизмене. В Москве правоохранители задержали гражданку Украины, у которой при обыске обнаружили взрывчатку. В Воронеже сотрудники ФСБ задержали мужчину за переводы военным Украины в криптовалюте.

    15 сентября 2025, 12:00
    Военный эксперт объяснил отсутствие боевой части у беспилотников над Польшей

    Военный эксперт Кнутов: Польша расписалась в том, что инцидент с БПЛА – провокация

    Военный эксперт объяснил отсутствие боевой части у беспилотников над Польшей
    @ Dariusz Stefaniuk/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Взрывчатка на дронах могла бы стать прямой уликой против организаторов спектакля с беспилотниками над Польшей, который потенциально вылился бы в скандал, похожий на то, что происходит вокруг «Северных потоков», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал «пустышками» прилетевшие в страну дроны.

    «То, что упавшие в Польше беспилотники оказались без боевой части, служит дополнительным аргументом, подтверждающим: инцидент – провокация украинских властей и евробюрократов», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО. По его словам, взрывчатка могла бы стать прямой уликой против организаторов операции, который потенциально вылился бы в скандал, похожий на то, что происходит вокруг «Северных потоков».

    На этом фоне собеседник напомнил о предложении Минобороны России провести с польскими коллегами консультации по поводу дронов, но Варшава отказалась. «Ведь другого повода раскрутить антироссийскую истерию может в ближайшее время и не подвернуться», – иронично отметил аналитик.

    Между тем европейские лидеры активно используют произошедшее в своих целях. Так, звучат идеи по милитаризации ЕС: а именно усилению ПВО, закупке вооружений и боевой техники. «Для политиков это очень доходный бизнес. Уровень истерии и в Варшаве, и в Брюсселе будет поддерживаться, поскольку в противном случае многие программы по раскрутке военно-промышленного комплекса Евросоюза провалятся», – пояснил Кнутов.

    Происходящее на руку и Киеву, ведь на повестке возникает идея о вводе бесполетной зоны, продолжил он. Эксперт напомнил, что украинское руководство ранее выдвигало требование «срочно закрыть небо» самолетам стран НАТО и системным ПВО. Сейчас эту риторику подхватил и польский министр Радослав Сикорский.

    «В Польше прекрасно понимают, что они разоружены, их система противовоздушной обороны существует только на словах, поскольку основные зенитно-ракетные комплексы были подарены Украине. При этом Варшава и другие страны Североатлантического альянса регулярно совершают действия, которые можно считать агрессией против Россией и casus belli. Чтобы себя обезопасить, поляки пытаются вынести зону противовоздушной обороны со своей территории на украинскую за счет создания бесполетной зоны», – рассуждает спикер.

    Такой шаг станет прямым вмешательством в конфликт, подчеркнул аналитик. По его мнению, реализация сценария создания бесполетной зоны приведет сначала к ударам по аэродромам, откуда будут взлетать самолеты, а затем к применению более серьезного оружия. «То есть спираль будет лишь раскручиваться. Здравомыслящие люди на Западе это понимают, но, к сожалению, не все», – заключил Кнутов.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что беспилотники, которые в ночь на 10 сентября оказались в воздушном пространстве Польши, не несли взрывчатку. «Что интересно, все они были «пустышками», что наводит меня на мысль, что Россия пыталась испытать нас», – сказал он в интервью The Guardian. Министр сообщил, что после инцидента поляки пройдут обучение у украинцев по борьбе с дронами. По его словам, это, вероятно, будет проходить в учебном центре НАТО в Польше.

    Сикорский в разговоре уже с немецкими СМИ также заявил, что Польше и союзникам стоит рассмотреть вопрос о создании бесполетной зоны над территорией Украины. «Это не решение, которое Польша может принять в одиночку, а только совместно с союзниками. Если Украина попросит нас сбивать их (дроны) над своей территорией, это будет для нас выгодно», – считает он.

    Примечательно, что с таким предложением ранее уже выступали украинские власти. Так, сразу после инцидента с БПЛА в Польше министр иностранных дел Андрей Сибига попросил западные страны сбивать ракеты и дроны над Украиной и потребовал от них усилить противовоздушную защиту страны.

