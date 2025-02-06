Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.0 комментариев
Экс-премьер Польши высмеял выдвинутые против Туска обвинения в госперевороте
Экс-премьер Польши Миллер назвал обвинение Туска в госперевороте абсурдным
Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал обвинения в адрес Дональда Туска в попытке государственного переворота неразумными и счел их отвлекающим маневром от проблем председателя Конституционного суда.
Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что обвинения в адрес действующего премьера Дональда Туска в государственном перевороте стоит высмеивать из-за их абсурдности, передает РИА «Новости».
Миллер считает, что действия главы Конституционного суда Богдана Свенчковского, который инициировал дело против Туска, призваны отвлечь общественное внимание от собственных проблем судьи.
По словам Миллера, глава Конституционного суда пытается создать отвлекающее шоу, так как над ним «собираются черные тучи» с предыдущих мест работы. Миллер также отметил, что реакция Туска на обвинения, когда тот иронично отозвался о ситуации, играя в настольный теннис, была «выдающейся».
Ранее председатель Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский сообщил, что начато расследование в отношении премьер-министра Дональда Туска и других высокопоставленных чиновников страны по подозрению в организации госпереворота.
Полонист Станислав Стремидловский рассказал о возможных последствиях возбуждения уголовного дела против Туска о госперевороте.