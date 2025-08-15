Губернатор Рязанской области ввел режим ЧС после пожара на «Эластике»

Tекст: Вера Басилая

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в Telegram-канале, что поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за пожара на предприятии в Шиловском районе.

Глава региона лично прибыл на место происшествия, где заслушал доклады о ходе ликвидации возгорания и контроле над ситуацией. Малков поручил главе муниципалитета официально ввести режим ЧС для организации эффективного реагирования на последствия инцидента. По словам губернатора, такое решение необходимо для координации работы экстренных служб и оперативного устранения последствий пожара.

Ранее в результате взрыва на рязанском заводе «Эластик» погибли пять человек, а более 100 человек пострадали.

Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели людей на предприятии в Шиловском районе Рязанской области.

В МЧС сообщили, что число погибших при взрыве возросло до пяти человек.

Сообщалось, что взрыв разрушил здание порохового цеха завода «Эластик» в Рязанской области.