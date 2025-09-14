Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене

Tекст: Дарья Григоренко

В карточке уголовного дела говорится: «Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Карецкого Р.К.», передает РИА «Новости».

Детали личности фигуранта и обстоятельства дела не раскрываются, поскольку дело находится под грифом секретности. Из картотеки известно, что арест был произведен в пятницу.

По статье 275 Уголовного кодекса России, предусматривающей ответственность за государственную измену, максимальное наказание может составить пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что владелец бизнеса по оптовой торговле ювелирными изделиями и фермерству Сергей Деревянко был арестован в Москве по обвинению в государственной измене. Суд отправил его в СИЗО, обжаловать решение бизнесмен не стал.

Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, в Москве был арестован второй за неделю гражданин России по обвинению в государственной измене, следует из электронной базы данных Мещанского суда.