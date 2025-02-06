Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.0 комментариев
Президент Польши призвал сограждан к уличным протестам
Президент Польши Дуда заявил о необходимости уличных протестов в случае отмены выборов
Президент Польши Анджей Дуда призвал к уличным протестам в случае отмены президентских выборов, как это произошло в Румынии, где суд аннулировал результаты из-за обвинений во вмешательстве.
Дуда призвал к уличным протестам в случае отмены результатов президентских выборов, передает Bloomberg. В интервью на канале Kanal Zero Дуда предупредил, что в случае манипуляций может потребоваться защита результатов голосования путем протеста.
Дуда провел параллели с Румынией, где суд аннулировал первый тур президентских выборов после обвинений в иностранном вмешательстве. Он отметил, что Европейская комиссия якобы вмешивалась как в румынские, так и в польские дела, но при этом не предоставила доказательств. Президент задал риторический вопрос, могут ли выборы в демократиях сегодня выигрывать только те, кого одобряет Брюссель.
Майские выборы являются важным событием для премьер-министра Дональда Туска, который стремится посадить союзника в президентское кресло. Дуда, как союзник партии «Право и Справедливость», может воспользоваться правом вето, чтобы парализовать реформы Туска.
На выборах столкнутся союзник Туска, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, и Кароль Навроцкий, историк, поддерживаемый «Правом и Справедливостью».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Конституционный суд Польши инициировал дело по обвинению в государственном перевороте против премьер-министра Польши Дональда Туска, спикера Сейма, спикера Сената и других политиков.
Ранее в Варшаве задержали Анну Вуйчик, руководителя канцелярии бывшего премьера Польши, по обвинению в незаконных финансовых операциях.