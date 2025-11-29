  • Новость часаВС России в ответ на атаки по гражданским объектам ударили по ВПК Украины
    К чему приведет борьба России с черным импортом из Казахстана
    Царев усомнился в желании Ермака участвовать в реальных боевых действиях
    Бойцы «Севера» рассказали о смещении приоритетов ВСУ на Сумское направление
    Депутат Журова назвала трех самых враждебных к России политиков
    Песков объяснил задержку старта переговоров с Орбаном в Кремле
    В Киеве прогремели три серии взрывов
    Причал КТК под Новороссийском получил повреждения при атаке катеров
    Танкер Virat повторно подвергся атаке беспилотников у берегов Турции
    В Госдуме сравнили резолюцию Европарламента с романом Оруэлла
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Держава маминой подруги

    Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    15 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    33 комментария
    29 ноября 2025, 12:30 • Новости дня

    ВС России в ответ на атаки по гражданским объектам ударили по ВПК Украины

    ВС России в ответ на атаки по гражданским объектам ударили по ВПК Украины
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на субботу ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и обеспечивающим их работу объектам энергетики.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 158 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 99 460 беспилотников, 638 ЗРК, 26 316 танков и других бронемашин, 1 621 боевая машина РСЗО, 31 626 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 949 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли по Украине массированный и шесть групповых ударов возмездия

    Ранее ВС России поразили пункт спутниковой связи ВСУ, а также поразили цех по производству боеприпасов для ВСУ.

    28 ноября 2025, 19:56 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали судьбу Ермака после отставки

    Политолог Корнилов: Ермак может остаться серым кардиналом при Зеленском

    Эксперты спрогнозировали судьбу Ермака после отставки
    @ REUTERS/Gleb Garanich/File Photo/File Photo

    Tекст: Андрей Резчиков

    Даже после отставки у Андрея Ермака сохранится доступ к Владимиру Зеленскому и возможности влиять на внутриполитические процессы в стране, а перспективы уголовного дела в его отношении будут зависеть от настроений в США, сказали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. В пятницу Зеленский принял отставку главы своего офиса, у которого ранее прошли обыски в рамках антикоррупционного скандала на Украине.

    «У Ермака должность номинальная и не предусмотрена конституцией или особыми законами. То, что Зеленский подмял под Ермака все управленческие функции – стало следствием полной узурпации власти с его стороны», – считает политолог Владимир Корнилов.

    Сейчас, когда у Зеленского начались проблемы с парламентом и с внешними спонсорами, возникли трудности и с Ермаком. «Но дальше все будет зависеть от того, что американцы решат делать в его отношении: начнут копать глубже и требовать уголовного преследования Ермака, или же он получит должность «мойщика окон», но при этом останется таким же серым кардиналом, каким он был ранее», – добавил политолог.

    Корнилов напомнил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) было создано американцами и находится под их контролем. «Никто без ведома США не может в этой структуре совершить серьезные действия. Неслучайно обыски у Ермака прошли накануне приезда в Киев министра армии США Дэниела Дрисколла. Так что действия НАБУ можно рассматривать как прямое давление Соединенных Штатов на своих слегка распаявшихся марионеток», – пояснил политолог.

    Обыски и последующая отставка Ермака – это также и предупреждение самому Зеленскому. Эксперт указал, что у НАБУ есть сотни часов записей фигурантов коррупционного скандала, на этих пленках также присутствует и сам Зеленский. На данный момент была опубликована лишь малая часть этих записей.

    «Первым предупреждением был удар по «кошелькам» Зеленского, но если в Киеве сначала притихли, то потом снова начали выкаблучиваться. Тогда последовал удар по Ермаку – второму человеку в стране. А если дальше не поймут, то возьмутся за самого Зеленского», – рассуждает Корнилов. 

