Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.0 комментариев
Агент Киева переоделся в пенсионерку, чтобы заложить бомбу в Петербурге
ФСБ задержала агентов Украины за подготовку покушения в Петербурге
В Петербурге задержали троих россиян при попытке взорвать автомобиль руководителя оборонного предприятия с помощью самодельной бомбы, исполнитель переоделся в пенсионерку, чтобы подложить взрывное устройство, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Задержаны граждане России 1993, 1994 и 2006 годов рождения, они, по версии следствия, готовили теракт против главы одного из оборонных предприятий, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Агенты планировали подорвать его автомобиль с помощью самодельной бомбы. Двое из задержанных следили за будущей жертвой, изучали маршруты. Они через тайник на кладбище передали исполнителю взрывное устройство.
Исполнитель переоделся в женскую одежду и под видом пенсионерки двинулся к месту преступления. Он был задержан при попытке минирования автомобиля.
В ходе опросов задержанные дали признательные показания о подготовке теракта и сотрудничестве с киевским режимом через мессенджер Telegram.
Возбуждены уголовные дела по статьям о подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки. Задержанные заключены под стражу.
Продолжаются следственные действия для возможной дополнительной квалификации обвинения по статьям о создании террористического сообщества, участии в террористической организации и государственной измене. Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Ранее в Астрахани ФСБ задержала выходца из Северной Африки, его подозревают в передаче секретных сведений украинской разведке.
В Подмосковье силовики задержали местного жителя за перевод денег на счета ВСУ.