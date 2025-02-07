Дело против Туска станет дамокловым мечом над евролибералами

Tекст: Анастасия Куликова,

Евгений Поздняков

Польский премьер Дональд Туск, а также ряд других высокопоставленных лиц подозреваются в организации госпереворота. Соответствующее уведомление подписал председатель Конституционного суда республики Богдан Свенчковский, сообщает издание Wprost. В настоящий момент дело передано на рассмотрение прокурору Михалу Островскому.

Согласно обвинению, подозреваемые с 13 декабря 2023 года пытались изменить политический строй Польши. В частности, их главной целью являлось закрытие Конституционного и Верховного судов, а также национального совета магистратуры. «Организованная преступная группа» добивалась этого путем насилия и противоправных угроз.

На этом фоне лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский заявил, что «с удовлетворением приветствует данную инициативу». Он напомнил, что его фракция и ранее неоднократно призывала квалифицировать деятельность Туска как соответствующую статье 127 Уголовного кодекса Польши (насильственное изменение конституционного строя страны).

Вменяемое премьеру правонарушение предусматривает минимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы. Однако к возможному заключению Туск отнесся легкомысленно. В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) он опубликовал видео игры в пинг-понг. Некто за кадром предупреждает, что лидер ПиС считает его виновным в перевороте. «Спокойно. У нас здесь серьезные дела. Займемся этим позже», – отвечает глава правительства республики.

Данные кадры вызвали недовольство Свенчковского. «Наш премьер не интересуется государством: он развлекается, исполняя при этом свои официальные обязанности», – цитирует его издание Rzeczpospolita. «Мы близки к ситуации, когда в течение года или полугода вооруженные силы или полиция могут быть выведены на улицы, чтобы попытаться остановить социальные протесты», – пояснил он важность расследования против Туска.

Примечательно, что уголовное дело в отношении премьера заведено в преддверии президентских выборов, которые пройдут 18 мая. На них столкнутся два кандидата: мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представитель «Гражданской платформы», и ставленник от коалиции «Объединенные правые» Кароль Навроцкий.

Действующий премьер Туск всеми силами пытается поддержать Тшасковского в голосовании. На этом фоне глава государства Анджей Дуда заявил, что в мае может «возникнуть необходимость» защищать реальные итоги выборов путем протеста, сообщает Bloomberg. Он напомнил, что схожие события недавно разворачивались и в Румынии.

По его словам, в этой стране суд незаконно аннулировал первый тур голосования после обвинений в иностранном вмешательстве. Данное решение поддержала и Еврокомиссия, однако убедительных доказательств никто так и не предоставил. Дуда задал риторический вопрос: неужели в демократиях могут победить лишь те, кого одобряет Брюссель?

«Обвинения, выдвинутые против Дональда Туска, с юридической точки зрения обоснованы», – считает полонист Станислав Стремидловский. Он объясняет: правящая коалиция после прихода к власти в декабре 2023 года начала предпринимать политические репрессии против своих оппонентов.

«В первую очередь это коснулось членов ПиС и состоявшей с ней в коалиции «Суверенной Польши». В частности, преследование организовывалось в отношении экс-главы Минюста Збигнева Зебро. Оппозиционных депутатов лишают неприкосновенности», – уточнил собеседник.

«Наконец, Туск разрушает судебную систему Польши.

Кабмин отказывается публиковать в правительственных вестниках постановления Конституционного суда, а без этого они не могут вступить в силу. Также идет борьба против судей, которые были назначены на места во время правления ПиС», – рассказал он.

«Нынешнее руководство считает их нелегитимными, – пояснил Стремидловский. – Дело порой доходит до абсурда: в Польше начинают отменять вынесенные ими приговоры. В результате отъявленные преступники оказываются на свободе».

Прогнозировать, получит ли дело о госперевороте продолжение и дойдет ли оно до трибунала – сложно, считает полонист. «Все-таки оно имеет большой политический вес», – пояснил спикер, указав и на причастность лидера ПиС Ярослава Качиньского. Впрочем, как полагает эксперт, если Туск и другие чиновники смогут сейчас уйти от ответственности, то

после развала правящей коалиции над ними нависнет «дамоклов меч».

На этом фоне аналитик напоминает о предстоящих президентских выборах в Польше. «ПиС поддержала кандидатуру Кароля Навроцкого. Если он победит в мае, то события могут развиваться по следующему сценарию: из правящей коалиции выйдет «Польская крестьянская партия» или будет выдвинуто требование о досрочных парламентских выборах», – добавляет Стремидловский.

Примечательно, что дело против польского премьера было возбуждено после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, отмечает Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ). «Местные либералы слишком долго ориентировались на американских демократов. Поражение Джо Байдена стало крушением их мировоззрения», – считает собеседник.

«На этом фоне польские правые действительно почувствовали прилив сил

и стали действовать более активно. Однако полностью объяснять рост политической конкуренции в Варшаве сменой власти в Штатах не стоит. Все-таки эта республика всегда оставалась крайне самобытным игроком в Европе. И грызлись местные «князьки» вне зависимости от общей западной конъюнктуры», – рассуждает он.

«Однако фигура Трампа потенциально может изменить политический ландшафт Европы. Станет ли «бедствие» либералов тенденцией – узнаем совсем скоро. Нам остается дождаться лишь парламентских выборов в ФРГ, а также завершения электоральной кампании в Румынии», – заключил Межевич.