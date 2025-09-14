  • Новость часаПодозреваемый в убийстве Кирка отказался признать вину
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?

    18 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия сошлась с США в энергетическом клинче

    Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    13 комментариев
    14 сентября 2025, 17:50

    Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лефортовский суд Москвы принял решение арестовать гражданина по фамилии Карецкий по обвинению в государственной измене.

    В карточке уголовного дела говорится: «Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Карецкого Р.К.», передает РИА «Новости».

    Детали личности фигуранта и обстоятельства дела не раскрываются, поскольку дело находится под грифом секретности. Из картотеки известно, что арест был произведен в пятницу.

    По статье 275 Уголовного кодекса России, предусматривающей ответственность за государственную измену, максимальное наказание может составить пожизненное лишение свободы.

    Ранее сообщалось, что владелец бизнеса по оптовой торговле ювелирными изделиями и фермерству Сергей Деревянко был арестован в Москве по обвинению в государственной измене. Суд отправил его в СИЗО, обжаловать решение бизнесмен не стал.

    Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, в Москве был арестован второй за неделю гражданин России по обвинению в государственной измене, следует из электронной базы данных Мещанского суда.

    13 сентября 2025, 18:31
    Заслуженный врач Ариэль утонул в Петербурге
    Заслуженный врач Ариэль утонул в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тело мужчины, предположительно заслуженного врача РСФСР Бориса Ариэля, обнаружено в Курортном районе Петербурга.

    Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу, тело мужчины, предположительно заслуженного врача РСФСР Бориса Моисеевича Ариэля 1937 года рождения, было обнаружено в 16.40 по московскому времени в 40 метрах от берега, передает ТАСС.

    По данным региональных СМИ, накануне утром Ариэль отправился на прогулку у Сестрорецкого разлива и не вернулся. На берегу были найдены его вещи, а местные жители рассказывали, что видели, как мужчина плавал в водоеме.

    Борис Ариэль был известным советским и российским патоморфологом, заслуженным врачом РСФСР, автором более 350 научных работ. С 1981 года он работал в Ленинградском НИИ фтизиопульмонологии, где возглавлял отдел лабораторной диагностики туберкулеза. С 2011 года Ариэль занимал должность в городском патологоанатомическом бюро, продолжая работу научным консультантом в научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии в Петербурге.

    Ранее российский театральный режиссер Юрий Бутусов ушел из жизни в возрасте 63 лет. Он утонул во время отдыха на болгарском побережье.

    Комментарии (5)
    13 сентября 2025, 19:44
    При взрыве на железной дороге в Орловской области погибли два человека

    Губернатор Клычков: Два человека погибли при взрыве на железной дороге в Орловской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате подрыва взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области погибли два человека, еще один пострадал, сообщил глава региона Андрей Клычков.

    По его словам, взрыв произошел на перегоне Малоархангельск – Глазуновка во время проверки железнодорожных путей.

    «На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. К глубокому сожалению, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен», – написал Клычков в своем Telegram-канале.

    Движение ряда поездов дальнего следования было задержано, сотрудники поездных бригад оказывают помощь пассажирам и решается вопрос транспортировки людей автобусами до места назначения.

    Ситуация, по словам губернатора, находится под контролем, на месте проводятся необходимые оперативные мероприятия, а также разыскиваются лица, причастные к совершению преступления.

    В июне по факту подрыва железной дороги в Воронежской области завели дело о теракте.

    Ранее в Брянской области в результате взрыва на железнодорожном мосту пострадали 97 человек.

    Комментарии (2)
    5 сентября 2025, 11:38
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    13 сентября 2025, 19:23
    Эксперт объяснил регистрацию Mercedes товарного знака в России

    Глава ВОА Солдунов объяснил регистрацию Mercedes товарного знака в России

    Эксперт объяснил регистрацию Mercedes товарного знака в России
    @ Frank Hoermann/Sven Simon/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Решение Mercedes-Benz о регистрации товарного знака в России – это сугубо техническая и защитная мера, продиктованная корпоративной логикой, а не ожиданием скорого возвращения», – пояснил газете ВЗГЛЯД председатель Всероссийского общества автомобилистов (ВОА) Валерий Солдунов.

    Как отметил эксперт, компанией движут два прагматичных мотива: «Во-первых, защита актива – в целях недопущения захвата своего бренда третьими лицами, для сохранения глобальной репутации. Во-вторых, страхование будущего: Сохранение юридических прав на случай любых гипотетических изменений в отдаленной перспективе».

