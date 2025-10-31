Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
Эксперты назвали урбан-психологию драйвером развития современных городов
Драйвером развития современных городов становится урбан-психология – новое направление, исследующее влияние городской среды на психоэмоциональное состояние жителей. Эксперты считают, что именно способность города возвращать человеку силы и внутренний ресурс становится ключевым фактором, определяющим качество жизни в городе и эффективность муниципального управления.
Влияние факторов городской среды на эмоциональное благополучие жителей мегаполисов, а также внедрение принципов урбан-психологии в архитектуру и муниципальное управление обсудили на прошедшем в российской столице Международном муниципальном форуме БРИКС. Панельная сессия «Человекоцентричные города БРИКС: урбан-психология для устойчивого развития» была организована UrbanClub при поддержке МГУ и правительства Москвы.
Крупные города, обладая широкими возможностями, становятся при этом зонами повышенной эмоциональной нагрузки. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 60% жителей мегаполисов регулярно испытывают стресс, вызванный ритмом и особенностями городской жизни. Урбан-психология рассматривает город не только как инфраструктуру, но и как живое пространство, формирующее энергетику, социальную активность и внутреннее состояние человека, отметили организаторы дискуссии.
«Мир стремительно меняется – прежде всего технологически. Но чем выше скорость прогресса, тем сильнее человек осознает свою уязвимость и потребность в дополнительной опоре – пространстве, которое возвращает ему силы и внутренний ресурс. Если раньше человек был ресурсом для города, то сегодня город становится ресурсом для человека – источником вдохновения и энергии. Именно это лежит в фокусе внимания урбан-психологов – профессии будущего», – заявила основатель UrbanClub, руководитель секции «Урбан-психология» российского психологического общества Лилия Щекина.
Замминистра науки и высшего образования России Ольга Петрова отметила влияние городской среды на эффективность образовательного процесса. «Изучение урбан-психологии становится ключевым фактором в создании эффективных образовательных пространств, способствующих развитию талантов и формированию интеллектуального капитала нашей страны. Студенты начинают выбирать университеты, основываясь не только на академической репутации, но и на комфортности среды обитания», – подчеркнула она.
По словам директора испанского издания Otralectura Луиса Мариано Салараса Лопеса, российский подход к городскому развитию «соединяет технологии и человеческое измерение – именно то, к чему сейчас стремятся города по всему миру».
Заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы Вячеслав Мануйлов считает, что российский опыт в урбанистике может быть полезен и востребован в разных городах пор всему миру. «Урбан-психология становится особым языком, на котором города начинают слышать голос каждого жителя. Вынося обсуждение этой темы на международную арену, Россия способна изменить подходы к муниципальному сотрудничеству», – заявил Мануйлов.
Международный муниципальный форум БРИКС-2025 прошел 29-30 октября в Санкт-Петербурге. Он объединил свыше 5 тыс. участников из 50 стран. Среди них – более 250 мэров и представителей региональных и федеральных властей стран БРИКС.