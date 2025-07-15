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    Мировые СМИ: Трамп не воспользовался «кувалдой» для «сильного удара» по России
    МИД заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы
    Польские СМИ: Украина нерационально использует ЗРК «Пэтриот»
    Депутат: Книги Акунина фальсифицируют историю
    Кремль назвал поставки оружия Украине поддержкой эскалации конфликта
    Российские войска освободили Воскресенку и Петровку в ДНР
    Стало известно о проблемах с поставками ЗРК Patriot на Украину
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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Система господдержки настраивается на инновационность

    Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский язык лежит в основе российских ценностей

    Осмыслить эпоху, в которую мы живём, крайне тяжело. Иногда кажется, что реальность потеряла смысл, настолько быстро текут события и искажаются понятия. Самое время, по завету Тургенева, опереться на язык.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Этот атомный, атомный, атомный мир

    Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.

    4 комментария
    15 июля 2025, 14:58 • Новости дня

    Скачко: Орбан «качнет» ЕС из-за гибели венгра в украинском ТЦК

    Политолог Скачко: Орбан «качнет» ЕС из-за гибели венгра в украинском ТЦК

    Скачко: Орбан «качнет» ЕС из-за гибели венгра в украинском ТЦК
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Осуждение Будапештом гибели венгра при мобилизации на Украине углубит раскол в позициях ЕС по вопросу поддержки Киева. Однако официально Брюссель, вероятно, предпочтет не комментировать инцидент, ожидая сигналов из Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз ввести санкции против украинского руководства.

    «Орбан – прагматичный и опытный политик, который использует произошедшее для укрепления своей позиции по Украине: в частности, он выступает против передачи оружия Киеву и 18-го пакета антироссийских санкций», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Думаю, Орбану удастся в очередной раз «качнуть» Евросоюз и углубить раскол среди его руководства. Европейская общественность еще раз убедится в антигуманности киевских властей. Но официально Брюссель, как обычно, предпочтёт отмолчаться, ожидая сигналов из Вашингтона», – подчеркнул спикер.

    «Банковая же попытается всеми способами, в том числе с помощью карманных медиаресурсов, сделать так, чтобы инцидент не связывали с Зеленским. Хотя его репутацию вряд ли что-то ухудшит», – напомнил собеседник.

    «Что касается отношений Будапешта и Киева, то они и так почти на нуле, а до дипломатического разрыва и вооруженного конфликта дело не дойдет. Впрочем, в Венгрии в следующем году пройдут парламентские выборы, поэтому Орбан может запланировать какую-нибудь «заварушку» для мобилизации своих сторонников», – допустил аналитик.

    «При этом для России раскол в руководстве ЕС выгоден, равно как и наглядное подтверждение несостоятельности Евросоюза – даже в вопросе защиты собственных граждан», – резюмировал эксперт.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил гибель закарпатского венгра при насильственном призыве и призвал Евросоюз к санкциям против лидеров Украины.

    Речь идет о 45-летнем жителе Берегово Йожефе Шебештьене, имевшем двойное гражданство. Его в начале июля насильно доставили на призывной пункт и избили. Мужчина скончался в больнице. Его похоронили в родном городе. О случившемся сообщили родственники погибшего.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении поднять на заседании Совета министров иностранных дел ЕС вопрос о насилии при призыве на военную службу на Украине. Он подчеркнул, что призовет Евросоюз выработать общую позицию относительно подобных действий украинских властей.

    «Людей, не имеющих никакой подготовки, зачастую совершенно нетрудоспособных, похищают на глазах у их семей и маленьких детей и заставляют отправляться на передовую», – заявил дипломат. Киев же отверг обвинения, заявив, что причиной смерти Шебештьена стала тромбоэмболия легочной артерии.

    В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Будапешт открыто выступают в защиту прав своих соотечественников на Украине и готовы объединить усилия для противодействия насильственной украинизации и дискриминации национальных меньшинств.