    «Ермак был гвоздем, на котором висела вся власть Зеленского. Поэтому вполне возможно, что Ермак просто уйдет в тень и будет числиться, например, каким-нибудь консультантом. Но я не думаю, что он потеряет доступ к Зеленскому и возможности быть одним из руководителей всего процесса», – добавляет Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    Она считает, что утренние обыски у Ермака и его последующая отставка – это элемент давления на Зеленского, «чтобы он адекватно относился к предложениям президента США Дональда Трампа». «Вполне возможно, что НАБУ готовит подозрение Ермаку. Этот документ сделает его причастным к коррупционным скандалам. Хотя пока НАБУ говорит, что он находится в ранге свидетеля. Ермак уже заявил, что всячески содействует следственным действиям и не оказывает никакого сопротивления», – отметила собеседница.

    По ее словам, благодаря внешнему давлению со стороны США киевская верхушка «умерит свои коррупционные аппетиты и временно приостановится схема, по которой они воруют». «Но изменить кардинально систему украинской власти невозможно. Она вся построена на воровстве из бюджета», – полагает эксперт.

    «Запад стремится минимизировать коррупционные расходы на содержание Украины. Именно поэтому они захотели немного припугнуть киевскую элиту, чтобы она не так беспредельно разворовывала все, что к ней приходит», – считает правозащитник. 

    В пятницу вечером Владимир Зеленский сообщил о том, что принял отставку Андрея Ермака с должности главы офиса президента. В видеообращении Зеленский сообщил, что в его офисе состоится «перезагрузка» и поблагодарил Ермака за работу. Консультации по новой кандидатуре запланированы на субботу.

    «Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине. Поэтому сегодня следующие внутренние решения. Состоится перезагрузка офиса президента Украины. Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке», – сказал Зеленский.

    Утром в пятницу украинские антикоррупционные органы проводили обыски на рабочем месте Ермака и в жилом помещении его офиса. Следственные действия связаны с расследованием коррупции в энергетике. Ранее НАБУ проводило обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании «Энергоатом», а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и «кошельком» Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины в Израиль, гражданином которого он является.

    Пока предъявлено обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.

    Издание Financial Times писало, что в случае увольнения Ермака Зеленский может лишиться «козла отпущения» для политических критиков.

    Комментарии (8)
    28 ноября 2025, 19:25 • Новости дня
    Зеленский назвал представителей Украины на переговорах с США
    Зеленский назвал представителей Украины на переговорах с США
    @ Alberto Gardin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На предстоящих переговорах с США после отставки главы офиса Андрея Ермака украинскую сторону будут представлять военное и дипломатическое руководство, включая начальника генштаба ВСУ Андрея Игнатова и секретаря СНБО Рустема Умерова

    Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах с США Украину будут представлять начальник генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, а также представители МИД и разведки, передает РИА «Новости».

    По его словам, скоро пройдут важные встречи с американской стороной, участие в которых примут указанные должностные лица.

    Ранее он также заявил, что глава его офиса Андрей Ермак, отвечавший за переговорный процесс, подал заявление об отставке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Ермак подал заявление об уходе с поста главы офиса украинского лидера. Антикоррупционное расследование может не только осложнить положение Ермака, но и сорвать дальнейшие мирные переговоры при посредничестве США.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 22:33 • Видео
    Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

    Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 22:32 • Новости дня
    На Украине напомнили Зеленскому об обещании уйти вместе с Ермаком
    На Украине напомнили Зеленскому об обещании уйти вместе с Ермаком
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне сообщений об отставке Андрея Ермака на Украине вспомнили об обещании Владимира Зеленского – уйти вместе с ним.

    Украинское издание «Страна» сообщает, что в социальных сетях украинцы вспомнили слова Зеленского, сказанные четыре года назад, о его планах уйти со своей должности вместе с главой офиса президента Андреем Ермаком, если тот покинет пост. «Ермак пришел с ним и уйдет тоже с ним», – заявлял тогда в интервью глава киевского режима.

    Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предрек крах власти Зеленского после отставки Ермака. Напомним, Ермак подал заявление об уходе с должности.