    При этом концерн отчетливо понимает, что в текущих условиях возвращение не является ожидаемым или актуальным для российского общества. Более того, финальное решение о том, будет ли возвращение того или иного иностранного производителя вообще допущено на российский рынок в будущем, остается исключительно за Российской Федерацией и будет определяться ее национальными экономическими интересами и нормами регулирования», – заметил Солдунов.

    Таким образом, этот шаг свидетельствует не о возвращении Mercedes-Benz, а о защите от нежелательных сценариев. Компания страхует свой бренд, чтобы окончательное решение о его использовании в юрисдикции РФ всегда оставалось под ее контролем и согласовывалось с принимающей стороной», – заключил эксперт.

    В свою очередь партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто согласился с тем, что «возвращаться они точно не собираются. Возможно, регистрация была проведена для того, чтобы иметь законную возможность заниматься здесь сервисом и поставкой запчастей, чтобы не потерять лояльных клиентов. Плюс к тому на перспективу – кто знает, что будет через несколько лет…»

    Напомним, накануне стало известно, что Mercedes-Benz подал заявку на регистрацию товарного знака в России. Речь идет о регистрации товарного знака «Mercedes-Benz» сразу по двум классам международной классификации товаров и услуг – № 12 и № 37. В данные категории входят автомобили, а также работы по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств.

    Комментарии (4)
    13 сентября 2025, 20:47
    Ганчев сообщил о почти полном выводе ВСУ из Купянска

    Ганчев: ВСУ практически покинули Купянск

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины практически покинули Купянск Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    В эфире телеканала «Соловьев Live» Ганчев сообщил, что российские штурмовые группы уже заходили в город и достигли его центра, передает ТАСС.

    «Передовые наши штурмовики уже побывали непосредственно в городе, мы все видели эти кадры. Ребята уже были практически в центре Купянска. Это говорит о том, что украинские вооруженные бандформирования практически оставили город, они остались только на определенных укреппозициях своих, которые хорошо защищены. С передовых позиций они стараются, конечно, отходить. Понимают, что для них остаться в Купянске сейчас смерти подобно», – сказал он.

    Ганчев также отметил, что, по данным российских разведчиков, в Купянске по-прежнему находится значительное количество гражданских жителей.

    Ранее военный корреспондент Юрий Котенок показал, как российские военные используют газопровод для быстрого и скрытого передвижения в зоне боевых действий в Купянске.

    Военкор Федор Громов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал преимущества использования трубы для проникновения ВС России в Купянск.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие преимущества дало использование газовой трубы для проникновения в Купянск и как это влияет на операцию по полному освобождению города.

    Комментарии (3)
    13 сентября 2025, 18:56
    ЕК предложила заменить замороженные активы России на облигации

    Politico: ЕК предложила заменить замороженные активы России на облигации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские чиновники рассматривают вариант замены замороженных российских активов на краткосрочные облигации Евросоюза с нулевым купоном.

    Такая схема, по мнению европейских чиновников, позволит создать дополнительный поток финансирования для Киева, при этом технически не прибегая к прямой экспроприации российских средств, сообщает портал argumenti.ru со ссылкой на Politico, передает Ura.Ru.

    Согласно плану, российские наличные средства заменят на ценные бумаги Евросоюза с нулевым купоном. Это должно помочь обойти существующие юридические ограничения, которые разрешают изымать только проценты по замороженным активам, но не саму сумму.

    Ранее экономист Антон Любич в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что у Брюсселя нет законных оснований для передачи российских замороженных активов Украине, однако он продолжает выдумывать крайне сомнительные схемы для воздействия на местных обывателей.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и не перестанет их защищать.

    Комментарии (12)
    14 сентября 2025, 11:29
    Названы возможные потери Запада от конфискации российских активов

    РИА «Новости»: Запад может потерять 285 млрд долларов при конфискации активов РФ

    Названы возможные потери Запада от конфискации российских активов
    @ Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Конфискация замороженных российских активов может стоить Западу как минимум 285 млрд долларов, следует из национальных статистических данных стран.

    По данным РИА «Новости», в конце 2023 года совокупный объем прямых инвестиций стран Евросоюза, «Большой семерки», Австралии, Норвегии и Швейцарии в российскую экономику достигал именно этой суммы.