    14 июля 2025, 20:54 • Новости дня
    Захарова ответила на претензии генсека НАТО к главе делегации РФ в Стамбуле Мединскому
    Захарова ответила на претензии генсека НАТО к главе делегации РФ в Стамбуле Мединскому
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегацию России в Стамбуле возглавлял ученый и государственный деятель Владимир Мединский, а украинскую – бывший менеджер, отметила спикер МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Марка Рютте о «несерьезности» представителей Москвы на переговорах по Украине.

    Рютте выразил мнение, что на переговоры со стороны России пришли «несерьезные люди, в частности некий историк, рассказывавший о событиях с 1250 года», напомнила Захарова. Она указала, что этот «историк» – специалист по международным отношениям и государственный деятель Владимир Мединский.

    Она также отметила, что украинскую делегацию возглавлял глава Минобороны Украины Рустем Умеров, который никогда не служил в армии и был менеджером телефонной компании.

    Дипломат подчеркнула, что без знания истории невозможно решать сложные международные вопросы. «Без знания истории вопроса ни одну проблему решить нельзя, только усугубить. Безграмотность натовских деятелей уже привела к многочисленным жертвам в мире», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Ранее Захарова усомнилась в психическом здоровье генсека НАТО.

    Комментарии (30)
    15 июля 2025, 10:29 • Новости дня
    WP: Трамп призвал Зеленского бить по Москве и Петербургу

    WP: Трамп спрашивал Зеленского об ударах ракетами по Москве и Петербургу

    WP: Трамп призвал Зеленского бить по Москве и Петербургу
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп изменил подход к мирному урегулированию конфликта на Украине, задумавшись о поставках дальнобойных ракет Киеву для ударов по Москве и Петербургу, пишет The Washington Post.

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении добиться мира на Украине путем ужесточения санкций против России, передает The Washington Post. Трамп отметил, что изначально верил в возможность мирного урегулирования и «чувствовал сделку четыре раза». Однако, по словам Трампа, он понял, что единственный способ «заставить Путина пойти на мир – это существенно «повысить цену продолжения конфликта».

    Трамп пригрозил ввести против России «жесткие тарифы», если она не заключит мир в течение 50 дней. Он также пообещал предоставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, средства ПВО и артиллерию через страны НАТО. Стоимость военной помощи составит 10 млрд долларов. Кроме того, Украина может получить разрешение на использование 18 ракет ATACMS дальностью 300 километров для ударов по военным базам, аэродромам и складам снабжения в глубине России.

    В разговоре с Владимиром Зеленским Трамп спросил, почему Украина не наносит удары по Москве и Петербургу. Зеленский ответил, что Украина может это сделать, если получит необходимое оружие.

    Трамп ужесточил свою позицию в отношении Путина по трем причинам, полагает издание. Во-первых, он считает, что «Путин не уважает его, симулируя готовность к миру, но игнорируя призывы к прекращению огня»; во-вторых, он увидел эффективность американской военной мощи при использовании бомбардировщиков B-2 и ракет Tomahawk против Ирана; в-третьих, он считает, что «Путин будет вести переговоры только под угрозой».

    На ваш взгляд
    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



    Результаты

    Ранее СМИ писали, что в новый пакет военной помощи США Украине может включить дальнобойные ракеты ATACMS. Дональд Трамп рассматривал возможность передачи Украине ракет Tomahawk (Томагавк), но не включил их в список вооружения.

    СМИ сообщали, что Трамп собирается объявить о поставках ракет, способных поражать цели в глубине территории России, включая Москву.

    Президент США на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте сообщил о подготовке передачи Украине крупных партий систем ПВО Patriot в полной комплектации.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как планы Вашингтона  оказывают влияние на ситуацию на поле боя и на попытки урегулирования конфликта.