    Утром в пятницу антикоррупционные органы Украины проводили у Ермака обыски.

    Эксперты предположили, что Ермак может остаться серым кардиналом при Зеленском.

    Комментарии (6)
    28 ноября 2025, 21:24 • Новости дня
    Дмитриев об отставке «Али-бабы» Ермака: Осталось только 40 разбойников

    Дмитриев прокомментировал отставку «Али-бабы» Ермака

    Дмитриев об отставке «Али-бабы» Ермака: Осталось только 40 разбойников
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал отставку главы офиса Владимира Зеленского «Али-бабы» Андрея Ермака и напомнил, что «осталось только 40 разбойников».

    Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале образно прокомментировал отставку Андрея Ермака. «Али-Баба ушел в отставку. Осталось только 40 разбойников», – написал Дмитриев.

    Ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски у Андрея Ермака в Киеве. Обыски у «Али-бабы» Ермака описали словами «Сезам, откройся!».

    Ермак после обысков подал заявление об уходе с должности.

    Депутат Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что в мобильном телефоне Ермака могут находиться данные, позволяющие открыть около 170 новых уголовных дел.

    Сообщалось, что на опубликованных НАБУ записях по коррупционному делу Миндича Ермак может фигурировать под псевдонимом Али-Баба.

    Комментарии (4)
    28 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Зашедшего в ТЦК уточнить данные экс-футболиста сборной Украины мобилизовали в ВСУ

    На Украине мобилизовали бывшего футболиста сборной Дениса Гармаша

    Зашедшего в ТЦК уточнить данные экс-футболиста сборной Украины мобилизовали в ВСУ
    @ Giuseppe Maffia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш мобилизован в одно из подразделений ВСУ после прохождения комиссии.

    Территориальный центр комплектования мобилизовал бывшего футболиста киевского «Динамо» и сборной Украины 35-летнего Дениса Гармаша, передает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное. Новости». Как сообщили в киевском городском ТЦК, Гармаш прибыл в военный центр для уточнения данных, при этом брони или отсрочки от призыва у него не было. Как заявили в ТЦК, «после медкомиссии и общения с рекрутерами Гармаш сам выбрал службу в одном из подразделений ВСУ».

    В заявлении ТЦК отмечается, что жалоб по поводу неправомерных действий военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки от бывшего спортсмена не поступало.

    Гармаш в годы профессиональной карьеры выступал за киевское «Динамо» в 2007-2023 годах, также он играл за украинский «Металлист 1925», турецкий «Ризеспор» и хорватский «Осиек». В составе киевского клуба по три раза становился чемпионом и обладателем Кубка Украины. За национальную сборную Украины футболист сыграл в 2011-2012 годах 31 матч, забил 2 гола. Был участников чемпионатов Европы в 2012 и 2016 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сотрудники ТЦК остановили автобус с футболистами команды «СК Полтава» и отвезли их в территориальный центр, где всем вручили повестки.

    До этого погибли воевавшие в рядах ВСУ чемпионка Украины по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец.

    А недавно на Украине предложили чипировать мобилизованных для борьбы с дезертирством в ВСУ.


    Комментарии (3)
    28 ноября 2025, 18:38 • Новости дня
    Глава офиса Зеленского Ермак подал в отставку

    Зеленский: Ермак подал в отставку

    Глава офиса Зеленского Ермак подал в отставку
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак подал заявление об уходе с должности, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    В видеообращении в Telegram-канале Зеленский заявил, что «руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке».

    Напомним, утром в пятницу украинские антикоррупционные органы проводили обыски у главы офиса президента. Издание Financial Times писало, что в случае увольнения Ермака Зеленский может лишиться «козла отпущения» для политических критиков.

    Газета The New York Times сообщала, что обыски у Ермака могут сорвать мирные переговоры под эгидой США.