    Инициативу прокомментировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании «бесполетной зоны над «Украиной» и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно – войну НАТО с Россией», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, в среду польский премьер Дональд Туск сообщил, что над Польшей были сбиты «представлявшие опасность» дроны, и назвал их «российскими», однако никаких доказательств этому не привел. Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета российских беспилотников, применяемых для ударов, не превышает 700 км.

    Тем не менее некоторые европейские страны, в том числе Бельгия, Швеция, Чехия, Нидерланды, Испания, после падения БПЛА вызвали послов России. Российская сторона отвергла все голословные обвинения, ссылаясь на позицию, изложенную ранее в заявлениях Министерства обороны и МИД России.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, в чем заключается суть этого инцидента и ради чего он так активно раздувается Западом.

    Комментарии (4)
    15 сентября 2025, 14:30
    Туск заявил о росте пророссийских настроений в Польше
    Туск заявил о росте пророссийских настроений в Польше
    @ RADEK PIETRUSZKA/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о росте пророссийских настроений и антипатии к Украине в стране.

    «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к воюющей Украине», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Туск обратился к польским политикам с призывом бороться с усилением подобных тенденций. По его словам, задача политиков – «сдерживать нарастающую волну, а не следовать ей».

    Также он отметил, что происходящее станет «испытанием патриотизма и зрелости всего польского политического класса».

    Ранее поляки выразили недовольство решениями властей по поддержке Украины.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что антиукраинская риторика в Польше становится все более важным элементом внутренней политики, и диалог между странами будет ухудшаться.

    Комментарии (13)
    15 сентября 2025, 19:50
    Откуда у поляков пророссийские настроения

    «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 13:12
    Кремль: НАТО фактически ведет войну с Россией
    Кремль: НАТО фактически ведет войну с Россией
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государства Североатлантического альянса вовлечены в боевые действия против России, этот военный блок де-факто воюет с Российской Федерацией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «НАТО воюет с Россией», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Это очевидный факт, не требующий дополнительных доказательств, констатировал он.

    Представитель Кремля указал, что НАТО оказывает прямую и косвенную поддержку киевскому режиму.

    Так Песков отреагировал на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что НАТО якобы не воюет с Россией.

    Сикорский ранее также предложил рассмотреть в НАТО идею создания бесполетной зоны над Украиной.

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев, говоря об этой идее Сикорского, заявил, что установление бесполетной зоны над украинской территорией будет означать прямую войну НАТО с Россией.

    Комментарии (4)
    15 сентября 2025, 22:07
    Туск сообщил о нейтрализации летевшего над зданиями правительства Польши дрона

    Tекст: Вера Басилая

    Неизвестный дрон был нейтрализован сотрудниками Службы государственной охраны Польши при пролете над правительственными зданиями и президентским дворцом Бельведер, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Неизвестный дрон был нейтрализован сотрудниками Службы государственной охраны Польши при пролете над правительственными зданиями и президентским дворцом Бельведер, передает ТАСС. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что задержаны двое граждан Белоруссии и полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

    Пресс-секретарь МВД страны Каролина Галецкая в беседе с порталом Interia подтвердила факт инцидента, а также задержание двоих белорусов. По словам Туска, действия служб позволили оперативно обезвредить угрозу.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что беспилотники, которые в ночь на 10 сентября оказались в воздушном пространстве Польши, не несли взрывчатку.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале этой операции после консультаций по статье 4 Договора о НАТО, начавшихся 10 сентября по запросу Варшавы из-за инцидента с беспилотником.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал «пустышками» прилетевшие в страну дроны. Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета российских беспилотников не превышает 700 км.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, в чем заключается суть этого инцидента и ради чего он так активно раздувается Западом.

    Комментарии (4)
    15 сентября 2025, 13:43
    Языковой омбудсмен Украины признала Киев русскоязычным городом

    Языковой омбудсмен Украины Ивановская признала, что Киев остается русскоязычным

    Tекст: Мария Иванова

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская отметила сохраняющееся повсеместное использование русского языка в Киеве, особо подчеркнув ситуацию среди подростков.

