Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы принял решение арестовать гражданина по фамилии Карецкий по обвинению в государственной измене.
В карточке уголовного дела говорится: «Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Карецкого Р.К.», передает РИА «Новости».
Детали личности фигуранта и обстоятельства дела не раскрываются, поскольку дело находится под грифом секретности. Из картотеки известно, что арест был произведен в пятницу.
По статье 275 Уголовного кодекса России, предусматривающей ответственность за государственную измену, максимальное наказание может составить пожизненное лишение свободы.
Ранее сообщалось, что владелец бизнеса по оптовой торговле ювелирными изделиями и фермерству Сергей Деревянко был арестован в Москве по обвинению в государственной измене. Суд отправил его в СИЗО, обжаловать решение бизнесмен не стал.
Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, в Москве был арестован второй за неделю гражданин России по обвинению в государственной измене, следует из электронной базы данных Мещанского суда.