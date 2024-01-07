Уместно ли в это время праздновать, гулять, поздравлять друг друга? Но, возможно, вопрос надо поставить по-другому – какая именно радость уместна в это время?2 комментария
В Воздушных силах ВСУ не верят в задержку истребителей F-16 из Дании
Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сомневается в задержке поставок из Дании американских истребителей F-16.
По словам Игната, для Украины тема передачи истребителей F-16 стала достаточно чувствительной, так как пилотам приходится в быстрые сроки проходить подготовку, передает РИА «Новости».
«Многие другие государства стоят в очереди не только на самолеты, но и на инструкторов, которые будут переучивать летчиков», – приводит слова Игната украинское издание Hromadske.
Ранее издание Berlingske писало, что Дания решила поставить Украине истребители F-16 на полгода позже планировавшегося. Игнат же заявил, что данные из статьи издания Berlingske не подтверждаются официальными заявлениями.