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская признала, что Киев по-прежнему остается русскоязычным городом, сообщает ТАСС.

    В интервью изданию «Главком» она отметила, что считает ситуацию серьезной проблемой, в том числе и философской. По словам омбудсмена, среди подростков столицы сохраняется устойчивая тенденция к использованию русского языка.

    Ивановская заявила: «Среда подростков сплошь и рядом говорит по-русски, не демонстрируя той языковой устойчивости, которую им прививали, скажем, в начальной школе или дома». Она объяснила это тем, что подростки часто делают все «наперекор», в том числе и в вопросах языка. По ее словам, речь учителей о «благозвучии» украинского языка не способна остановить стремление молодежи выражать себя иначе.

    Омбудсмен также подчеркнула роль соцсетей, где русскоязычные блогеры, по ее мнению, хорошо ориентируются в возрастной психологии и умело привлекают внимание подростков. Ивановская призналась, что даже ее собственная дочь ведет свои страницы на русском, аргументируя это тем, что «кто же меня будет читать, если они все – русскоязычные». Ивановская советует дочери становиться интересной для читателей и на украинском языке.

    С 2014 года на Украине проводится политика вытеснения русского языка, а с 2019 года действует закон, значительно ограничивающий его использование в публичной и культурной сферах. Запрещается не только преподавание, но и распространение произведений искусства и литературы на русском языке, однако в быту граждане продолжают активно использовать его, что приводит к языковым конфликтам, отмечает агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине призвали заблокировать русскую музыку на Spotify и Apple Music.

    Футболистке на Украине дали желтую карточку за русскую речь на поле.

    Ранее языковой омбудсмен Украины предложила исключить русский язык из конституции страны.

    Комментарии (13)
    16 сентября 2025, 02:16
    Суд в Подмосковье арестовал бизнесмена Амирханяна по делу об убийстве Кивы

    Tекст: Антон Антонов

    Суд в Московской области арестовал бизнесмена Араика Амирханяна по уголовному делу об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, сообщают информационные агентства.

    Источник РИА «Новости» отметил, что мера пресечения для Амирханяна предусматривает заключение под стражу.

    Амирханян уже находится в следственном изоляторе по другому делу, связанному с дачей взятки судебному приставу. В июне суд приговорил его к шести годам лишения свободы общего режима и штрафу. Амирханян дважды переводил денежные средства приставу за снятие ареста со счетов компании незаконным способом. В августе апелляционный суд признал этот приговор законным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной убийства Кивы мог стать долг в размере 30 млн рублей. По данным СМИ, друг Кивы Амирханян решил не возвращать деньги и передал сотрудникам СБУ информацию о передвижениях и распорядке дня экс-депутата. Киву убили в коттеджном поселке деревни Супонево Одинцовского городского округа в 2023 году.

    Комментарии (5)
    16 сентября 2025, 08:49
    Зеленский выдвинул Трампу новое условие по Украине

    Sky News: Зеленский потребовал от Трампа четкую позицию по гарантиям безопасности

    Зеленский выдвинул Трампу новое условие по Украине
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта, сообщает Sky News.

    Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что выдвинул Дональду Трампу условие по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По словам Зеленского, прежде чем завершить боевые действия, он хотел бы видеть зафиксированные договоренности, поддержанные США и европейскими партнерами.

    Он отметил, что для этого необходима четкая позиция Дональда Трампа. Киевский лидер также добавил, что, по его мнению, единственный путь к прекращению боевых действий заключается во введении определенных гарантий безопасности, причем эти гарантии должны быть реализованы до остановки конфликта.

    Зеленский подчеркнул, что такой документ и поддержка со стороны США и Европы крайне важны для урегулирования ситуации.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Киев готов рассмотреть возможность заморозки конфликта по текущей линии соприкосновения при условии предоставления гарантий безопасности и присутствия европейских военных инструкторов.

    Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости обеспечения безопасности Украины за счет России.

