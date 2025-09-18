Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.0 комментариев
ФСБ показала задержание агентов Киева с камерами на велосипеде
Украинские агенты, планировавшие подрыв автомобиля главы оборонного предприятия в Петербурге, использовали для слежки камеры на велосипеде, сообщили в ФСБ.
В ролике ведомства две девушки провели манипуляции с видеокамерой, закрепленной на велосипеде, для наблюдения за планируемой жертвой, передает РИА «Новости».
Как следует из материалов ФСБ, задержаны юноша и две девушки, которые признались, что вели слежку за руководителем предприятия.
Один из задержанных вступил в террористическую организацию в июле 2025 года и участвовал в подготовке диверсионно-террористического акта.
Именно он заложил бомбу под автомобиль предполагаемой жертвы.
Тайник с взрывным устройством был оборудован на одном из городских кладбищ.
Напомним, в Петербурге задержали троих россиян при попытке взорвать автомобиль руководителя оборонного предприятия с помощью самодельной бомбы. Исполнитель переодевался в пенсионерку, чтобы подложить взрывное устройство.
До этого в Астрахани задержали африканца по подозрению в передаче секретных сведений украинской разведке.
В Московской области задержали местного жителя за перевод денег на счета украинской армии.