    Комментарии (7)
    29 ноября 2025, 07:55 • Новости дня
    Бойцы «Севера» рассказали о смещении приоритетов ВСУ на Сумское направление
    Бойцы «Севера» рассказали о смещении приоритетов ВСУ на Сумское направление
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Штурмовые подразделения группировки войск «Север» усиливают натиск в Сумской области, интенсивно отрабатывая по позициям ВСУ авиацией ВКС России и расчетами «Солнцепеков».

    «Командование ВСУ постепенно смещает приоритеты в направлении Сумской области, куда перебрасываются подразделения 4 погранотряда с Волчанского направления», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    Артиллерия и ударные дроны группировки «Север» также отработали по выявленным позициям ВСУ в районах Павловки и Рыжевки. На восьми участках продвижение составило до 700 м.

    На Харьковском направлении «Северяне» уверенно продвигаются в Волчанске и  прилегающих населенных пунктах и лесных массивах.

    «Российская авиация результативно отработала по пунктам дислокации резервов ВСУ в тыловых районах. Оборона противника рушится, а солдаты сдаются в плен», – доложили военнослужащие.

    На левом берегу реки Волчья бойцы продвинулись на четырех участках на 500 м, а в ходе продвижения взяли в плен двоих служащих 225 ошп ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 130 человек (из них более 105 в Сумской области и свыше 25 в Харьковской), двое взяты в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боевые действия в Волчанске, которые группировка войск «Север» ведет против ВСУ, плавно перетекают в прилегающие населенные пункты, в том числе в Вильчу.

    Штурмовые группы «Северян» зашли в Вильчу и Лиман на Харьковском направлении. Российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов, доложило Минобороны.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 19:05 • Новости дня
    Зеленский уволил Ермака с должности руководителя офиса президента
    Зеленский уволил Ермака с должности руководителя офиса президента
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На сайте президента Украины опубликован указ об освобождении Андрея Ермака от должности главы офиса Владимира Зеленского.

    Решение об увольнении Андрея Ермака с поста руководителя офиса Владимира Зеленского опубликовано на официальном сайте президента, сообщает ТАСС.

    В тексте указа отмечается: «Уволить Ермака Андрея Борисовича с должности руководителя офиса президента Украины».

    Зеленский сообщил, что в его офисе состоится «перезагрузка» и поблагодарил Ермака за работу. О новой кандидатуре руководителя офиса президент Украины проведет консультации на следующий день.

    На переговорах с США Украину представят начальник Генштаба ВСУ, секретарь СНБО, работники МИД и разведки.

    Напомним, Ермак подал заявление об уходе с должности.

    Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в мобильном телефоне Андрея Ермака могут находиться данные, которые позволят открыть около 170 новых уголовных дел.

    НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски у Ермака в Киеве.

    Комментарии (6)
    29 ноября 2025, 05:35 • Новости дня
    NYP сообщила о намерении Ермака уйти на передовую
    NYP сообщила о намерении Ермака уйти на передовую
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший главный советник главы киевского режима Андрей Ермак сообщил газете New York Post о том, что отправляется на передовую, это произошло через несколько часов после того, как подал заявление об отставке и обыска в его доме, проведенного Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ).

    «Я отправляюсь на фронт и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек», – написал Ермак таблоиду New York Post (NYP) в эмоциональном письме.

    Разжалованный украинский чиновник также указал, что служил Украине и был в столице страны с начала российской спецоперации. Он не стал вдаваться в подробности о том, как отправится на фронт и вступит ли в ряды Вооруженных сил Украины. Лишь извинился, что, возможно, скоро перестанет отвечать на звонки.

    «Я не хочу создавать проблем Зеленскому; я иду на фронт <...> Меня возмущает грязь, обрушившаяся на меня, но еще большее отвращение вызывает отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду», – якобы написал Ермак в письме газете.

    NYP напомнила, что Зеленский уже перетасовал состав своей переговорной команды, которой поручено работать над мирным планом с США.

