ФСБ показала задержание агентов Киева с камерами на велосипеде

Tекст: Алексей Дегтярев

В ролике ведомства две девушки провели манипуляции с видеокамерой, закрепленной на велосипеде, для наблюдения за планируемой жертвой, передает РИА «Новости».

Как следует из материалов ФСБ, задержаны юноша и две девушки, которые признались, что вели слежку за руководителем предприятия.

Один из задержанных вступил в террористическую организацию в июле 2025 года и участвовал в подготовке диверсионно-террористического акта.

Именно он заложил бомбу под автомобиль предполагаемой жертвы.

Тайник с взрывным устройством был оборудован на одном из городских кладбищ.

Напомним, в Петербурге задержали троих россиян при попытке взорвать автомобиль руководителя оборонного предприятия с помощью самодельной бомбы. Исполнитель переодевался в пенсионерку, чтобы подложить взрывное устройство.

До этого в Астрахани задержали африканца по подозрению в передаче секретных сведений украинской разведке.

В Московской области задержали местного жителя за перевод денег на счета украинской армии.