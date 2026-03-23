Сегодня контуры цифровой трансформации мира формируются в борьбе цифровиков и государств. В этом матче я всё же делаю ставку на государство, причем конкретно на свое – только от него мы можем ждать защиты.
Дрозденко: В Ленобласти за сутки уничтожили более 60 дронов ВСУ
В последние сутки в небе над Ленинградской областью поразили свыше 60 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
В ходе атаки один БПЛА при падении повредил опору ЛЭП у поселка Ермилово Выборгского района, указал Дрозденко в Max.
Дрон упал на поле, загорелась сухая трава, возгорание уже ликвидируют.
«Отражение атаки продолжается», – заключил губернатор.
Всего за ночь с воскресенья на понедельник над страной уничтожили 249 украинских беспилотников. За этот период над Ленобластью поразили более 50 аппаратов.