    Комментарии (21)
    14 июля 2025, 20:22 • Видео
    Очередной провал Макрона

    Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

    Комментарии (0)
    15 июля 2025, 07:15 • Новости дня
    Историю о «побеге» российских военнопленных под Краматорском сочли операцией ЦИПСО

    Источник ТАСС: ЦИПСО могли придумать историю о побеге российских военнопленных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Публикации в украинской прессе о якобы побеге российских военных рядом с Краматорском в ДНР могут быть спланированной информационно-психологической провокацией киевского режима, заявил источник в российских силовых структурах.

    Распространяемые украинскими СМИ сообщения о якобы побеге российских военнослужащих из украинского плена могут являться частью операции центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО), сказал собеседник ТАСС.

    Источник агентства подчеркнул, что такая кампания может быть направлена на оправдание убийств военнопленных либо на создание оправданий для условий их содержания.

    «Стоит дождаться окончания истории», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор Юрий Котенок сообщал, что, согласно данным украинских СМИ, бывшие военнослужащие ЧВК «Вагнер» якобы сбежали из украинского плена рядом с Краматорском.

    Комментарии (3)
    14 июля 2025, 18:42 • Новости дня
    Трамп пригрозил России «жесткими пошлинами» при отсутствии соглашения по Украине
    Трамп пригрозил России «жесткими пошлинами» при отсутствии соглашения по Украине
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

    По его словам, тарифы составят примерно 100%, речь идет о вторичных пошлинах, передает ТАСС. Это заявление Трамп сделал на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    «Мы очень-очень недовольны ими [российской стороной] и введем очень жесткие пошлины, если сделки не будет в течение 50 дней. Пошлины в размере примерно 100%. Их можно назвать вторичными пошлинами», – сказал Трамп.

    Замглавы МИД Сергей Рябков ранее заявил, что гипотетические новые пошлины США в размере 500% против торговых партнеров России будут рассмотрены и проанализированы, однако не окажут существенного влияния на общую картину.

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    14 июля 2025, 18:37 • Новости дня
    Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Украины за счет ЕС

    Трамп: США и НАТО договорились о поставках оружия Украине за деньги стран ЕС

    Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Украины за счет ЕС
    @ US Air Force/Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил о достигнутой договоренности между США и НАТО, предусматривающей поставки вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Координировать поставки американского оружия Киеву будет НАТО совместно с постоянным представителем США при альянсе Мэттью Уитакером, отметил Трамп, передает ТАСС.

    Газета The New York Times писала, что президент США Дональд Трамп в вопросе поставок оружия Украине возвращается к подходу Байдена. Ранее стало известно о намерении Трампа поставить Украине дальнобойные ракеты.

    Журнал Military Watch Magazine сообщал, что администрация США рассматривает передачу Украине первых крылатых ракет JASSM для оснащения истребителей F-16.

    Комментарии (17)
    15 июля 2025, 10:33 • Новости дня
    Польские СМИ: Украина нерационально использует ЗРК «Пэтриот»
    Польские СМИ: Украина нерационально использует ЗРК «Пэтриот»
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Украинские военные часто запускают больше ракет «Пэтриот» (Patriot), чем это необходимо, что приводит к потере дорогостоящих боеприпасов и снижению эффективности обороны, пишет польское издание WP Tech.

    Украина в настоящее время располагает семью или восьмью батареями ЗРК Patriot, двумя батареями SAMP/T, а также некоторым количеством старых комплексов MIM-23 HAWK и С-300, пишет WP Tech.

    Эксперт Анджей Киньский заявил, что украинские расчеты с самого начала конфликта запускали больше ракет, чем требовалось по ситуации. «Пример – первая поставка немецких ракет IRIS-T: их рассчитывали на три месяца, а израсходовали за месяц», – отметил он.

    Он напомнил, что во время первого применения Patriot на Украине в мае 2023 года за 90 секунд было запущено 30 ракет двумя батареями при технической возможности сопровождения только шести целей одновременно. По его словам, часть пусков осуществлялась «вслепую», что привело к потере дорогостоящих ракет и снижению эффективности обороны.

