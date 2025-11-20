В Тюмени назвали принципы развития современных городов

Tекст: Ольга Иванова

Третий региональный день III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России» открылся в Тюмени. На площадке собрались участники федеральных, региональных и муниципальных органов власти, бизнеса, Совета Федерации, Государственной думы и эксперты. Главной темой обсуждения стали стратегия архитектурного развития, новые правила городских территорий, цифровая и инклюзивная архитектура, а также инновационные подходы к проектированию среды, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил важность внимания к качеству городской среды и привлечения жителей в процессы развития инфраструктуры: «Современные города развиваются вокруг потребностей человека. Главным принципом становится активное вовлечение жителей в развитие городской инфраструктуры». Представитель Уральского федерального округа Артем Жога, замначальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев и сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева также приветствовали участников форума.

На мероприятии акцент был сделан на признании Тюменской области лидером в урбанистике и архитектуре. В пример приводились реализуемые в регионе инновационные проекты, сотрудничество с бизнесом и создание института развития городов. Особое внимание уделили успешному опыту комплексной застройки и мастер-плану Тобольска, интеграции современных технологий и сохранению исторического наследия городов.

Глава Тюмени Максим Афанасьев в мастер-лекции рассказал о роли местных выпускников школы мэров в формировании будущего региона. В ходе дискуссий эксперты неоднократно приводили Тобольск как пример эффективного градопланирования, а глава города Петр Вагин отметил уникальность города и развитие нефтегазохимического кластера.

Губернатор Александр Моор ответил на вопросы руководителей муниципалитетов по развитию областного центра, зеленых зон, транспортной инфраструктуры и муниципальной реформе. В деловой программе форума прошли лекции, мастер-классы и панельные дискуссии, а также выездные муниципальные практики. 21 ноября планируется встреча с представителем Минстроя РФ, где обсудят федеральные проекты капитального ремонта, городской среды и цифровизации жилищно-коммунального хозяйства.

Региональные дни форума проходят в восьми субъектах страны и охватят более пяти тысяч представителей муниципалитетов, став базой для единой программы форума, который завершится в апреле 2026 года в Москве. Форум проводится ежегодно по поручению президента Владимира Путина, организатором выступает ВАРМСУ при поддержке Администрации президента РФ.