    Комментарии (12)
    16 сентября 2025, 06:46
    Рябков заявил об отсутствии условий для встречи России, США и Украины

    Рябков: Нет оснований говорить о встрече в формате России, Украины и США

    Рябков заявил об отсутствии условий для встречи России, США и Украины
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Предложения Москвы остались без внятного ответа со стороны Киева, что исключает обсуждение формата трехстороннего саммита с участием США, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков напомнил, что президент России Владимир Путин ранее уже дал исчерпывающие разъяснения относительно контактов с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    «Уж если на эти наши сигналы нет здравого, трезвого, разумного отклика, тем более нет оснований говорить о некоем трехстороннем формате», – заявил Рябков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Путина и Зеленского. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива проведения саммита с участием России, США и Украины пока не продвинулась. Сам Путин указывал, что готов встретиться с главой киевского режима на финальном этапе переговоров.

    Комментарии (4)
    15 сентября 2025, 11:01
    Захарова отреагировала на заявление Сикорского о «войне с Россией»

    Захарова отреагировала на заявление Сикорского о войне с Россией

    Захарова отреагировала на заявление Сикорского о «войне с Россией»
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала признание главы МИД Польши Радослава Сикорского о нежелании европейцев участвовать в военных действиях против России на стороне Украины.

    Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала заявление главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что в ЕС нет добровольцев, готовых участвовать в войне против России для поддержки Украины.

    По ее словам, «надо было раньше в этом признаваться», а не «совращать украинцев речами о западном курсе».

    «Вот такие» гарантии безопасности «от солидарных», – заявила Захарова.

    Ранее Италия, Румыния и Польша заявили, что не будут направлять военных на Украину, но готовы поддерживать мир иными способами.

    Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский высказал мнение о необходимости обсуждать с союзниками создание бесполетной зоны над Украиной.

    Сенатор Андрей Климов и дипломат Константин Долгов заявили, что польские военные, прибывающие на Украину для обучения противодействию БПЛА, становятся законными целями для ВС России.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 12:25
    Российские войска освободили Ольговское в Запорожской области
    Российские войска освободили Ольговское в Запорожской области
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» в результате наступления освободили населенный пункт Ольговское в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Великомихайловки, Гавриловки, Маломихайловки, Новониколаевки в Днепропетровской области и Новоивановки в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, два танка, бронемашину. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, десантно-штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Степного, Варачино, Груновки и Алексеевки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Жовтневым в Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли до 150 военнослужащих, бронемашину и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ, склад с боеприпасами и пять складов матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение., нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Ямполя, Шандриголово и Карповки Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили более 240 военнослужащих, танк, пять бронемашин и два артиллерийских орудия. Уничтожены девять станций РЭБ и девять складов боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны у Закотного, Платоновки, Константиновки, Северска, Александро-Калиново и Артема в ДНР.

    Противник при этом потерял до 260 военнослужащих, четыре бронемашины и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и два склада с матсредствами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Торецкого, Артемовки, Димитрова, Торского, Владимировки, Золотого Колодезя, Новоалександровки и Красноармейска в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, шесть бронемашин и два орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области. За день до этого они освободили Новопетровское в Днепропетровской области, а еще освободили Сосновку в Днепропетровской области.

    Комментарии (15)
    15 сентября 2025, 22:13
    Рубио не стал критиковать Россию после инцидента с дронами в Польше

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне инцидента с беспилотниками у польской границы госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «Украина тоже наносит удары по России».

    Рубио отметил, что удары с использованием дронов ведутся обеими сторонами «далеко от линии фронта» и направлены на ослабление противника. «Украина тоже наносит удары по России», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Глава американского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что затяжной характер конфликта усложняет ситуацию и делает необходимым его скорейшее завершение. По его словам, никто в мире не сделал больше для достижения мира, чем президент США Дональд Трамп, однако окончательное соглашение должны достигнуть сами стороны конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава и Вашингтон значительно разошлись в оценках инцидента с БПЛА над Польшей.

    Командование вооруженных сил Польши заявило о нарушении воздушного пространства страны некими беспилотниками. Польские власти заявили, что БПЛА якобы принадлежат российской стороне.

    Постпреда России при ООН Василий Небензя заявил, что обвинения в адрес России в инциденте с БПЛА в Польше остаются бездоказательными. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что по ситуации с БПЛА над Польшей масса элементарных вопросов до сих пор не получила ответа.