    Эксперт также отметил, что значительное число ракет Patriot применялось даже против беспилотников Shahed, что экономически нецелесообразно. Он добавил, что постоянная нехватка новых ракет усугубляется невозможностью европейских стран производить эти боеприпасы самостоятельно, а зависимость Европы и Украины от поставок из США сохранится до запуска совместного завода в Германии, что ожидается не ранее 2027 года.

    В материале отмечается, что в условиях истощения западных запасов Украина сталкивается с серьезными трудностями в поддержании достаточного количества ракет для Patriot, что может сказаться на способности защищать объекты от российских баллистических ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о подготовке передачи Киеву крупных партий систем противовоздушной обороны Patriot в полной комплектации.

    Комментарии (12)
    14 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    Зеленский предложил Свириденко возглавить новое правительство Украины
    Зеленский предложил Свириденко возглавить новое правительство Украины
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру, министру экономики Украины Юлии Свириденко занять пост премьер-министра.

    Зеленский заявил, что ожидает от нее существенного обновления работы правительства и представления программы действий нового кабинета в ближайшее время, передает ТАСС.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Зеленский хочет сменить премьера Дениса Шмыгаля на более лояльную Свириденко, чтобы сконцентрировать власть в своих руках.

    Украинские СМИ писали, что формирование нового правительства на Украине под руководством Свириденко может произойти в течение недели.

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    15 июля 2025, 01:13 • Новости дня
    Писториус призвал не строить иллюзий о поставках Patriot Украине

    Писториус призвал не строить иллюзий о поставках систем Patriot Украине

    Писториус призвал не строить иллюзий о поставках Patriot Украине
    @ JENS BUETTNER/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны Германии Борис Писториус после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом призвал не строить иллюзий о поставках Украине систем Patriot, так как для этого потребуется немало времени.

    «То, что Украине они очень нужны, ясно, и мы это видели. Но не стройте себе иллюзий – система Patriot, о которой мы говорим, что ее следует отправить Украине, потребует месяцы для поставки. И потребуются еще дни или недели, пока будет принято решение об этом. А после этого все пойдет быстро», – приводит слова Писториуса на брифинге РИА «Новости».

    Министр ФРГ добавил, что количество поставляемых батарей и их технические характеристики пока обсуждаются, поэтому детали сделки не разглашаются.

    Стоимость одной батареи Patriot Писториус оценил примерно в 1 млрд долларов.

    Ранее он сообщал, что обсуждает с США не только сроки передачи, но и возможную продажу Вашингтоном двух батарей Patriot для последующей отправки Киеву. Также на переговорах рассматривался вопрос совместной «дорожной карты» по обеспечению безопасности Европы силами США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    Киев получит системы противовоздушной обороны Patriot, которые глава киевского режима Владимир Зеленский давно просил, по особой схеме, пишет WP.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа заплатит Америке за воюющую Украину.

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    14 июля 2025, 18:07 • Новости дня
    США рассматривают поставки ракет JASSM для украинских F-16

    MWM: США рассматривают поставки ракет JASSM для украинских F-16

    США рассматривают поставки ракет JASSM для украинских F-16
    @ U.S. Air Force/Senior Airman Zachary Wright/dvidshub.net

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация США рассматривает передачу Украине первых крылатых ракет JASSM для оснащения истребителей F-16, пишет Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на осведомленный источник.

    Предполагается, что эти ракеты могут быть интегрированы с истребителями F-16, поставляемыми для украинских ВВС, пишет MWM, передает РИА «Новости». Несмотря на то что речь идет о более старых версиях самолетов, они способны стать эффективными носителями для американских ракет.

    Как пишет издание, JASSM состоит на вооружении США с 2003 года и отличается ограниченной малозаметностью, высокой точностью и способностью нести боеголовку массой до 450 килограммов. В настоящее время только четыре государства, включая Польшу, располагают такими ракетами, причем экспорт за пределы западного блока ранее не осуществлялся.

