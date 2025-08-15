В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.3 комментария
Губернатор Рязанской области ввел режим ЧС после пожара на «Эластике»
Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за пожара на предприятии в Шиловском районе.
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в Telegram-канале, что поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за пожара на предприятии в Шиловском районе.
Глава региона лично прибыл на место происшествия, где заслушал доклады о ходе ликвидации возгорания и контроле над ситуацией. Малков поручил главе муниципалитета официально ввести режим ЧС для организации эффективного реагирования на последствия инцидента. По словам губернатора, такое решение необходимо для координации работы экстренных служб и оперативного устранения последствий пожара.
Ранее в результате взрыва на рязанском заводе «Эластик» погибли пять человек, а более 100 человек пострадали.
Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели людей на предприятии в Шиловском районе Рязанской области.
В МЧС сообщили, что число погибших при взрыве возросло до пяти человек.
Сообщалось, что взрыв разрушил здание порохового цеха завода «Эластик» в Рязанской области.