    Эта цифра может оказаться больше, если учитывать действующий в России запрет на вывод средств для стран, признанных недружественными. Официальной информации о заблокированных активах на специальных счетах типа «С» нет.

    На долю Евросоюза пришлось 238 млрд долларов, причем 145,4 млрд из них приходилось на Кипр, 21,7 млрд – на Францию, 19,2 млрд – на Германию. Нидерланды, не раскрывающие полный объем инвестиций, потенциально владеют примерно 20,8 млрд долларов, тогда как Италия и Австрия инвестировали 12,6 млрд и 6,9 млрд соответственно. Остальные страны ЕС вложили еще 11,5 млрд.

    Среди стран «Большой семерки» лидируют США – вложения американских компаний в Россию оцениваются в 7,7 млрд долларов. Япония инвестировала 4,8 млрд, Канада – 3,9 млрд, Британия – три млрд. Швейцария владеет активами на сумму 27,5 млрд долларов, Норвегия – 43 млн, а Австралия – 400 млн долларов.

    Ранее сообщалось, что европейские чиновники рассматривают вариант замены замороженных российских активов на краткосрочные облигации Евросоюза с нулевым купоном.

    В среду экономист Антон Любич в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что у Брюсселя нет законных оснований для передачи российских замороженных активов Украине, однако он продолжает выдумывать крайне сомнительные схемы для воздействия на местных обывателей.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и не перестанет их защищать.

    Комментарии (19)
    14 сентября 2025, 11:58
    Сожительство с трансгендером назвали ключом к мотиву убийцы Чарли Кирка
    Сожительство с трансгендером назвали ключом к мотиву убийцы Чарли Кирка
    @ Utah Governor's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следователи считают, что конфликт между подозреваемым Тайлером Робинсоном и убитым активистом Чарли Кирком мог быть связан с взглядами Кирка на гендерную идентичность и реакцией трансгендерного соседа Робинсона, который оказался ключевой фигурой в деле, пишет Axios.

    Власти США выясняют, мог ли Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве активиста Чарли Кирка, считать взгляды Кирка на гендерную идентичность оскорбительными для людей, подобных его трансгендерному соседу, передает Axios. По данным шести источников, следователи считают, что гнев Робинсона по поводу взглядов Кирка может стать ключом к мотиву убийства.

    Сосед Робинсона, который, по словам источников, имел с ним романтические отношения, оказался «потрясен» случившимся и передал следствию электронные сообщения подозреваемого. «Это правда? О Боже, нет. Вот все сообщения», – привел слова соседа один из источников. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс рассказал на брифинге, что в переписке Робинсон упоминал о спрятанном возле кампуса университета ружье.

    Следователи также проверяют, знали ли левые группы Юты о планах стрелка или оказывали ли ему помощь после преступления, отмечает издание. После нападения одна из таких групп удалила свои страницы в соцсетях. Убийство Кирка стало темой жарких политических споров в США: консерваторы называют Робинсона неуравновешенным левым, тогда как либералы ссылаются на его консервативное воспитание.

    По словам членов семьи Робинсона, он стал более политизированным в последние годы и проявлял интерес к визиту Кирка в кампус. О мотивах преступления и возможных соучастниках следствие пока не делает окончательных выводов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФБР начало проверку наличия сообщника у предполагаемого убийцы Чарли Кирка. Супруга Кирка назвала причины убийства своего мужа. Имя подозреваемого, 22-летнего студента Тайлера Робинсона, стало известно после того, как его отец сообщил о сыне в полицию.

    Комментарии (12)
    14 сентября 2025, 14:32
    Бербок заявила о возможности миротворческой миссии ООН на Украине
    Бербок заявила о возможности миротворческой миссии ООН на Украине
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В случае достижения мирных соглашений на Украине появление миротворческой миссии ООН может стать ключевым инструментом для обеспечения стабильности и соблюдения договоренностей, считает председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок.

    Бербок заявила о возможной необходимости миссии ООН на Украине после достижения мирных договоренностей, передает Bild. Она отметила: «Если большинство государств-членов скажет, что для этого нужны миротворцы, тогда мир сможет быть обеспечен». Бербок подчеркнула, что главное – сперва добиться самого факта переговоров и соответствующих соглашений.

