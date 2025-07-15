Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.4 комментария
Military Watch Magazine сообщил о задержке поставок Patriot на Украину
Американские склады испытывают дефицит систем Patriot, что затрудняет быструю передачу комплексов Киеву и может отложить массовые поставки на длительный срок, сообщил журнал Military Watch Magazine (MWM).
США не смогут в ближайшее время наладить массовые поставки систем противовоздушной обороны Patriot Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на Military Watch Magazine. Причиной стала нехватка систем на складах вооруженных сил США, вызванная их активным расходованием в ходе ирано-израильского конфликта. Журнал указывает, что одной из ключевых причин дефицита стала атака на американскую военную базу Аль-Удейд в Катаре, после которой запасы Patriot значительно сократились. В итоге Киевскому режиму придется ожидать новых поставок значительно дольше, чем планировалось ранее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил Германии передать одну батарею ЗРК Patriot на Украину. Ранее власти Германии рассматривали возможность покупки дополнительных батарей Patriot и ракет для Киева.