Президент Польши призвал сограждан к уличным протестам

Президент Польши Дуда заявил о необходимости уличных протестов в случае отмены выборов

Tекст: Мария Иванова

Дуда призвал к уличным протестам в случае отмены результатов президентских выборов, передает Bloomberg. В интервью на канале Kanal Zero Дуда предупредил, что в случае манипуляций может потребоваться защита результатов голосования путем протеста.

Дуда провел параллели с Румынией, где суд аннулировал первый тур президентских выборов после обвинений в иностранном вмешательстве. Он отметил, что Европейская комиссия якобы вмешивалась как в румынские, так и в польские дела, но при этом не предоставила доказательств. Президент задал риторический вопрос, могут ли выборы в демократиях сегодня выигрывать только те, кого одобряет Брюссель.

Майские выборы являются важным событием для премьер-министра Дональда Туска, который стремится посадить союзника в президентское кресло. Дуда, как союзник партии «Право и Справедливость», может воспользоваться правом вето, чтобы парализовать реформы Туска.

На выборах столкнутся союзник Туска, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, и Кароль Навроцкий, историк, поддерживаемый «Правом и Справедливостью».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Конституционный суд Польши инициировал дело по обвинению в государственном перевороте против премьер-министра Польши Дональда Туска, спикера Сейма, спикера Сената и других политиков.

Ранее в Варшаве задержали Анну Вуйчик, руководителя канцелярии бывшего премьера Польши, по обвинению в незаконных финансовых операциях.