    По мнению Бербок, подобные миссии сегодня особенно востребованы не только на европейском континенте, но и в целом в мире. Она отметила, что справедливый мир на Украине возможен только на основе Устава ООН, который зафиксирован в ряде принятых резолюций Генассамблеи с момента начала конфликта. Также Бербок указала, что задача председателя Генассамблеи – отстаивать не личную позицию, а позицию международного сообщества, выраженную в этих резолюциях.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Комментарии (15)
    14 сентября 2025, 08:44
    Переданные Киеву польские танки PT-91 сгорали после первого попадания
    Переданные Киеву польские танки PT-91 сгорали после первого попадания
    @ VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польские танки PT-91, поставленные на Украину, оказались крайне уязвимыми для российских снарядов и практически не выдерживают попаданий, сообщил командир танка с позывным «Депутат».

    По его словам, танки PT-91, которые Варшава поставила киевскому режиму, не выдерживают попаданий из современных российских танков и сгорают вместе с экипажами после первого же выстрела, передает РИА «Новости». «Депутат» рассказал, что эти машины представляют собой модификацию советских Т-72 и были распиарены как «самые продвинутые» среди бронетехники, переданной ВСУ. Однако на практике PT-91 оказываются крайне уязвимы: «их танки не выдержат и одного (выстрела). Сразу начинают гореть, и экипаж начинает покидать свою боевую машину», – заявил он.

    «Депутат» также отметил, что повреждение от кумулятивного снаряда приводит к полному разрушению танка, который буквально разлетается «в щепки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уралвагонзавод заявил о мировой уникальности танка Т-90М. Уралвагонзавод решил показать новые разработки на выставке MILEX 2025 в Минске. Танки Т-80БВМ сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.

    Комментарии (7)
    14 сентября 2025, 02:26
    В Киевской области в поезде сдетонировал боеприпас

    Пассажирский поезд в Киевской области пострадал из-за детонации боеприпаса

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе села Калиновка на железной дороге произошла детонация боеприпаса, из-за чего сотни людей были вынуждены покинуть поезд.

    Взрыв случился при перевозке боеприпаса в поезде в Киевской области, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел в районе села Калиновка, где в этот момент по маршруту также следовал пассажирский поезд № 730 Харьков-Перемышль.

    «Киевская область: взрыв произошел в районе села Калиновка из-за детонации боеприпасов во время перевозки по железной дороге. В момент взрыва рядом по маршруту следовал пассажирский поезд № 730 Харьков-Перемышль.

    В результате взрыва была повреждена контактная сеть, что повлекло за собой аварийную остановку поезда из-за отсутствия напряжения», – передает агентство информацию украинских СМИ.

    Отмечается, что сотни пассажиров, находившихся в поезде, были эвакуированы в близлежащую лесополосу. По предварительной информации, погибшие или возгорание вагонов зафиксированы не были.

    Глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник подтвердил факт взрыва, уточнив, что на месте ЧП работают спасательные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Измаильском районе Одесской области произошли взрывы, в результате которых пострадали складские помещения. В Киевской области зафиксировали взрыв на нефтебазе, при этом режим воздушной тревоги не вводили.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 14:36
    На Украине заявили о бесполезности ремонта Трипольской ТЭС
    На Украине заявили о бесполезности ремонта Трипольской ТЭС
    @ Dmitri Tovstonog/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ремонт, который проводился на Трипольской ТЭС в Киевской области в течение года, оказался бесполезным из-за сильных повреждений станции 8 сентября, сообщил депутат Верховной рады, член профильного комитета Сергей Нагорняк.

    По его словам, восстановительные работы на Трипольской ТЭС, крупнейшем объекте Киевской области, оказались напрасными, передает ТАСС. Нагорняк в эфире телеканала «Киев 24» сообщил: «Трипольская ТЭС... Ремонтные работы, которые велись на этой станции весь год, пошли насмарку». По его словам, 8 сентября ТЭС была сильно повреждена.

    Украинские СМИ информировали о взрывах в районе станции в этот день. После этого в Киеве и области наблюдались перебои с электроснабжением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 8 сентября была атакована Трипольская ТЭС. В Киеве после ночных взрывов зафиксировали перебои с электроснабжением.

    Комментарии (10)
    14 сентября 2025, 07:30
    Задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении певца Газманова

    Tекст: Ирма Каплан

    В Москве задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве в отношении народного артиста России Олега Газманова и его супруги, сообщили в правоохранительных органах.