    Напомним, глава офиса Зеленского Ермак подал в отставку. В пятницу украинские антикоррупционные органы проводили у него обыски.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Украине напомнили Зеленскому об обещании уйти вместе с Ермаком. Также названа возможная замена Ермаку на посту главы офиса Зеленского. При этом эксперты предположили, что Ермак может остаться серым кардиналом при Зеленском.

    Комментарии (11)
    28 ноября 2025, 18:20 • Новости дня
    Депутат Рады: В телефоне Ермака есть информация для 170 новых уголовных дел
    Депутат Рады: В телефоне Ермака есть информация для 170 новых уголовных дел
    @ Michael Lucan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в мобильном телефоне главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака могут находиться данные, которые позволят открыть около 170 новых уголовных дел.

    По словам Гончаренко, сейчас возникает вопрос, будут ли у Ермака изымать телефон, поскольку неизвестно, какое значение он имеет в деле бизнесмена Тимура Миндича, передает РИА «Новости».

    «Самое интересное сейчас, будут ли у Ермака забирать телефон. Потому что неизвестно, что за материал на него по делу Миндича. Но телефон Ермака – это потенциально еще 170 новых уголовных дел. Каждая переписка – это отдельное уголовное дело», – написал депутат в своем Telegram-канале.

    Напомним, утром в пятницу украинские антикоррупционные органы проводили обыски у главы офиса президента. НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура подтвердили проведение обысков у Ермака в Киеве.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что коррупционный скандал «шатает» Украину, последствия будут крайне негативные.

    Комментарии (0)
    29 ноября 2025, 03:40 • Новости дня
    Экс-помощник Трампа Флинн призвал арестовать «лузера Зеленского»

    Tекст: Катерина Туманова

    Отставной генерал-лейтенант Сухопутных войск США, который занимал пост помощника американского президента по нацбезопасности в первый президентский срок Дональда Трампа Майкл Флинн призвал арестовать главу киевского режима Зеленского со всем его окружением.

    «Главного лузера Зеленского вместе с его коррумпированным окружением необходимо арестовать. Необходимо провести законное расследование многолетних растрат, мошенничества и злоупотреблений, а десятки миллиардов украденных долларов должны быть возвращены и направлены на помощь многочисленным семьям, потерявшим близких в этой совершенно бессмысленной войне, развязанной абсолютно коррумпированными глобалистами», – написал Флинн в соцсети Х.

    Он отметил, что США теперь стоит найти способы достижения мира, даже если достигать его придется силой.

    Напомним, НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в пятницу, 28 ноября, сотрудники НАБУ провели обыски у руководившего офисом Владимира Зеленского Андрея Ермака в рамках расследования коррупционного дела. На Украине обыски Ермака описали фразой «Сезам, откройся!», отметив, что он может проходить по делу под псевдонимом Али-Баба.

    Комментарии (6)
    28 ноября 2025, 21:36 • Новости дня
    Медведев предрек крах власти Зеленского после отставки Ермака
    Медведев предрек крах власти Зеленского после отставки Ермака
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампредседателя Совета безопасности России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев прокомментировал отставку главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

    По мнению Медведева, происходящее свидетельствует о начале распада власти вокруг Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    «Коррупционная власть вокруг просроченного киевского клоуна посыпалась. Даже если он еще посидит в своем офисе, сморкаясь во все стороны кокаином из носа, ему не быть лицом, которое подпишет мирный договор. Паяц нелегитимен. Крах системы неизбежен», – написал Медведев в своем аккаунте в Max.

    Напомним, Ермак подал заявление об уходе с должности. Утром в пятницу украинские антикоррупционные органы проводили у него обыски.

    Комментарии (2)
    28 ноября 2025, 14:41 • Новости дня
    Песков об обысках у Ермака: Коррупционный скандал «шатает» Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Коррупционный скандал «шатает» Украину, последствия будут крайне негативные, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, коррупционный скандал, разгорающийся на Украине, подрывает политическую систему страны и может привести к серьезным негативным последствиям, передает РИА «Новости».

