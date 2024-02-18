У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.2 комментария
МО Литвы: Первые F-16 могут появиться на Украине уже в июне
Первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июне, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Как заявил он журналу Foreign Policy, в июне F-16 увидят на Украине, передает РИА «Новости».
Как пишет журнал, Анушаускас сослался на график, подтвержденный европейским чиновником, присутствовавшим на Мюнхенской конференции по безопасности.
По данным издания, власти Украины ожидают, что 12 пилотов пройдут обучение на F-16 к концу американского финансового года.
Напомним, в январе в Минобороны Дании сообщили, что передача страной Украине первых истребителей F-16 задерживается примерно на полгода. Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сомневается в задержке поставок из Дании американских истребителей F-16.