    Комментарии (4)
    16 сентября 2025, 03:30
    Министр финансов Украины спрогнозировал дефицит бюджета на 2026 год

    Министр финансов Украины Марченко: Дефицит бюджета составит 16 млрд евро

    Министр финансов Украины спрогнозировал дефицит бюджета на 2026 год
    @ Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Дефицит государственного бюджета Украины в 2026 году составит 16 млрд евро, заявил министр финансов страны Сергей Марченко.

    По словам министра, на следующий год стране потребуется больше средств, чем было выделено в 2025 году, который, в свою очередь, превысил уровни предыдущих лет, передает РИА «Новости».

    «Нам нужны деньги, на самом деле, около 16 млрд евро, и еще нужно», – сказал Марченко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев столкнулся с необходимостью срочно найти 7,2 млрд долларов на военные нужды только на ноябрь и декабрь. В конце июля 2025 года Украина уже увеличивала военный бюджет на 9,8 млрд долларов. Новых средств почти в три четверти от этой суммы не хватает на покрытие военных расходов в последние два месяца года.

    Комментарии (2)
    16 сентября 2025, 02:58
    Украина рассердилась из-за встречи Лукашенко и Сальдо

    МИД Украины рассердился из-за встречи Лукашенко и Сальдо в Белоруссии

    Tекст: Антон Антонов

    В МИД Украины раскритиковали встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, пишет «Парламентская газета».

    В Киеве пригрозили Белоруссии новыми санкциями и международной изоляцией, пишет «Парламентская газета».

    Лукашенко провел встречу с Сальдо 15 сентября. «Вы должны знать, что мы всячески будем способствовать развитию вашей области. Настолько, насколько мы это сможем», – сказал президент Белоруссии.

    Лукашенко отметил, что внимательно следит за ситуацией на новых территориях России, особенно за Херсонской областью. Его удивляет, что несмотря на боевые действия, в регионе продолжается уборка хлеба и решаются ключевые вопросы.

    Глава Белоруссии выразил готовность сотрудничать в аграрной сфере, в том числе закупать плодоовощную продукцию из Херсонской области. Лукашенко заявил, что при наличии возможности направит специалистов для оценки потенциала поставок в регион.

    Сальдо, в свою очередь, отметил, что не чувствует себя в Белоруссии гостем, а приехал «к своим друзьям», подчеркнув историческую связь регионов. Лукашенко поддержал эту мысль: «А вы и не гость. Мы с вами советские люди, много работали в едином государстве. Это ваша земля так, как Украина и Херсонская область тоже моя земля».

    Сальдо подарил Лукашенко карту региона в составе Российской Федерации, сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, это не первая встреча Лукашенко с руководителями новых регионов России. Так, в 2023 году он провел встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 14:55
    Языковой омбудсмен Украины обвинила «Машу и медведя» в пропаганде

    Языковой омбудсмен Украины Ивановская назвала «Машу и медведя» инструментом влияния

    Языковой омбудсмен Украины обвинила «Машу и медведя» в пропаганде
    @ "Маша и медведь"/Анимаккорд

    Tекст: Мария Иванова

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что мультфильм «Маша и медведь», по ее мнению, содержит элементы влияния, разработанные еще КГБ, для формирования русского культурного кода.

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что мультсериал «Маша и Медведь» содержит «инструменты влияния», разработанные в КГБ, а сейчас используемые ФСБ, передает ТАСС.

    В интервью изданию «Главком» она подчеркнула, что сериал, по ее мнению, является не просто детской анимацией, а элементом «гибридной войны», направленным на формирование у украинских детей российского культурного кода.

    Ивановская отметила, что перевод мультфильма на украинский язык не меняет сути, так как, по ее словам, воздействие заложено на культурном и эмоциональном уровне. «Речь идет не только про танки, а про то, что попадает в душу нашим детям. Мы не можем допустить, чтобы им с детства скармливали "Машу и медведя". Это не просто мультфильм, а инструмент гибридной войны», – заявила омбудсмен.

