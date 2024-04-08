Гагин: Россия не нуждается в переговорах с Украиной

Гагин: Россия не нуждается в переговорах с Украиной, нужна просто победа

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Россия нуждается не в переговорах с Украиной, а в победе, поскольку киевский режим показал, что Украина – террористическое государство, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Запад не верит в победу Украины над Россией, и им она не нужна, а нужно ослабление России любым способом, в том числе и руками Украины.

Ранее источники газеты La Repubblica сообщили, что представители НАТО неформально обсуждают вступление Украины в альянс после уступки Крыма и всех присоединенных за два года территорий России.