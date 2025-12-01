Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.7 комментариев
ВС России поразили используемые ВСУ объекты топливно-энергетической инфраструктуры
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.
Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, горючего, местам хранения и запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 97 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 99 787 беспилотников, 638 ЗРК, 26 329 танков и других бронемашин, 1622 боевые машины РСЗО, 31 662 орудия полевой артиллерии и минометов, 48 081 единица спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.
Напомним, ВС России в минувшие выходные в ответ на атаки по гражданским объектам ударили по ВПК Украины.
ВС России за прошлую неделю нанесли по Украине массированный и шесть групповых ударов возмездия.