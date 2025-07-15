Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил гибель закарпатского венгра при насильственной мобилизации и призвал Евросоюз к санкциям против лидеров Украины, ответственных за произошедшее. Речь идет о 45-летнем жителе Берегово Йожефе Шебештьене, имевшем двойное гражданство.

Его в начале июля схватили на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт, где избили металлическими прутьями. Спустя три дня пострадавший скончался в больнице. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом.

МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении поднять на заседании Совета министров иностранных дел ЕС вопрос о насилии при призыве на военную службу на Украине. Он подчеркнул, что призовет Евросоюз выработать общую позицию относительно подобных действий украинских властей.

«Людей, не имеющих никакой подготовки, зачастую совершенно нетрудоспособных, похищают на глазах у их семей и маленьких детей и заставляют отправляться на передовую», – заявил дипломат. Киев же отверг обвинения, заявив, что причиной смерти Шебештьена стала тромбоэмболия легочной артерии.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Будапешт открыто выступают в защиту прав своих соотечественников на Украине и готовы объединить усилия для противодействия насильственной украинизации и дискриминации национальных меньшинств.

Напомним, на Украине происходит раскол в обществе на фоне принудительной мобилизации, ударам по ТЦК и реакции украинцев на эти атаки. При это внутренние и международные скандалы на поведение военкомов не влияют: например, в Чернигове группа «людоловов» буквально сковала наручниками двух мужчин.

Причем одного из них они фактически воткнули головой в землю. «Военнослужащие ТЦК действовали исключительно в рамках действующего законодательства», – так черниговские военкомы прокомментировали происходящее. Но по женским крикам из окна становится понятно, что сами граждане Украины явно не согласны с такими «рамками».

А в Харьковской области «людоловы» из ТЦК затолкали парня в автобус на глазах матери. Женщина пыталась остановить их, бросалась под машину, истошно кричала, но полицейский силой оттащил ее. Как только сына увезли, она упала на дорогу без сознания, о ее дальнейшей судьбе поступают противоречивые данные.

Неслучайно в последнее время в списке военных целей ВС России на Украине появились новые объекты – ТЦК. Уничтожение зданий, которые у простых украинцев ассоциируются исключительно с «бусификацией», вызвало восторг у местного населения. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах такой тенденции.

«Что касается намерений Орбана, то он прагматичный и опытный политик, который использует произошедшее для укрепления своей позиции по Украине: в частности, он выступает против передачи оружия Киеву и 18-го пакета антироссийских санкций», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

«Думаю, Орбану удастся в очередной раз «качнуть» Евросоюз и углубить раскол среди его руководства. Европейская общественность еще раз убедится в антигуманности киевских властей. Но официально Брюссель, как обычно, предпочтет отмолчаться, ожидая сигналов из Вашингтона», – подчеркнул спикер.

«Банковая же попытается всеми способами, в том числе с помощью карманных медиаресурсов, сделать так, чтобы инцидент не связывали с Зеленским. Хотя его репутацию вряд ли что-то ухудшит», – полагает собеседник.

«Если же говорить про отношения Будапешта и Киева, то они и так почти на нуле, а до дипломатического разрыва и вооруженного конфликта дело не дойдет. Впрочем, в Венгрии в следующем году пройдут парламентские выборы, поэтому Орбан может запланировать какую-нибудь «заварушку» для мобилизации своих сторонников», – допустил аналитик.

«При этом для России раскол в руководстве ЕС выгоден, равно как и наглядное подтверждение несостоятельности Евросоюза – даже в вопросе защиты собственных граждан», – резюмировал эксперт.

Однако руководство Евросоюза проигнорирует заявление Орбана, добавил, со своей стороны, немецкий политолог Александр Рар. «ЕС пытается исключить венгерского премьера из процессов принятия совместных решений. В Брюсселе надеются, что в следующем году «Фидес» с треском проиграет выборы и к власти в Будапеште вернутся либералы», – отметил он.

Схожей точки зрения придерживается Вадим Трухачев, политолог-европеист. «Брюссель этого делать не будет, а Будапешт по своей воле национальные рестрикции не введет, поскольку он зависит от дотаций Евросоюза. Поэтому, кстати, Венгрия оказывает Киеву некоторые виды невоенной помощи», – напомнил он.

«К тому же в следующем году на территории Евросоюза вступает в силу миграционный пакт, распределяющий среди стран соответствующие квоты. Это еще один инструмент, с помощью которого брюссельские бюрократы намерены держать таких политиков, как Орбан, в общеевропейской повестке», – добавил собеседник.

По словам спикера, риторика Орбана нацелена скорее на внутреннюю аудиторию, потому что его партии «Фидес» предстоят очень сложные парламентские выборы в 2026 году. «Премьер показывает себя защитником венгерского населения Украины, но эти заявления не уйдут дальше его радиоэфиров», – объяснил аналитик.

«Для большинства европейцев трагедии, связанные с ТЦК, не имеют значения. Они готовы поступиться гибелью какого-то количества венгров ради продолжения конфликта с Россией. Инцидент может сказаться на имидже Зеленского, но ситуацию это не изменит, так как Украина остается прокси-силой против нашей страны», – заключил Трухачев.