    С начала этого года украиноязычные серии мультфильма собрали более 800 млн просмотров среди зрителей на Украине. Сериал был создан российской студией «Анимаккорд» и ранее показывался на украинских телеканалах «Интер» и «1+1».

    Ранее в СМИ появилась информация о возможном переносе деятельности студии «Анимаккорд» на Кипр к июню 2025 года. Однако продюсер и директор проекта Дмитрий Ловейко в беседе с ТАСС опроверг эти сведения и сообщил, что московский офис продолжит работу, а производство мультсериала не прекращается.

    Отметим, что в том же интервью языковой омбудсмен Украины признала Киев русскоязычным городом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине призвали заблокировать русскую музыку на Spotify и Apple Music.

    Футболистке на Украине дали желтую карточку за русскую речь на поле.

    Комментарии (3)
    15 сентября 2025, 15:56
    На Украине отказались от языковых патрулей из-за опасений дестабилизации

    Языковой омбудсмен объяснила невозможность внедрения языковых патрулей из-за нехватки средств

    Tекст: Денис Тельманов

    Отказ от создания языковых патрулей объяснили опасениями дестабилизации и отсутствием финансов на их обеспечение приоритетом оборонных расходов.

    Введение языковых патрулей на Украине может спровоцировать дестабилизацию общества, заявила языковой омбудсмен Елена Ивановская в интервью изданию «Главком», передает ТАСС. Ивановская отметила: «Введение механизмов контроля, в частности, и языковых патрулей, может восприниматься как давление и даже вызвать дестабилизацию».

    Омбудсмен подчеркнула, что большинству украинцев сложно воспринять инициативу по созданию языковых патрулей, поскольку значительная часть населения не владеет украинским языком. Она добавила, что сейчас все основные ресурсы государства направлены на нужды обороны, а финансирование языковых инспекций отсутствует.

    Дискуссии о создании языковых патрулей на Украине проводятся не впервые. В октябре прошлого года мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предлагал запустить такие патрули, однако идея не была реализована из-за отсутствия средств в городском бюджете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив анонсировал старт работы языковых инспекторов для контроля использования украинского языка в городе. Треть жителей Мариуполя, которые в 2022 году выехали на территорию Украины, вернулись обратно. На Украине признают, что у внутренне перемещенных лиц не было возможностей найти жилье и обустроиться. Эксперты отмечают, что Украина не может предложить адекватные социально-экономические условия, а местная пропаганда об «ужасах» жизни в России дала обратный эффект.

    Комментарии (4)
    Россия впервые нашла покупателя на подсанкционный СПГ

    Больше полутора лет «Арктик СПГ-2» не мог никуда продать свой газ, так как США ввели санкции против проекта. Однако покупатель неожиданно нашелся. Как оказалось, теперь Китай не боится покупать любой газ у России, даже подсанкционный. Что скрывается за таким бесстрашием Пекина? Подробности

    Полякам отказали в праве на симпатию к России

    Польский премьер Дональд Туск сделал неожиданное заявление: по его словам, в стране растут пророссийские настроения. По оценкам экспертов, такие заявления могут быть связаны с недавним инцидентом с беспилотниками: граждане республики скептически относятся к официальной версии событий, а любая ее критика воспринимается как антиукраинская и даже пророссийская позиция. Подробности

    Росгвардии добавили тяжелых аргументов на поле боя

    Танки, ствольная артиллерия и даже реактивные системы залпового огня – все это не так давно принято на вооружение войсками Росгвардии. А ведь почти двадцать лет назад было принято решение изъять все эти системы у внутренних войск (как тогда называлась Росгвардия). Почему же их вернули теперь и не становятся ли в таком случае перед Росгвардией задачи обычной строевой армии? Подробности

    За что Белый дом хочет расправиться с Джорджем Соросом

    Миллиардер Джордж Сорос «плохой парень» и «должен быть посажен в тюрьму», заявляет президент США. А ведь еще несколько лет назад предыдущий хозяин Белого дома награждал Сороса высшей гражданской наградой Америки. За что Трамп хочет расправиться с Соросом и как это связано с недавним убийством политического активиста Чарли Кирка? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