    Издание отмечает, что Украина уже проводила модернизацию советских истребителей для применения британских и французских ракет Storm Shadow и SCALP. По данным издания, нехватка европейских ракет стала одной из причин, побудивших США рассмотреть вопрос об оснащении украинских F-16 JASSM.

    Газета The New York Times писала, что президент США Дональд Трамп в вопросе поставок оружия Украине возвращается к подходу Байдена.

    Ранее стало известно о намерении Трампа поставить Украине дальнобойные ракеты.

    Комментарии (12)
    15 июля 2025, 08:24 • Новости дня
    Politico: Трамп уверен в победе России в украинском конфликте
    Politico: Трамп уверен в победе России в украинском конфликте
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп уверен, что Россия одержит победу в конфликте на Украине, вопрос только во времени, сообщает газета Politico.

    Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил изданию, что Дональд Трамп полагает, что Россия одержит победу в конфликте на Украине, вопрос лишь заключается во времени, передает РИА «Новости».

    Собеседник Politico указал, что у России, по его мнению, более крупная экономика и армия по сравнению с Украиной. Также отмечается, что новые шаги Трампа по поставкам вооружений через НАТО связаны с якобы «безразличием Москвы к попыткам достичь мира».

    Politico пишет, что европейские лидеры приняли стратегические требования Трампа, включая дополнительные расходы в несколько миллиардов на коллективную оборону. В частности, речь идет о соглашении, согласно которому НАТО будет компенсировать США полную стоимость оружия, отправленного альянсом на Украину.

    Ранее Трамп заявил о введении США пошлин на товары из России в размере 100% и вторичных санкций против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной.

    Трамп также сообщил о договоренности по поставкам американского оружия для Украины за счет Евросоюза.

    Политолог Андрей Клинцевич отметил, что подобные заявления Трампа дают возможность России занять лучший плацдарм на фронте.

    Эксперты оценили, как планы Вашингтона могут повлиять на ситуацию на поле боя и попытки урегулирования конфликта.

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    15 июля 2025, 05:52 • Новости дня
    Spiegel: Заявление Трампа о России разочаровало ЕС

    Tекст: Ирма Каплан

    Сделка, которая вполне соответствует интересам президента США Дональда Трампа, объявлена: Украина получит «огромное количество» нового оружия, не заплатив за это Вашингтону ни копейки, но означает ли это, что Трамп действительно изменил свои взгляды, задается вопросом Spiegel.

    Авторы Spiegel указывают на чрезмерный пафос, которым Трамп окутал свое «большое заявление» по России и заинтриговал множество политиков о обе стороны океана, тогда как по факту ничего особенного не произошло.

    «Как минимум, «большое заявление» оказалось меньше, чем многие ожидали <…> В Вашингтоне и нескольких европейских столицах ожидания были иными. Не в последнюю очередь это было вызвано самим президентом США», – цитирует статью РИА «Новости».

    Особенно роптание среди коллег Трампа по миротворческим усилиям вызвали его так называемые очень жесткие санкции, которыми он угрожает, если сделка по Украине не будет заключена в 50-дневный срок. Критики уверены, что 100-процентные пошлины никак не повлияют на Россию.

    «На самом деле, такого рода прямые тарифы, вероятно, не слишком сильно повлияли бы на российскую экономику. В 2023 году Россия экспортировала в США товаров на общую сумму менее пяти млрд долларов. В 2024 году их стало еще меньше», – указали в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава евродипломатии Кая Калла прокомментировала решение американского президента Трампа о поставках оружия Киеву и санкциях против России, отметив, что последнее ей не нравится.

    Трамп ранее сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    При этом газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа заплатит Америке за воюющую Украину.