    Скандал шатает во все стороны политическую систему Украины, отметил Песков, комментируя обыски у главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

    Песков добавил, что последствия сложившейся ситуации будут крайне негативными, однако оценить их масштабы сейчас не берется никто.

    Ранее The New York Times сообщила, что расследование антикоррупционных органов на Украине может осложнить положение Андрея Ермака и помешать мирным переговорам при посредничестве США.

    НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура подтвердили проведение обысков у Ермака в Киеве.

    Утром в пятницу украинские антикоррупционные органы проводили обыски у главы офиса президента.

    В ноябре 2025 года в партии Владимира Зеленского призывали к отставке Ермака на фоне коррупционного скандала.

    Позднее Владимир Зеленский заявил, что Ермак продолжит возглавлять офис президента.

    Комментарии (0)
    29 ноября 2025, 00:35 • Новости дня
    Песков назвал последствие коррупционных скандалов на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Глубочайший политический кризис на Украине последовал за крупными коррупционными скандалами, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «В Киеве происходят события, которые свидетельствуют о глубочайшем политическом кризисе, который спровоцирован коррупционными скандалами. Не думаю, что сейчас кто-то может ответить на вопрос, к чему это в итоге приведет», – сказал Песков ТАСС.

    Так представитель Кремля ответил на сообщение об отставке руководившего офисом Владимира Зеленского Андрея Ермака.

    Напомним, глава офиса Зеленского Ермак подал в отставку. В пятницу украинские антикоррупционные органы проводили у него обыски.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Украине напомнили Зеленскому об обещании уйти вместе с Ермаком. Названа возможная замена Ермаку на посту главы офиса Зеленского.

    Эксперты предположили, что Ермак может остаться серым кардиналом при Зеленском.

    Комментарии (0)
    29 ноября 2025, 12:04 • Новости дня
    Причал КТК под Новороссийском получил повреждения при атаке катеров

    Причал КТК под Новороссийском поврежден при атаке катеров

    Причал КТК под Новороссийском получил повреждения при атаке катеров
    @ КТК

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки безэкипажных катеров на морском терминале КТК под Новороссийском поврежден причал ВПУ-2, что нарушило график отгрузочных операций, сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).

    Выносное причальное устройство ВПУ-2 на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском было серьезно повреждено в ночь на 29 ноября, передает ТАСС.

    По официальным данным пресс-службы КТК, удар по объекту был нанесен безэкипажными катерами в 4.06 мск, что привело к полной невозможности дальнейшей эксплуатации причала.

    Эксплуатирующая компания подчеркнула, что после атаки были немедленно остановлены все погрузочные операции, а танкеры отведены за пределы акватории терминала во исполнение требований капитана морского порта Новороссийск. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков не имеется.

    Как предварительно установлено, разлива нефти в Черное море не произошло. В дальнейшем отгрузки нефти будут возобновляться только при отсутствии угроз со стороны безэкипажных катеров или беспилотников, отметили в КТК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне при массированной атаке дронов на Новороссийск получили повреждения 227 квартир.

    В среду в результате атаки беспилотников пострадали еще 20 квартир.

    На уходящей неделе при атаках дронов на Новороссийск пострадали четыре человека, были повреждены пять многоквартирных и два частных дома.

    Комментарии (4)
    Володин рассказал о вступающих в силу в декабре законах
    Песков ответил на вопрос о якобы взорвавшейся в Оренбуржье ракете
    Власти Грузии закрыли «файл» посла Германии
    Юрист рассказала о компенсации сгоревших советских вкладов до 2028 года
    В США заявили о раздражении Трампа из-за Украины
    Дмитриев назвал британского премьера Стармера «грустным провалом Запада»
    Реабилитолог рассказал, как забрызганные в слякоть брюки выдают болезнь

