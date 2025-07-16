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    16 июля 2025, 08:48 • В мире

    ЕС и Украина уткнулись в дефицит ЗРК Patriot

    ЕС и Украина уткнулись в дефицит ЗРК Patriot
    @ dpa/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Обозначенный Дональдом Трампом новый пакет военной помощи Украине будет состоять преимущественно из комплексов ПВО Patriot. При этом ответственность за их передачу, судя по всему, ляжет на плечи Европы. Как отмечают эксперты, ЕС не сможет выполнить данную задачу, поскольку в странах Старого Света на счету каждая система противовоздушной обороны. На что же тогда рассчитывает Трамп?

    Почти все американские вооружения, предназначенные для Украины, готовы к отправке в страны НАТО. Как сообщает The New York Times, ВСУ могут получить от них 155-мм артиллерийские снаряды, дальнобойные ракеты класса «воздух – земля», а также боеприпасы JASSM (позже Дональд Трамп опроверг готовность Белого дома предоставить их Киеву). Кроме того, в перечень военной помощи входят системы ПВО Patriot.

    По данным издания, всего в мире насчитывается 180 данных комплексов, причем 60 из них находятся на территории США. Производство одной батареи обходится в один миллиард долларов, а стоимость ракеты-перехватчика составляет около 3,7 млн за единицу. В настоящий момент известно, что ФРГ готова приобрести два комплекса для ВСУ. Еще один купит Норвегия.

    Кроме того, в материале допускается, что неназванная страна (предположительно, Швейцария) может продать 17 систем Patriot, поскольку ей они не понадобятся. Что касается Украины, то на данный момент страна располагает восемью комплексами ПВО этой модели. Тем не менее некоторые издания выражают скептицизм по поводу возможностей США в кратчайшие сроки передать Киеву новые вооружения.

    Так, Military Watch Magazine сообщает, что на армейских складах Штатов наблюдается нехватка Patriot, вызванная их активным расходованием в ходе конфликта Ирана и Израиля. В частности, причиной дефицита стала атака на американскую военную базу Аль-Удейд в Катаре. Отмечается, что Украине придется ожидать новых поставок «значительно дольше, чем планировалось ранее».

    В то же время польское издание WP Tech выступило с критикой опыта применения ВСУ систем Patriot. В материале указывается, что еще в 2023 году, во время первого применения комплекса, представители ВСУ за 90 секунд запустили 30 ракет при технической возможности сопровождения только шести целей одновременно. Также Киев часто использовал это вооружение против дронов Shahed, что «экономически нецелесообразно».

    Напомним, в понедельник Дональд Трамп сделал «важное заявление» по конфликту России и Украины. В частности, он сообщил, что будущие поставки ВСУ будут оплачивать европейцы, а координировать данный процесс будет НАТО. Кроме того, глава Белого дома добавил, что в настоящий момент рассматривается возможность передачи 17 комплексов Patriot.

    «При администрации Джо Байдена в западных странах имелась распространенная практика: заявлять о наращивании поставок вооружений Украине в тот момент, когда техника или боеприпасы уже были на пути в Киев. Занимались этим не только США, но и Франция с Британией», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Таким образом страны НАТО пытались сохранить стратегическое преимущество. За полгода своего президентства Дональд Трамп в подобных махинациях замечен не был. Конечно, это не означает, что в будущем он не сможет пойти по стопам предшественника. Тем не менее стоит проанализировать личные мотивы главы Белого дома. Как показал конфликт Израиля и Ирана,

    Трамп склонен «вбрасывать» в информационное поле резкие и ультимативные заявления.

    Вопреки устоявшемуся мнению, они не сиюминутны и не беспочвенны, просто в их подготовке участвует очень узкий круг лиц, а для внешнего наблюдателя они, как правило, становятся сюрпризом», – акцентирует собеседник.

    «Трамп осознает, что здесь и сейчас завершить конфликт на Украине не удастся. Соответственно, ему необходимо хотя бы на время отдалиться от этой темы, чтобы минимизировать проблемы для его репутации как «миротворца». Взятая им пауза на 50 дней как раз послужит достижению данной цели», – рассуждает эксперт.

    «Допускаю, что в Европе о содержании его заявления заранее не знали. Этим и может объясняться некоторая растерянность политических кругов Старого Света. Они прекрасно понимают, что не смогут «потянуть» обозначенные Трампом объемы поставок ВСУ. В конечном счете речь идет о действительно большой передаче вооружений», – поясняет он.

    «Скорее всего, названные десять миллиардов долларов будут потрачены на системы ПВО для Украины. В первую очередь речь идет о Patriot. Примечательно, что президент США четко обозначил: речь идет о 17 системах данной модели. Но подобная формулировка оставляет некоторую недосказанность. Непонятно, что именно в команде Трампа подразумевают под словом «система», – продолжает собеседник.

    «Комплексы Patriot состоят из двух компонентов.

    Первый – радары. Как правило, для полноценной работы их нужно три. Второй – непосредственно сами батареи, в которые входит до восьми пусковых установок. Все это в совокупности и можно назвать единой системой Patriot. Но тогда речь идет о совершенно неподъемных для Запада поставках», – считает эксперт.

    «Вероятно, Трамп все же имел в виду передачу Украине 17 батарей и нескольких радаров. Но даже так единственной страной в НАТО, способной удовлетворить подобную поддержку Киева, остаются Штаты. Для других участников альянса даже минимальное участие в данной инициативе будет означать значительную потерю эффективности национальной противовоздушной обороны», – дополняет он.

    «Для сравнения: Израиль до начала конфликта с Ираном обладал лишь восемью батареями Patriot. Примерно столько же имеется и у Германии. У остальных союзников США комплексов и того меньше. Неслучайно в ФРГ уже заявили, что поставка данных систем займет у Берлина долгие месяцы», – отмечает собеседник.

    «Не исключаю, что правительство Фридриха Мерца в конечном итоге все же сможет передать Киеву пару Patriot. Но произойдет это лишь при готовности Вашингтона предоставить Германии, скорее всего на коммерческой основе, замену. В любом случае большую часть поставки Штатам придется тянуть на себе», – подчеркнул Анпилогов.

    Заявлению Трампа было предначертано стать своеобразной политической «отмашкой»,

    считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «В первую очередь глава Белого дома попытался утихомирить тех, кто критиковал его за недостаточную поддержку Украины», – говорит он.

    «Тем не менее сделал это президент США достаточно хитро. С одной стороны, он «отметился» в информационном поле «правильным» с либеральной точки зрения заявлением, с другой – переложил ответственность за судьбу Украины на Европу, которая вряд ли сможет осилить новые масштабные поставки для ВСУ», – акцентирует собеседник.

    «Трамп давно придерживается простейшей позиции: Штаты ничего и никому бесплатно не дают. Этот тезис хорошо укладывается с настроением его электората. Но называемая им цифра в 17 систем Patriot все же слишком велика для ЕС. Возможно, таким образом он и пытается создать видимость, что принятая инициатива оборвется по вине Брюсселя», – рассуждает эксперт.

    «Не исключаю, что часть из обещанных Украине вооружений уже может быть готова к отправке. У США достаточно ресурсов, чтобы осуществить необходимые технические процедуры в кратчайшие сроки. Несмотря на то, что в озвученные десять миллиардов долларов будут входить в первую очередь комплексы ПВО, вполне вероятно, что поддержку «разбавят» и некоторыми атакующими боеприпасами», – заключил Козюлин.

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