    Комментарии (0)
    14 июля 2025, 21:20 • Новости дня
    Зеленский заявил о переходе Шмыгаля на пост министра обороны
    Зеленский заявил о переходе Шмыгаля на пост министра обороны
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вскоре покинет свой пост и перейдет на должность главы минобороны, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в видеообращении.

    По словам Зеленского, «колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезен на позиции министра обороны Украины – именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум заданий и очень много ответственности», передает ТАСС.

    Ранее Зеленский предложил первому вице-премьеру, министру экономики Украины Юлии Свириденко занять пост премьер-министра. Действующий министр обороны Украины Рустем Умеров рассматривается как возможный кандидат на должность посла в США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что перестановки в правительстве Украины сделаны ради США и Британии.

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    15 июля 2025, 13:03 • Новости дня
    Кремль прокомментировал заявления Трампа о поставках оружия Украине

    Кремль назвал поставки оружия Украине поддержкой эскалации конфликта

    Кремль прокомментировал заявления Трампа о поставках оружия Украине
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле назвали слова Дональда Трампа о военных поставках Киеву серьезными и сообщили о намерении тщательно проанализировать заявление американского лидера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, в Кремле восприняли заявления Трампа о военных поставках Киеву как серьезные и собираются провести их тщательный анализ, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что какие-то заявления адресованы лично президенту Владимиру Путину, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне.

    Песков также прокомментировал решения Вашингтона и его союзников по поставкам оружия на Украину. По его словам, эти шаги Киев расценивает не как сигнал к поиску мира, а как призыв продолжать боевые действия. Он подчеркнул, что подобные решения воспринимаются Украиной как поддержка дальнейшей эскалации конфликта.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если за 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

    Трамп 14 июля отметил, что Вашингтон продолжит передавать оружие и военную технику Киеву при условии, что Европа оплатит эти поставки.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Планы Вашингтона могут сказаться как на ситуации на поле боя, так и на перспективах урегулирования конфликта.

    На ваш взгляд
    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



    Результаты

    Комментарии (2)
    14 июля 2025, 22:14 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Запорожье и Чернигове
    Взрывы прогремели в Запорожье и Чернигове
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Вера Басилая

    В подконтрольном Киеву Запорожье и Чернигове произошли взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

    Первый взрыв был зафиксирован в подконтрольном ВСУ Запорожье около 19:34 по местному времени одновременно с подачей сигнала воздушной тревоги, согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, передает РИА «Новости».

    Позже стало известно о взрыве в Чернигове на Украине, где так же была объявлена воздушная тревога.

    Ранее на всей территории Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги, который затронул в том числе Киев.

    До этого в Харькове произошел второй за день взрыв. В Чугуевской общине Харьковской области также произошел взрыв.

    В городе Сумы на северо-востоке Украины был зафиксирован еще один взрыв во время воздушной тревоги.

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    15 июля 2025, 11:22 • Новости дня
    Орбан потребовал санкций ЕС против лидеров Украины из-за гибели венгра
    Орбан потребовал санкций ЕС против лидеров Украины из-за гибели венгра
    @ Panama Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил гибель закарпатского венгра при насильственном призыве и призвал Евросоюз к санкциям против лидеров Украины.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости введения Евросоюзом санкций против лидеров Украины, ответственных за гибель венгерского гражданина в Закарпатье, передает ТАСС.

    Он сообщил о смерти 45-летнего жителя Берегово Йожефа Шебештьена, который, по словам Орбана, был забит до смерти во время принудительного призыва на военную службу.

    Орбан подчеркнул, что такие действия Украины нарушают права человека, и отметил, что правительство Венгрии официально обратилось к Брюсселю с требованием включить украинских лидеров, причастных к этому инциденту, в санкционный список Евросоюза.

    Накануне глава МИД Венгрии призвал Евросоюз дать оценку действиям Украины после гибели закарпатского венгра, насильственно доставленного на призывной пункт и избитого.

    Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за этого инцидента.

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