    Уголовное дело по факту мошенничества в отношении Олега Газманова и его супруги возбуждено в конце июня 2025 года, сообщили источники РИА «Новости».

    «В рамках расследования был задержан ранее не судимый гражданин России», – сообщил источник.

    По словам другого информатора, в уголовном деле только один из нескольких эпизодов связан с Газмановым.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, певца и композитора Юрия Лозу обманули на 11 тыс. рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Апелляционный суд признал законным решение Хамовнического суда о возврате певице Ларисе Долиной квартиры, которую она потеряла в результате мошеннических действий.

    Комментарии (5)
    13 сентября 2025, 20:29
    NYP: Подозреваемый в убийстве Кирка жил с трансгендером

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка, проживал вместе с человеком, совершающим трансгендерный переход (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), пишет газета New York Post (NYP).

    По информации NYP, партнер Робинсона тесно сотрудничает с Федеральным бюро расследований, передает ТАСС. Он передает ФБР информацию, способствующую раскрытию преступления.

    Отмечается, что именно переписка между Робинсоном и трансгендером ранее позволила ФБР задержать подозреваемого.

    Ранее сообщалось, что на месте нападения на Кирка были обнаружены патроны с идеологическими надписями.

    Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил гибель активиста Кирка после покушения. Он пообещал «найти всех виновных» в убийстве активиста.

    Американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что убийство Кирка демонстрирует раскол и поляризацию в США. Американист Дмитрий Дробницкий назвал убийство Кирка актом гражданской войны в США.

    Комментарии (5)
    13 сентября 2025, 20:50
    На железной дороге в Орловской области нашли три взрывных устройства

    Tекст: Валерия Городецкая

    На 452-м километре железнодорожного перегона Малоархангельск-Глазуновка в Орловской области были найдены три взрывных устройства.

    Их обнаружили примерно в 14.50 под железнодорожным полотном главного пути, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Расстояние между устройствами составило 50 метров.

    Напомним, в субботу в результате подрыва взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области погибли два человека, еще один пострадал.

    Из-за ЧП были задержаны пять поездов.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 12:43
    Трамп: Сорос – плохой парень и должен сидеть в тюрьме
    Трамп: Сорос – плохой парень и должен сидеть в тюрьме
    @ Francis Chung/CNP/Global Look Press, M. Popow/Imago/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп пообещал привлечь к ответственности «каждого, кто причастен к этому злодеянию, включая организации, которые его финансируют и поддерживают».

    Несмотря на то что личность и мотивы стрелка не были известны, Трамп, выступая с видеообращением из Овального кабинета после стрельбы, обвинил в произошедшем «радикальных левых», передает NBC News.

    В эфире программы Fox & Friends Трамп отдельно упомянул 95-летнего миллиардера Джорджа Сороса, основателя фонда Open Society Foundations, и заявил, что власти «намерены проверить Сороса» на возможные нарушения закона о рэкете (RICO). В комментарии для NBC News Трамп заявил, что Сорос «должен быть посажен в тюрьму», и назвал его «плохим парнем».

    Сорос много лет поддерживает кандидатов от Демократической партии и прогрессивные инициативы, оставаясь одним из крупнейших доноров на левом фланге. Ранее Трамп в социальной сети обвинял Сороса и его сына в поддержке «насильственных протестов» и призывал привлечь их к ответственности по закону RICO.

    В ответ представитель Open Society Foundations сослался на заявление фонда в соцсетях, где говорится, что организация не поддерживает и не финансирует насильственные протесты, а подобные обвинения ложны. В фонде подчеркнули, что их миссия – продвижение прав человека, справедливости и демократических принципов в США и во всем мире, а также защиту основных свобод, включая право на мирный протест и свободу слова.

    В пятницу президент США Дональд Трамп предположил, что его администрация может начать расследование по факту вымогательства в отношении финансиста Джорджа Сороса или его семьи, обвинив крупного спонсора Демократической партии в финансировании протестов.

    Напомним, Трамп выступил за привлечение венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса и его сына к ответственности за содействие массовым беспорядкам в Соединенных Штатах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYP раскрыла личность подозреваемого в убийстве Кирка. Подозреваемого в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка зовут Тайлер Робинсон, ему 22 года, он проживает в штате Юта. Президент США, комментируя убийство активиста Чарли Кирка, заявил, что в стране есть «радикально левая группа сумасшедших».

    Комментарии (7)
